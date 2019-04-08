Природа со статусом

08.04.19 13:06

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Алтайский край к 2019 году обзаведется первым национальным парком.

Первый в Алтайском крае национальный парк появится в низкогорье Салаирского кряжа уже к концу 2019 года.

"Национальный парк откроет своим гостям уникальную тайгу Салаирского кряжа, познакомит с ее обитателями и старинными историко-культурными объектами:

Уксунайской пещерой, Екатерининским трактом и местами обитания первых русских поселенцев", - сообщили в пресс-службе правительства края.

Как отмечают в пресс-службе краевой администрации, особый статус природной территории позволит защитить уникальную тайгу Салаирского кряжа и ее обитателей от пагубного воздействия человека.

"Здесь произрастает черневая тайга, сосновые, еловые и кедровые леса, а также уникальная для Алтайского края сибирская липа. Также эти места отличаются богатой флорой и фауной: в Красные книги различного ранга занесены 43 вида животных и 29 видов растений и грибов, которые встречаются на этой территории", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

По данным местных властей, площадь будущего нацпарка, предположительно, составит около 160 тыс. 240 гектаров. При этом основная часть новой российской особо охраняемой природной территории (ООПТ) придется на Ельцовкий и Тогульский районы края (26,9% и 38,5% от площади каждого из районов соответственно). Здесь расположены заказники краевого значения - Тогульский и Ельцовский.

"Сейчас специалистам предстоит определить точные границы ООПТ и провести так называемое функциональное зонирование объекта (рациональное использование тех или иных зон внутри указанной площадки – ИФ). Для этого они встретятся с жителями Заринского, Тогульского, Ельцовского районов, а также представителями различных организаций (в основном, охотничьих), ведущих деятельность на территории будущего национального парка", - пояснили в краевой администрации.

Затем Минприроды региона подготовит предложения относительно нового режима охоты и использования лесов на территории Ельцовского района.

"Национальные парки отличаются от других видов особо охраняемых природных территорий активным развитием экологического туризма. Средства для формирования необходимой туристической инфраструктуры регион получит из федерального бюджета. Это позволит обустроить в нацпарке экологические тропы и маршруты, визит-центры и места отдыха", - разъяснили в правительстве Алтайского края.

Также новому нацпарку нужно придумать название. Пока что рассматриваются три варианта: "Тогул" (под таким именем ООПТ фигурирует в рабочих документах), "Салаир" (это название предложила инициативная группа из Ельцовского района) и "Салаирский кряж". Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте Минприроды края. По данным опроса, опубликованным на сайте министерства, в настоящее время лидирует название "Салаир" – за него проголосовали 66,9% пользователей. На втором месте "Тогул" с результатом 27,2% голосов. Третье название - "Салаирский кряж" - поддержали только 4,9% проголосовавших.

Кроме того, любой желающий может предложить свое название для нацпарка, направив письмо со своим вариантом на электронный адрес altoopt@mail.ru.

Первый в России заповедник "Баргузинский" появился 11 января 1917 года (29 декабря 1916 года по старому стилю) в Бурятии для сохранения местной популяции соболя. Теперь же у нас насчитывается уже 110 заповедников. А понятие "национальный парк" появилось относительно недавно.

"Первыми национальными парками нашей страны стали "Сочинский" и "Лосиный остров", основанные в 1983 году. На начало 2019 года в России насчитывалось уже 56 таких ООПТ", - рассказали в Минприроды РФ.

К слову, в скором времени их станет еще больше. Так, в текущем году в России помимо алтайского "Тогула" планируется открыть еще четыре национальных парка - "Кыталык" в Якутии, "Зигальга" в Челябинской области, "Самурский" в Дагестане и "Койгородский" в Республике Коми.

"Национальный парк "Кыталык" займет 90% новых особо охраняемых территорий - 1,8 млн га. В его состав войдет одноименный региональный заказник, где обитает восточносибирская популяция стерха. Стерх, или как его еще называют белый журавль, внесен в Красный список Международного союза охраны природы и в Красную книгу РФ", - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Данный вид представлен двумя отдельными популяциями – западной и восточной, однако первая находится на грани исчезновения и насчитывает сегодня чуть более 4 тыс. особей.

"Национальный парк "Койгородский" займет 6,2 тыс. га. В его границы войдет последний сохранившийся крупный лесной массив южной тайги", - уточнили в ведомстве. Нацпарк "Зигальга" площадью 7,8 тыс. га свяжет Южно-Уральский заповедник и парк "Зюраткуль" – так будет сформирована новая система ООПТ федерального значения в Приволжском и Уральском федеральных округах.

Площадь национального парка "Самурский" в Дагестане составит более 5 тыс. га. Новая заповедная территория возьмет под охрану уникальные природные и культурно-исторические памятники республики, в том числе Тагиркент-Казмалярское поселение раннего средневековья, Азадоглинские курганы и захоронения, часть которых священны для местного населения.

К слову, особый статус также недавно получили Черная сопка и Торгашинский хребет, расположенные в окрестностях Красноярска.

"Гора Черная сопка и прилегающая к ней территория Торгашинского хребта в природе Красноярска стали памятниками природы краевого значения. Решение присвоить особый статус этим объектам природы было не случайным. Гора Черная сопка - одна из визитных карточек Красноярска, а лесные массивы Торгашинского хребта составляют защитный экологический каркас города", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Площадь новой особо охраняемой природной территории - более 3 тыс. га. Кроме Черной сопки и Торгашинского хребта, в ее состав также вошли три пещеры. На данных территориях обитают животные, распространены растения и грибы, занесенные в Красные книги России и Красноярского края. Теперь на территории указанных объектов запрещена рубка деревьев, добыча ископаемых, ведение различных работ и сельхоздеятельности. При этом разрешена рекреационная и образовательно-просветительская деятельность, научные геологические исследования, полевые практики студентов, проезд транспортных средств по существующим дорогам.

Отметим, что достаточно продуктивным для Минприроды России оказался и минувший 2018 год. За это время в нашей стране появилось одиннадцать заповедников и национальных парков федерального значения общей площадью порядка 2 млн га. Среди них - нацпарки "Кодар" (Забайкальский край, 492 тыс. га), "Хибины" (Мурманская область, 84,8 тыс. га), "Ленские столбы" (Якутия, 1,2 млн га). Помимо этого, восемь ООПТ федерального значения общей площадью 129,7 тыс. га в 2018 году были созданы в Республике Крым (5 заповедников, 1 национальный парк, 2 заказника).

Обозреватель Наталья Пономарева

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