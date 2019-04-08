Сменил арест на подписку

08.04.19 16:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.

Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда Москвы о продлении домашнего ареста режиссеру, художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову, обвиняемому по "делу "Седьмой студии".

"Постановление Мещанского суда Москвы, которым в отношении Серебренникова продлен срок содержания под домашним арестом до 4 июля 2019 года, отменить", - говорится в решении Мосгорсуда.

Такое же решение суд принял в отношении двух других фигурантов дела – экс-руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия", экс-директора ярославского театра им. Волкова Юрия Итина.

Всем троим фигурантам дела суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Сам Серебрянников сразу же после заседания заявил агентству "Интерфакс", что намерен скоро вернуться к работе.

"Сейчас отмечать. Сразу, скоро вернусь. Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции", - сказал он агентству.

Режиссер также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

"Это невероятно трогательно, эта поддержка нужна. Но еще раз повторяю: ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невинность в суде", - добавил режиссер в разговоре с журналистами.

На работу в ближайшее время собирается выйти и Апфельбаум.

"Софья Михайловна уже завтра выйдет на работу! Дождались!" - говорится в официальном сообщении РАМТ.

Решение Мосгорсуда поприветствовали в Совете по правам человека (СПЧ) и в аппарате омбудсмена. Так, глава СПЧ Михаил Федотов назвал это решение правильным, но запоздалым.

"Абсолютно правильное решение, могу только его приветствовать, хотя и очень сильно запоздавшее. Совершенно очевидно было с самого начала, что не нужно было избирать такие серьезные, неадекватные меры пресечения для участников процесса", - сказал Федотов "Интерфаксу".

Он выразил надежду, что "столь же адекватным будет и окончательное судебное решение по этому делу".

"Хочу подчеркнуть, Совет с первого дня исходил из того, что в действиях Серебренникова и других не было никакого хищения, хотя вполне допускаю, что были нарушения финансовых правил", - сказал глава СПЧ.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что решение суда соответствует курсу на либерализацию уголовного процесса.

"Это очень взвешенный и разумный подход к цивилизованному уголовному процессу, когда делается акцент не на самом обвиняемом, а на профессиональном сборе доказательств. Я неоднократно высказывалась по этому делу, поднимала вопрос, что можно было бы заменить меру пресечения, дать возможность ему завершить начатые творческие проекты", - сказала омбудсмен агентств "Интерфакс".

По ее словам, это хорошее решение, которое идет в соответствии с концепцией, либерализации уголовного процесса и неприменения самой тяжелой меры пресечения в виде заключения под стражу, если возможны альтернативные меры пресечения.

В то же время Москалькова воздержалась от прогноза окончательного судебного решения по делу "Седьмой студии".

"Дать прогноз сейчас очень сложно, пока не начался открытый состязательный процесс. Зачастую мы не знаем всей совокупности доказательств, как со стороны защиты, так и стороны обвинения, чтобы сделать прогнозы. Но то, что процедуры при отправлении правосудия будут соблюдены, я абсолютно уверена. Сегодняшние изменения, судебная реформа позволяют сделать вывод, что процесс будет проведен с соблюдением необходимых процедур", - сказала она агентству.

Освобождение режиссера из-под домашнего ареста поприветствовали и в Минкультуры, отметив, что это хорошая новость.

"Об освобождении Кирилла Серебренникова мы узнали из СМИ. Новость хорошая, потому что мера пресечения "домашний арест или арест" по делам такой спецификации, до вынесения судебного решения по существу дела, нам кажется чрезмерной", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры РФ.

На заседании в Союзе театральных деятелей (СТД) новость об освобождении режиссера встретили аплодисментами.

"Давайте поздравим Алексея Владимировича, выпустили-таки", - сказал один из участников заседания перед выступлением директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексея Бородина.

Председатель СТД Александр Калягин отметил, что театральные деятели рады решению суда.

"Я и театральные деятели очень рады этому. Что в какой-то степени способствовали осуществлению этой идеи свободы этих прекрасных людей. Всем нам в Год театра это необходимо", - сказал Калягин журналистам.

Решение суда поприветствовал и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Выпустили Серебренникова. Наконец-то", - написал он в своем твиттере.

Между тем, в Кремле ситуацию комментировать не стали.

"В Кремле не имеют права никак реагировать и комментировать решение суда. И не будем это делать и сейчас", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Кирилл Серебренников находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года в своей квартире. Режиссеру было запрещено покидать свое место жительства, пользоваться интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы, кроме исключительных случаев. Однако ему были разрешены недолгие вечерние прогулки. Задержали его за день до этого.

Серебренникову, Апфельбаум и Итину вменяют хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым АНО, на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

Другой подсудимый по делу - бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, который с июня 2017 по май 2018 года был заключен под стражу, также находится под подпиской о невыезде.

На последнем заседании Мещанского суда Москвы 2 апреля гособвинитель попросил оставить троих фигурантов дела под домашним арестом, мотивировав это тем, что сохранение меры пресечения подсудимым обеспечит эффективное и своевременное рассмотрение уголовного дела по существу, а также не позволит им скрыться, попытаться оказать давление на свидетелей и связаться с находящейся в розыске фигуранткой дела Екатериной Вороновой - экс-продюсером "Седьмой студии".

Защита же, в свою очередь, настаивала на отказе в удовлетворении ходатайства прокурора и просила суд отменить избранные и неоднократно продленные подсудимым меры пресечения. В итоге суд встал на сторону обвинения и продлил срок домашнего ареста до 4 июля. Защита обжаловала это решение.

Расследование основного дела "Седьмой студии" было завершено в 2018 году - с октября оно находится на рассмотрении столичного Мещанского суда. Подсудимые категорически отрицают свою вину.

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег.

Материалы в отношении Вороновой также выделены в отдельное производство, поскольку она находится в розыске.

Обозреватель Ксения Новикова

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