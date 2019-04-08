Учеба в норме

08.04.19 17:08

© РИА Новости.Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают определить максимальную суточную норму нагрузки на школьника.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают определить максимальную суточную норму нагрузки на школьника. По их словам, дети не в силах усвоить всю нынешнюю школьную программу за отведенное им время.

"Мы обеспокоены ростом учебной нагрузки на школьников. На изучение всего того, что предусмотрено в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, детям попросту не хватает времени. Именно поэтому наши представители планируют обратиться в Роспотребнадзор с просьбой разработать максимальную суточную норму нагрузки на школьника", – рассказали Interfax-Russia.ru в пресс-службе ОНФ.

Там также отметили, что в Российскую академию наук и Российскую академию образования они планируют направить запросы с предложением оценить, способен ли ребенок справиться с нынешними образовательными программами в отведенные на это сроки.

На сегодняшний день СанПин распределяет объем образовательной нагрузки на аудиторную и общую. Так, количество уроков в день для первоклассников ограничивается четырьмя учебными часами. Для школьников вторых - четвертых классов - не более пяти уроков. В пятом-шестом классах – не более шести. А для обучающихся седьмых – одиннадцатых классов – не более семи. Внеурочные занятия для школьников всех возрастов - не более десяти часов в неделю.

Также, согласно письму министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ", определено, что основная общеобразовательная программа может реализоваться как через урочную, так и через внеурочную деятельность. При этом внеурочная деятельность обозначена как неотъемлемая часть обязательной образовательной деятельности. Количество часов внеурочной деятельности регулируется: до 1 тыс. 350 часов на уровне начального общего образования; до 1 тыс. 750 часов на уровне основного общего образования; до 700 часов на уровне среднего общего образования.

Однако, по словам специалистов ОНФ, на практике эти нормы часто нарушаются, а часы, которые не поместились в учебный план, перетекают во внеурочную деятельность.

Согласно опросу, проведенному ОНФ и фондом "Национальные ресурсы образования", доля детей, которым нравится учиться в школе, за прошедший год снизилась с 35 до 28%. Доля тех, кому не хватает времени на выполнение домашнего задания, возросла с 58 до 65%. О том, что остается все меньше времени на занятия любимым делом – сообщили 58% подростков против 50% в прошлом году. При этом 26% детей отметили, что школа негативно сказалась на их самооценке, и способ исправления ситуации видят в снижении нагрузки и увеличении познавательных форматов обучения.

Родители подтверждают слова детей: к факторам, наиболее угнетающим школьников, они относят большую загруженность (39%), большое количество домашних заданий (37%), шестидневку (28%). Многие семьи сталкиваются с необходимостью платить учителям за возможность осваивать предмет даже на уровне текущей школьной программы. Как показал опрос, 22% родителей заявляют, что любые дополнительные занятия в их школах полностью платные. 36% родителей отметили, что учитель может объяснить что-то на перемене или сразу после уроков. А 21% респондентов сказали, что, если ребенок не усвоил информацию на занятиях, дополнительно с ним не будут заниматься даже за деньги, так высока нагрузка у педагогов.

В ОНФ отметили, что во ФГОСах (Федеральные государственные образовательные стандарты) есть разделение на обязательную часть программы и ту, которую формируют сами школы. Их соотношение должно составлять в начальных классах 80% и 20%, а в средних – 70% и 30%. Однако практически всем школам страны не удается соблюсти такую пропорцию.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день в начальной школе вариативная часть составляет не больше 10%, а в средней – только 8% вместо 30%. По мнению специалистов, это происходит из-за того, что объем задач, который содержится во ФГОСах, слишком велик. За отведенное количество часов выполнить требуемый стандарт невозможно. Поэтому для обязательной части программы приходится отнимать часы от внеурочной. А для детей тем самым сокращаются возможности выбора занятий.

"К примеру, в качестве внеурочного мероприятия учитель создает математический клуб. Но вынужден переносить туда часть обязательной программы, которую не успел рассказать во время урока. Ребенок имеет право не ходить на занятия клуба. Но по факту ему придется это делать, чтобы освоить программу по математике. То есть внеурочная часть обучения превратилась в продолжение уроков и обязаловку", - отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

По словам экспертов, "рабочее время" ученика начальной школы сегодня составляет 47 часов в неделю, что негативно сказывается на здоровье детей. По данным Роспотребнадзора на сентябрь 2017 года, в стране было только 12% абсолютно здоровых детей.

"Мы рекомендуем Минпросвещения проанализировать соотношение основной и вариативной части образовательных программ российских школ. Наш анализ показывает, что, поскольку нельзя превышать общий объем учебной нагрузки, школы увеличивают количество часов на обязательные предметы и сокращают возможности для выбора. В свою очередь СанПин должен отражать предельно допустимые нагрузки на ребенка как в школе, так и в системе допобразования " - сообщила Interfax-Russia.ru координатор проекта ОНФ "Равные возможности – детям", заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Эксперты ОНФ также отмечают, что предлагаемая редакция стандарта увеличивает объем обязательной части основных образовательных программ, на успешное освоение которых к школьной программе придется добавить еще один, двенадцатый год.

"Мы попросим специалистов дать свою оценку предложенной редакции ФГОС и предложения по вариантам его наполнения. Нельзя забывать о том, что стандарт должен соответствовать амбициозной задаче вывода российской школы в десятку лучших в мире. Лучший значит не "самый объёмный", а открывающий самые широкие возможности", - добавила Любовь Духанина.

Подобное мнение поддерживают и другие эксперты в области образования. "Сегодня у нас серьезные проблемы с сохранением здоровья школьников. Эксперты народного фронта совершенно справедливо поставили во главу угла самого школьника. Ведь дети сегодня испытывают очевидный перегруз. Я думаю, что это одни из важнейших вопросов, который при разработке новых стандартов, должен был быть включен в обсуждение. Нужно понять, как разделить виды нагрузки, как опираясь на научные данные определить предельную нагрузку школьников, в каких пропорциях сочетать", – рассказали Interfax-Russia.ru профессор департамента образовательных программ Института образования, директор Институт развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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