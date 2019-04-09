Палец в рот не клади

09.04.19 12:58

© РИА Новости. Алексей Куденко

Interfax-Russia.ru – Женщина лишилась руки из-за попытки покормить медведя на турбазе в Приамурье.

Вечером 8 апреля на туристической базе в пригороде Благовещенска (Амурская область) произошло ЧП: одна из отдыхающих попыталась покормить бурого медведя, содержавшего в клетке на территории лагеря, в результате чего зверь разодрал ей руку.

"Вечером в понедельник поступило сообщение о нападении медведя на женщину 1991 года рождения на турбазе в Белогорье. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая установила, что посетительница турбазы просунула в клетку с медведем руку, пытаясь покормить хищника", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" специалист по связям с общественностью МО МВД России "Благовещенский" Татьяна Кутека.

По ее словам, пострадавшая с множественными травмами была госпитализирована в областную клиническую больницу.

"Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации в отделении сочетанной травмы. Раны очень серьезные. Врачам не удалось сохранить левую руку, так как было повреждено сосудистое русло", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в региональном Минздраве.

Следственное управление СК РФ по Амурской области начало проверку по факту случившегося. Как установили следователи, медведь содержится в металлической клетке, вокруг которой установлено ограждение. Теперь специалистам предстоит выяснить, как пострадавшая оказалась так близко к хищнику.

"Также следствию предстоит дать оценку действиям сотрудников базы отдыха, ответственных за содержание животного и обеспечение безопасности посетителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУ СК РФ области.

В Управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области заявили, что пока не слышали о данном инциденте. В целом же, по словам собеседника Interfax-Russia.ru, медведь может содержаться на территории турбазы законно, если он находится в собственности у кого-то из владельцев лагеря.

К слову, в декабре 2018 года похожая история произошла на турбазе "Айдашки" в окрестностях города Ачинска (Красноярский край). Как и в Амурской области, 52-летняя женщина, предварительно, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пыталась покормить медведя через клетку, в которой он содержался.

"Пострадавшая была доставлена Ачинскую межрайонную больницу в тяжелом состоянии с повреждением руки в результате укуса медведя. Ей проведена операция, в результате конечность пришлось ампутировать", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого Минздрава.

Что же касается медведя, то, по данным местных СМИ, усыплять его из-за данного инцидента никто не собирается. Более того, весной этого года зверя планируют выпустить на волю.

В июле 2018 года помощь медиков после "общения" с косолапым понадобилась иностранной болельщице, которая решила погладить нос "русского мишку" в зоопарке Саранска (Республика Мордовия).

"Трое иностранцев задержались около клетки с медведем. Они сказали: "мы мишку русского ни разу не видели". Кормили его раза четыре. А на пятый раз девушка из компании решила поводить мишке по носу, и он ее царапнул и когтем ободрал ей ноготочек", - рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель учреждения.

По его словам, работники зоопарка вызвали "скорую помощь" и, пока врачи ехали на вызов, перебинтовали пострадавшей палец.

"Девушка, конечно, очень испугалась. Врачи забрали ее. Потом сказали, что ничего страшного с ней не произошло", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что иностранцы не предъявляли к сотрудникам зоопарка никаких претензий и признали, что сами виноваты в своей неосторожности, тем более что возле клетки с медведем находятся предупреждения о том, что животное может быть опасно.

Собеседник "Интерфакс-Поволжье" не смог уточнить гражданство пострадавшей девушки, отметив, что на вид ей было около 20 лет. Между тем, по данным местных СМИ, пострадавшая - гражданка США колумбийского происхождения.

В октябре 2016 года после попытки покормить медведя была госпитализирована жительница поселка Новый Каракан (Беловский район Кемеровской области).

"Потерпевшая 1981 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила покормить медведя, клетка с которым находится на территории асфальтового завода. После нападения она была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области.

В Областном клиническом центре охраны здоровья шахтеров города Ленинск-Кузнецкий (Кузбасс), куда доставили женщину, также подтвердили, что пострадавшую руку пришлось ампутировать.

В июле 2015 года руку в клетку с медведем просунула 24-летняя посетительница придорожного кафе в Томской области. Со слов очевидцев, нетрезвая на вид женщина, проигнорировав все предупреждающие таблички, перелезла через деревянный забор, преграждавший путь к вольеру с животным, и просунула руку сквозь прутья решетки, спровоцировав тем самым нападение хищника. Раны оказались серьезными: бригада скорой помощи увезла женщину в реанимацию. Как сообщали местные СМИ, медведь откусил ей руку.

История вызвала широкий общественный резонанс. Местные жители все как один осудили безответственное поведение женщины и попросили властей сохранить жизнь медведю. Позднее теперь уже экс-глава УМВД по Томской области Игорь Митрофанов сообщил, что хищника передадут в московский зоопарк. По его мнению, в произошедшем есть как вина самой пострадавшей, так и хозяев кафе.

"Как бы то ни было, зверь опасный, и нужно было иметь не один рубеж защиты, чтобы никто не мог оказаться рядом с этим зверем", - подчеркнул Митрофанов.

Он напомнили, что по факту ЧП с медведем в придорожном кафе УМВД Томской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В октябре 2015 года полиция прекратила расследование в связи с тем, что "потерпевшая сама преодолела ограждение у клетки с медведем и просунула к нему руку".

"Действующим законодательством правил, регламентирующих содержание диких животных или запрещающих содержание их в неволе физлицами, не предусмотрено. Дознание по данному уголовному делу прекращено в связи с отсутствием события преступления", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" сотрудник пресс-службы УМВД Томской области.

Обозреватель Наталья Пономарева

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