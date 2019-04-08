Усталость Конгресса

08.04.19 14:37

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Interfax-Russia.ru – Американские сенаторы утрачивают интерес к введению новых антироссийских санкций.

Американский Конгресс теряет энтузиазм в отношении введения новых антироссийских санкций за предполагаемое в США вмешательство в выборы президента.

"Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций, - заявил агентству Bloomberg сенатор Марко Рубио, один из авторов внесенного в Конгресс антироссийского законопроекта.

Вместе с тем он надеется, что сенаторы все же присоединятся к работе над санкционными законами.

По данным Bloomberg, многие законодатели по-прежнему хотели бы, чтобы Россия понесла более серьезное наказание, однако в Конгрессе пока нет консенсуса в отношении того, как послать Кремлю правильный сигнал.

Колебания законодателей усиливают опасения по поводу нежелательных экономических последствий и сложностей, связанных с прохождением законов через разделенный Конгресс при отсутствии поддержки со стороны президента.

"Санкции часто оказываются мечом с двусторонним лезвием", - говорит сенатор-республиканец Рон Джонсон, предлагая "сделать небольшой шаг назад" и оценить последствия санкций и их эффективность.

С 2014 года под санкциями США, введенными в ответ на кризис на Украине, находятся около 700 российских предприятий. Другие санкции были введены после президентских выборов в США 2016 года и отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в марте 2018 года.

Сейчас в Конгрессе США находятся несколько санкционных законопроектов. Так, в феврале республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин внесли обновленный законопроект о санкциях против России в связи с выборами - "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" (DASKA).

Авторы инициативы предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ – под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ", а также российские СПГ-проекты за пределами РФ.

Еще один законопроект носит название DETER Act ("Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act", закон для "защиты выборов от угроз путем установления ограничений") и был инициирован сенатором-демократом Крисом ван Холленом и республиканцем Марко Рубио.

Законопроект требует от директора национальной разведки США определять в 60-дневный период после любых выборов, вмешивалась ли Россия или любое другое государство в выборы в США. В случае утвердительного ответа администрация США должна вводить санкции в банковском секторе, сферах энергетики, оборонной промышленности и суверенного долга.

В число банков, против которых сенаторы готовы ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВЭБ.

Также санкции предполагают запрет всех транзакций с российским суверенным долгом, попадающих под юрисдикцию США.

Помимо этого, сенаторы требуют внести любого российского политика или бизнесмена, идентифицированного директором национальной разведки США в качестве лица, имеющего отношение к вмешательству в выборы, в "черный список", блокировать его активы в американской юрисдикции и запретить въезд в США.

Сенаторы также призывают администрацию США работать с ЕС, чтобы добиться его поддержки в функционировании санкционного режима. По словам ван Холена, идея закона в том, чтобы не вводить санкции немедленно, но послать сигнал о высоких рисках, связанных с вмешательством в американские выборы.

Помимо этого группа сенаторов уже внесла в Конгресс США законопроект о противодействии российскому влиянию в Венесуэле. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс также пригрозил России последствиями в случае, если она продолжит оказывать военную поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

"У нас есть бумага с очень хорошими вариантами, с разными вещами, которые мы могли бы сделать в вопросе отношений РФ и США. Госсекретарь (США Майк Помпео - ИФ) сделает выбор, каким образом отреагировать. В списке очень много вариантов. Поэтому Россия поплатится за это (за сотрудничество с Венесуэлой в военной сфере - ИФ)", - заявил Абрамс в интервью BBC.

Кроме того, Белый дом со своей стороны также рассматривает второй пакет санкций против России по "делу Скрипалей", который планировалось ввести еще в конце прошлого года. Пакет мер прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США, ожидается финальное решение Белого дома.

Впрочем, по данным агентства Bloomberg, законодатели пока не сформировали единой позиции в отношении следующих шагов. Вместе с тем вновь привлечь внимание к вопросу о санкциях может предстоящая публикация доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Триггером для действий Конгресса могут стать и участие России в конфликтах в мире, в частности, в Венесуэле.

Сенатор Крис Мерфи считает, что Конгресс должен думать "более креативно, как заставить Россию заплатить цену", фокусируясь не на отдельных санкционных мерах, а на решении базовых геополитических проблем, на долгосрочных мерах по противодействию влиянию России.

Между тем, по мнению премьера Дмитрия Медведева, США никогда не отменят санкции против России.

"Я могу прямо ответить: никогда они (США) не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика за последние 100 лет была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась - Советский Союз, Российская Федерация", - сказал Медведев, отвечая на вопросы интернет-пользователей.

По его словам, санкционная политика США в отношении России практически не знала перерыва.

"У нас не было вообще промежутка в истории, когда бы этих санкций не существовало вообще. И это очень прискорбно", - отметил глава правительства.

Все это, считает он, "в известной степени ломает международное сотрудничество, не позволяет нам вместе с США решать ключевые вопросы обеспечения международной безопасности, ну и, конечно, экономического развития".

Обозреватель Анастасия Николаева

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