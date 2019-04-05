Программа с продлением

05.04.19 14:51

Interfax-Russia.ru – Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя могут продлить на три года и увеличить ее финансирование.

Федеральная целевая программа (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя была принята кабинетом министров России в августе 2014 года и изначально предусматривала до 2020 года финансирование в размере 681 млрд 200 млн рублей. Позже в ФЦП неоднократно вносились правки. В последний раз в сентябре 2018 года программа была продлена на два года, а расходы выросли на 4,9%, или более чем на 40 млрд 630 млн рублей, – примерно до 877 млрд 800 млн рублей (в ценах соответствующих лет). При этом в декабре прошлого года власти Крыма и Севастополя просили увеличить финансирование ФЦП примерно на 200 млрд рублей.

"Есть ряд объектов, которые будут дополнительно включены в программу. В каком объеме они будут включены, пока, наверное, сказать не могу, но суммарно то, что заявляют субъекты, - около 200 млрд рублей дополнительно по ряду объектов, которые будут предложены. Понятно, что это будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе дополнительных объектов", - пояснял заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров журналистам.

В 2019 году Крыму в рамках ФЦП из федерального бюджета на реализацию проектов выделили почти 92 млрд рублей, Севастополю - порядка 19 млрд рублей.

По информации автономной некоммерческой организации "Дирекция по управлению ФЦП", план-график 2019 года предусматривает в Крыму проекты по 222 объектам, к вводу запланированы 46 объектов. В стадии реализации в Севастополе находится 118 объектов и мероприятий, планируется к вводу в эксплуатацию 33 объекта капитального вложения.

Крупнейшими объектами по объему финансирования в 2019 году в республике являются крымские этапы трассы "Таврида", железнодорожная часть Крымского моста, мероприятия по водообеспечению восточного Крыма, медицинский центр имени Семашко в Симферополе, дорога Симферополь-Евпатория-Мирный; в Севастополе – севастопольские этапы трассы "Таврида", КОС "Южные", онкодиспансер и больница скорой помощи.

В начале марта замминистра экономического развития России Сергей Назаров сообщил, что правительство России планирует увеличить ФЦП развития Крыма и Севастополя еще примерно на 50 млрд рублей.С учетом этой корректировки ФЦП расходы могут вырасти примерно на 5,7%, до 927 млрд 800 млн рублей.

Теперь речь идет и о возможной пролонгации программы до 2025 года с увеличением ее финансирования уже на 200 млрд рублей.

"Рассматривается вопрос о дальнейшей пролонгации программы - до 2025 года, есть ряд объектов для включения в программу", - сообщил Назаров журналистам.

Так, в Севастополе речь идет мостовом переходе и рокаде, в Крыму – о реконструкции дороги на южном берегу и строительстве юго-восточного объезда Симферополя.

"В сроки действия (нынешней - ИФ) программы их реализовать не возможно", - пояснил замминистра.

По его словам, предварительно для Севастополя нужно еще порядка 70 млрд рублей, для Крыма – около 130 млрд рублей. В том числе, около 3 млрд рублей планируется дополнительно выделить на реконструкцию аэропортового комплекса в Симферополе, проводимую на деньги ФЦП.

"Дополнительные объекты будут включены в программу, количество (таких объектов - ИФ) - это предмет обсуждения с Крымом и Севастополем", - уточнил замминистра.

Между тем еще в начале февраля правительство РФ утвердило программу развития Крыма на 2019-2022 годы.

"На 2019 и ближайшие три года в общей сложности (предусмотрено из бюджета - ИФ) почти 310 млрд рублей, причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году. Нужно добиться конкретных результатов", - заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, речь идет о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, "поскольку это реальная проблема, электроэнергией, а здесь уже многое сделано, ну и о создании социальной инфраструктуры".

Председатель правительства уточнил, что утвержденная государственная программа охватывает весь комплекс задач, которые нужно решить для развития полуострова, в том числе в него входит и федеральная целевая программа, которая реализуется в Крыму с 2014 года.

"Это не какая-то новая работа, это продолжение старой, но, тем не менее, здесь также расставлены акценты. И - самое главное - деньги в бюджете на эти цели заложены", – сказал глава кабмина.

Вице-премьер Дмитрий Козак уточнил, что в утвержденную госпрограмму вошла обновленная ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2022 года".

По его словам, к 2022 году ставится задача удвоения валового регионального продукта по тем целевым показателям, которые предусмотрены программой.

"Объем инвестиций в основной капитал на душу населения уже увеличился в 3,3 раза в Крыму и в 4,3 раза в Севастополе. К 2022 году он должен увеличиться в 4,4 раза и в 7 раз", - сказал Козак.

Также, отмечал вице-премьер, в госпрограмму вошли и другие мероприятия, связанные с социально-экономическим развитием Крыма и Севастополя, которые реализовывались во внепрограммном режиме.

"Это, прежде всего, развитие свободной экономической зоны, это создание благоприятных условий для развития предпринимательства в целом, привлечение внебюджетных источников финансирования, развитие туристического потенциала республики Крым и Севастополя", - пояснил Козак.

По его словам, основными направлениями госпрограммы и ФЦП является преодоление инфраструктурного отставания этих регионов от остальной России.

Обозреватель Анастасия Николаева

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