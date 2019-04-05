Дело Iron мэра

05.04.19 16:07

Фото с личной страницы Филонова

Interfax-Russia.ru – Сити-менеджер Евпатории Андрей Филонов арестован до конца мая по делу о махинациях с землей почти на 80 млн рублей.

Суд арестовал главу администрации Евпатории Андрея Филонова почти на два месяца. Он подозревается в махинациях с землей по двум эпизодам с ущербом бюджету почти на 80 млн рублей.

"Избрать Андрею Филонову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 мая 2019 года", - постановил Киевский районный суд Симферополя.

В частности, прокурор сообщил в суде, что в деле "возбуждено уже два эпизода" - чиновник подозревается в преступлении, за которое предусмотрено до 10 лет колонии. Свидетелями, по его словам, проходят сотрудники администрации, которые "опасаются за свою жизнь и здоровье".

"В связи с исполнением обязанностей имеет доступ к государственной тайне, также имеется информация, что 2016-2019 годах он посещал заграницу в нарушение порядка, потому что необходимо согласовывать и уведомлять вышестоящее руководство. Поэтому орган предварительного следствия обоснованно полагает, что, оставаясь на свободе, Филонов скроется от следствия и суда", - уточнил представитель надзорного ведомства, настаивая на аресте.

Судья Денис Диденко, объявляя решение, уточнил подробности одного эпизода. По данным следствия, Филонов, пользуясь служебным положением, из корыстных побуждений дал указание подчиненным изменить вид разрешенного использования земельных участков, которые были переданы в аренду ООО "Ривьера". Таким образом, по озвученной судьей информации, была необоснованно снижена арендная плата и причинен ущерб городу на 35,2 млн рублей.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Ривьера" зарегистрирована в Сакском районе Крыма. Основным видом деятельности указана зрелищно-развлекательная. В 2016 году директором компании являлась Юлия Смирнова, именно она представляла на общественных слушаниях крупный инвестиционный проект "Аква Евпатория". Об этом свидетельствуют видеоролики, опубликованные в феврале 2018 года Филоновым в социальных сетях и местных СМИ. Источники агентства "Интерфакс-Юг" в администрации города подтвердили, что следственные действия связаны с этим проектом.

Согласно презентованному год назад проекту, "Аква Евпатория" - это многофункциональный комплекс на первой линии у моря неподалеку от знаменитого лечебного озера Мойнаки. Помимо жилой недвижимости, в комплекс должны были войти отель, крытый банно-бассейный и медицинский комплексы, спортивно-оздоровительные площадки, большое количество аквазон, ресторанов, кафе и магазинов. Визуализация проекта размещена на сайте строительной группы компаний "Парангон" и в ее социальных сетях.

Этот проект был предметом продолжительных дискуссий в Евпатории, на вопросы и претензии местных жителей отвечал лично Филонов. Об "Аква Евпатории" он снял отдельный видеоролик для своего блога на Youtube. В нем сити-менеджер заявил, что проект за 6 млрд рублей станет точкой притяжения туристов и будет известен "далеко за пределами Крыма". Тех, кто выступает против его реализации, глава администрации обвинил в преследовании личных корыстных интересов.

Реализация проекта, согласно документам на сайте администрации, предусматривала освоение 21 гектара земли в евпаторийском поселке Заозерное, при этом водоем площадью 7 гектаров, по словам Смирновой, был выделен в отдельный участок. Таким образом, застройка предполагалась на 14 гектарах - именно такая цифра фигурирует в данных крымского управления ФСБ России, сообщившего о возбуждении уголовного дела 3 апреля.

Руководство "Ривьеры", которое презентовало проект, на данный момент в компании не работает. Новые представители фирмы агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что проект приостановлен "в связи с запретом на работы экологов и кого-то еще", договор об аренде "пока сохраняется".

"Каким боком компания фигурирует в деле Филонова? В глаза не знаю этого человека, у нас есть разрешение на строительство", - отреагировали в компании на вопрос о возможных сложностях в реализации проекта.

Кроме того, на суде стало известно о втором эпизоде, ущерб по которому оценивается в 43 млн рублей. Его детали на данный момент не известны.

Адвокат сити-менеджера призывал суд избрать его подзащитному меру пресечения в виде залога или домашнего ареста, отмечая, в частности, что на иждивении Филонова находятся трое несовершеннолетних детей. Сам сити-менеджер просил не отправлять его в СИЗО, ссылаясь на старые травмы.

"Я просил продлить рассмотрение, просто не успели взять справки, материалы из больницы. Ни для кого не секрет, в 2016 году я попал в аварию. Меня собирали по частям, два раза - клиническая смерть. У меня спаечная болезнь, мне противопоказан статичный образ жизни. В случае отсутствия нагрузок у меня происходят приступы, и требуется реанимационная помощь", - сказал он.

После решения суда об аресте адвокат сити-менеджера заявил журналистам, что будет обжаловать его в Верховном суде Крыма. Через несколько часов сам Филонов прокомментировал претензии к нему со стороны правоохранителей.

"Суть предъявленных мне обвинений заключается в том, что в 2016 году я якобы давал незаконные поручения своему тогдашнему заместителю по земельным вопросам Челомбитко А.И. об изменении целевого назначения нескольких участков, арендуемых земель ООО "Ривьера"... В обвинении также приведена сумма ущерба, якобы нанесенного этим действием нашему городскому бюджету этой самой разницей - 35,2 млн рублей. Считаю, что сама по себе сумма специально раздута таким образом, чтобы придать "масштабности и тяжести совершенного преступления". Данное обвинение было сформировано в своей основе на даче показаний двух моих заместителей (одного бывшего и одного работающего, но стоящего в статусе "на выход"). У обоих этих людей есть личные мотивы - оплевать меня с целью смещения с должности мэра и нанесения мне репутационного ущерба", - написал он на своей странице в Facebook. Филонов уверен, что возбужденное дело носит заказной характер и является проявлением "местечковых политиканских интриг".

Следующий пост в социальной сети опубликован уже от имени детей главы администрации - они предложили подписчикам сделать традиционную утреннюю пробежку вместо их отца.

Как сообщалось, силовики задержали Филонова после обысков в его доме и в администрации города 3 апреля. По свидетельствам корреспондента агентства "Интерфакс-Юг", следственные действия по нескольким адресам начались около 6:00 и продолжались примерно до 17:00.

Филонову вменяют ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Наказание по этой статье составляет от 3 до 10 лет лишения свободы с запретом на срок до трех лет занимать определенные должности.

Филонов руководит администрацией Евпатории - города на западе полуострова с населением более 100 тысяч человек - с ноября 2014 года. В Крыму он известен как публичный человек, который активно ведет социальные сети, включая видеоблог, и называет себя Iron мэром.

На данный момент его членство в партии "Единая Россия" приостановлено. Исполнение обязанностей сити-менеджера курорта временно возложено на первого заместителя главы администрации Кирилла Вавренюка.

Обозреватель Елена Богданович

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"