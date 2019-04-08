Учеба в норме: эксперты ОНФ предлагают пересмотреть нормы нагрузки для школьников
  
Особый статус: в низкогорье Салаирского кряжа создадут национальный парк
   
Ни дня покоя: Серебренников сразу же вернется на работу после освобождения
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Точка зрения
08.04.19 14:37

Усталость Конгресса

© РИА Новости. Владимир Астапкович
Interfax-Russia.ru – Американские сенаторы утрачивают интерес к введению новых антироссийских санкций.

Американский Конгресс теряет энтузиазм в отношении введения новых антироссийских санкций за предполагаемое в США вмешательство в выборы президента.

"Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций, - заявил агентству Bloomberg сенатор Марко Рубио, один из авторов внесенного в Конгресс антироссийского законопроекта.

Вместе с тем он надеется, что сенаторы все же присоединятся к работе над санкционными законами.

По данным Bloomberg, многие законодатели по-прежнему хотели бы, чтобы Россия понесла более серьезное наказание, однако в Конгрессе пока нет консенсуса в отношении того, как послать Кремлю правильный сигнал.

Колебания законодателей усиливают опасения по поводу нежелательных экономических последствий и сложностей, связанных с прохождением законов через разделенный Конгресс при отсутствии поддержки со стороны президента.

"Санкции часто оказываются мечом с двусторонним лезвием", - говорит сенатор-республиканец Рон Джонсон, предлагая "сделать небольшой шаг назад" и оценить последствия санкций и их эффективность.

С 2014 года под санкциями США, введенными в ответ на кризис на Украине, находятся около 700 российских предприятий. Другие санкции были введены после президентских выборов в США 2016 года и отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в марте 2018 года.

Сейчас в Конгрессе США находятся несколько санкционных законопроектов. Так, в феврале республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин внесли обновленный законопроект о санкциях против России в связи с выборами - "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" (DASKA).

Авторы инициативы предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ – под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ", а также российские СПГ-проекты за пределами РФ.

Еще один законопроект носит название DETER Act ("Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act", закон для "защиты выборов от угроз путем установления ограничений") и был инициирован сенатором-демократом Крисом ван Холленом и республиканцем Марко Рубио.

Законопроект требует от директора национальной разведки США определять в 60-дневный период после любых выборов, вмешивалась ли Россия или любое другое государство в выборы в США. В случае утвердительного ответа администрация США должна вводить санкции в банковском секторе, сферах энергетики, оборонной промышленности и суверенного долга.

В число банков, против которых сенаторы готовы ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВЭБ.

Также санкции предполагают запрет всех транзакций с российским суверенным долгом, попадающих под юрисдикцию США.

Помимо этого, сенаторы требуют внести любого российского политика или бизнесмена, идентифицированного директором национальной разведки США в качестве лица, имеющего отношение к вмешательству в выборы, в "черный список", блокировать его активы в американской юрисдикции и запретить въезд в США.

Сенаторы также призывают администрацию США работать с ЕС, чтобы добиться его поддержки в функционировании санкционного режима. По словам ван Холена, идея закона в том, чтобы не вводить санкции немедленно, но послать сигнал о высоких рисках, связанных с вмешательством в американские выборы.

Помимо этого группа сенаторов уже внесла в Конгресс США законопроект о противодействии российскому влиянию в Венесуэле. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс также пригрозил России последствиями в случае, если она продолжит оказывать военную поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

"У нас есть бумага с очень хорошими вариантами, с разными вещами, которые мы могли бы сделать в вопросе отношений РФ и США. Госсекретарь (США Майк Помпео - ИФ) сделает выбор, каким образом отреагировать. В списке очень много вариантов. Поэтому Россия поплатится за это (за сотрудничество с Венесуэлой в военной сфере - ИФ)", - заявил Абрамс в интервью BBC.

Кроме того, Белый дом со своей стороны также рассматривает второй пакет санкций против России по "делу Скрипалей", который планировалось ввести еще в конце прошлого года. Пакет мер прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США, ожидается финальное решение Белого дома.

Впрочем, по данным агентства Bloomberg, законодатели пока не сформировали единой позиции в отношении следующих шагов. Вместе с тем вновь привлечь внимание к вопросу о санкциях может предстоящая публикация доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Триггером для действий Конгресса могут стать и участие России в конфликтах в мире, в частности, в Венесуэле.

Сенатор Крис Мерфи считает, что Конгресс должен думать "более креативно, как заставить Россию заплатить цену", фокусируясь не на отдельных санкционных мерах, а на решении базовых геополитических проблем, на долгосрочных мерах по противодействию влиянию России.

Между тем, по мнению премьера Дмитрия Медведева, США никогда не отменят санкции против России.

"Я могу прямо ответить: никогда они (США) не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика за последние 100 лет была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась - Советский Союз, Российская Федерация", - сказал Медведев, отвечая на вопросы интернет-пользователей.

По его словам, санкционная политика США в отношении России практически не знала перерыва.

"У нас не было вообще промежутка в истории, когда бы этих санкций не существовало вообще. И это очень прискорбно", - отметил глава правительства.

Все это, считает он, "в известной степени ломает международное сотрудничество, не позволяет нам вместе с США решать ключевые вопросы обеспечения международной безопасности, ну и, конечно, экономического развития".

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.04.19 16:52
Сменил арест на подписку
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
  11.03.19 17:46
За закрытой дверью
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
  26.02.19 17:11
Узнать в лицо
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
  25.02.19 14:46
Космические планы
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
  18.02.19 14:52
Арест инвестора
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
  18.02.19 14:10
Очки для полиции
Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.
.
  07.02.19 16:54
Сумма прошлого
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
  31.01.19 16:54
Действующий сенатор под арестом
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
  30.01.19 16:00
Возвращение в музей
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
  30.01.19 12:53
Граница выхлопа
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Главные события
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket