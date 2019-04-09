Расширить границы

09.04.19 14:31

© РИА Новости. Вера Костамо

Interfax-Russia.ru – ООН в ближайшее время примет решение по признанию части арктического шельфа российской территорией.

Заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике Россия подала в ООН в 2015 году. Участок континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, на который претендует Россия, содержит прогнозные ресурсы углеводородов в размере 4 млрд 900 млн тонн условного топлива.

"Пересмотренная заявка не меняет концепции внешней границы континентального шельфа РФ, одобренной правительством в феврале 2000 года. Заявляется площадь морского дна за пределами 200-мильной зоны в пределах всего российского полярного сектора с включением зоны Северного Полюса и южной оконечности хребта Гаккеля", - уточнял Сергей Донской, возглавлявший на тот момент Минприроды РФ.

По его словам, площадь указанного участка расширенного континентального шельфа в Северном Ледовитом океане составляет 1 млн 200 тыс. кв. км.

В целом районы, на которые претендует Россия, охватывают геоморфологический шельф российских арктических окраинных морей, часть Евразийского бассейна (котловины Нансена и Амундсена, хребет Гаккеля) и центральную часть Амеразийского бассейна в составе котловины Макарова и комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий.

Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. Вместе с тем в современном международном праве практически все аспекты пользования и освоения различных зон Мирового океана регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. В настоящее время участниками конвенции являются 155 стран, включая большинство ведущих морских развитых государств за исключением США. Россия приняла и ратифицировала конвенцию в 1997 году.

После ратификации Конвенции ООН по морскому праву странам-участникам конвенции был предоставлен десятилетний период на предъявление требований по расширению границ континентального шельфа своей страны за пределами 200 морских миль от исходных линий.

На расширенный континентальный шельф (за пределами 200 морских миль от исходных линий, используемых для определения ширины территориального моря) в Арктике претендуют пять государств – Россия, Дания, Норвегия, Канада и США.

Все приарктические страны при оформлении прав на шельф в данном районе должны подать заявки в Комиссию по границам континентального шельфа. Все приарктические страны, за исключением США, свои заявки в Комиссию подали. США смогут подать заявку лишь при условии присоединения к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Канада и Дания направили в комиссию ООН свою предварительные заявки на продление границ континентального шельфа, которые включают и территории Северного полюса, раньше России. Причем, анализ границ поданной Данией заявки показал, что ее площадь перекрывает российскую заявку.

При этом Россия на тот момент уже имела положительный опыт продления границ континентального шельфа. В середине ноября 2013 года подкомиссия ООН признала за Россией анклав площадью 52 тыс. кв. км в срединной части Охотского моря.

В феврале 2016 года Россия представила комиссии ООН свои доказательства того, что не только хребет Ломоносова, поднятие Менделеева, Чукотское плато, но и южная часть хребта Гаккеля и котловина Подводников являются продолжением российского континентального шельфа.

"Об этом говорят выдержанность осадочного чехла, элементов фундамента, а также общая непрерывность и выдержанность глубинных слоев земной коры и отсутствие поперечных разломов сдвигового характера в зоне сочленения хребта Ломоносова и Евразийского континента", - заявил глава Минприроды, проводивший презентацию.

Донской обратил внимание на то, что Россия проделала большой объем исследований и собрала исчерпывающие данные, доказывающие ее право на расширение границы в Арктике. Работа по подготовке материалов проводилась более 10 лет.

"Заявка на установление внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане исходит из научного понимания, что составные части комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий имеют континентальную природу и относятся к подводным возвышенностям, являющимся естественными компонентами материковой окраины", - уточнил министр.

Впрочем, тогда же он признался, что каких-либо решений по российской заявке в ближайшее время ждать не стоит. По словам Донского, рассмотрение документа в комиссии ООН может занять до 4 лет.

В начале апреля подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.

"В рамках тех работ, которые выполнялись Роснедрами и Минприроды России в этом году, в частности, на сессиях подкомиссии ООН подготовлены материалы, которые позволят на 49 сессии подкомиссии принять решение, которое является чрезвычайно важным для нас. Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации", - сообщил глава Роснедр Евгений Киселев на коллегии агентства.

Он подчеркнул, что "это важнейшее заявление, которое в какой-то степени определяет успешность нашей заявки".

Окончательное решение ООН по признанию части арктического шельфа российской территорией ожидается в скором времени.

"Надеюсь, что это в скором времени произойдет и наши совместные усилия по научному изучению Арктики принесут практические плоды", - заявил газете "Известия" спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, это не только даст мощный толчок развитию экономики, транспорта и судоходства, но и позволит усилить экологический контроль в регионе.

"Благодаря этому событию Россия будет иметь большие возможности для установления собственных норм и правил в сфере экологии. И именно наша страна будет требовать их соблюдения у других государств, потому что это наш шельф и любое загрязнение окружающей среды будет нашей головной болью", - считает Иванов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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