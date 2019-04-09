Паспорт для генов

09.04.19 16:31

© РИА Новости. Денис Абрамов

Interfax-Russia.ru – Генетические паспорта могут появиться у россиян к 2025 году. По словам экспертов, они помогут в борьбе с онкологическими и генетическими заболеваниями.

Президент РФ Владимир Путин одобрил разработку генетических паспортов. Согласно подписанному главой государства указу, такие документы могут появиться у россиян в 2025 году. Паспорта будут созданы в рамках государственной политики по биологической безопасности.

Согласно документу, новые документов нужны для мониторинга биологических и химических рисков, государство планирует провести "генетическую паспортизацию населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и сформировать генетический профиль населения".

Также планируется создать "условия для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений". Кроме того, будет создан национальный банк сывороток крови и разработана информационно-аналитическая система мониторинга инфекционных заболеваний в России. За реализацию этой программы будет отвечать Совет безопасности.

Специалисты отмечают, что генетические паспорта уже существуют в России. В частности, в судебно-медицинских лабораториях.

"Генетический паспорт - это генетические данные человека и их интерпретация. Термин "генетический паспорт" может иметь два смысла. В одном - это тест, который просто позволяет идентифицировать личность человека, не говоря о его здоровье, происхождении. Во втором - это подробный генетический тест, которые сообщает информацию, в том числе о рисках заболеваний и вероятности рождения детей с наследственными нарушениями", - рассказал Interfax-Russia.ru директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.

Первый вид генетического паспорта, по мнению эксперта, активно используется во всем мире для поиска преступников и идентификации останков людей, например, военных или пожарных. Второй используют в медицинских целях – в качестве основы для последующей профилактики заболеваний и планирования детей.

По словам собеседника, чтобы получить необходимые для такого документа данные, достаточно анализа крови или слюны человека.

"Для генетического анализа нужно сдать биоматериал - чаще всего используется слюна, но может применяться и кровь - это менее удобно, но не влияет на точность анализа. Генетические данные есть в каждой клетке нашего организма, поэтому для анализа можно использовать практически любой материал", - отметил Валерий Ильинский.

По словам эксперта, стоимость таких документов варьируется от пяти до 18 тыс. рублей.

"Тесты для идентификации личности по цене сопоставимы с тестами для определения отцовства - около 5-6 тыс. рублей. Если говорить о медицинских тестах, то такие генетические паспорта в зависимости от полноты сейчас, например, в Genotek, стоят от 9 до 18 тыс. рублей. Остается надеяться, что государство оплатит такие тесты, включив их в ОМС", – отметил спикер.

По мнению специалистов, генетическая паспортизация поможет развитию здравоохранения в стране, а также повышению качества и продолжительности жизни россиян.

В свою очередь старший вице-президент фонда "Сколково" Кирилл Каем рассказал Interfax-Russia.ru, что подобные программы существуют за границей.

"Такого рода программы уже идут в Великобритании и США. Генетическая паспортизация помогает решить сразу несколько вопросов. Основную пользу от этого процесса получит здравоохранение", - рассказал Кирилл Каем.

По мнению спикера, программа позволит не допустить развития ряда заболеваний, а также разработать новые терапевтические подходы.

"Эти исследования помогут отслеживать предрасположенность к патологиям, про которые мы еще не знаем, что они могут быть связаны с генетическими данными. Здравоохранение сейчас с этим только начинает полномасштабно работать. Процесс генетической паспортизации чрезвычайно полезен с точки зрения помощи населению. Врачи получат возможность выстраивать предиктивные предсказательные модели по состоянию здоровья конкретного человека и населения в целом, а также популяции определенного региона", – отметил Кирилл Каем.

В то же время он отметил, что, несмотря на всю пользу генетических паспортов, их получение должно носить добровольный, а не обязательный характер.

"Я думаю, что если будет масштабная программа, то значимую часть населения можно охватить до 2025 года. Важно желание человека. Я считаю, что это должно делаться по доброй воле", - рассказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Причиной отказа, по словам эксперта, могут стать невежество либо опасения из-за возможного использования третьими лицами персональных данных.

"Если государство или подрядчик, который будет выполнять эту программу, сможет доказать населению, что данные надежно защищены, никаких других причин для опасений нет", - подчеркнул Кирилл Каем.

Некоторые эксперты отмечают, что генетическая паспортизация поможет в борьбе и с онкологическими заболеваниями.

"Сейчас наблюдается рост онкологических патологий, а генетическая паспортизация даст возможность предупредить риски развития онкологии, потому что это связано с особенностями иммуногенеза. Будет развиваться индивидуальная персонифицированная медицина, которая сможет работать на предупреждение заболеваний и будет сразу выявлять эффективность использования медицинских препаратов и побочные эффекты в каждом отдельном случае", - рассказал Interfax-Russia.ru член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по общественному мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы РФ Николай Говорин.

Спикер также обратил внимание на важность сохранности персональных данных Россиян.

"С другой стороны, возникают и риски, связанные со злонамеренным использованием генетической идентификации и разработкой биологического оружия. Генетические данные, естественно, должны определенным образом охраняться государством, потому что это может влиять и на национальную безопасность. Я убежден, что будут продуманы и методы защиты этих данных, как сейчас выстраивается защита персональных данных", – отметил Николай Говорин.

О стоимости реализации проекта, по словам спикера, пока говорить рано. Однако собеседник убежден, что паспорта должны выдавать за счет государства.

"Скорее всего, гражданам не придется платить за получение такого генетического паспорта. Я думаю, что это будет сделано все-таки за счет государства, если это будет такая программа, направленная на сохранение генетического благополучия человека. Расходы будут оправданы, потому что это большие возможности для профилактики и лечения заболеваний", - отметил спикер.

В то же время, некоторые эксперты предрекают большие денежные затраты государства на реализацию проекта.

"Если речь идет о разработках максимально широкого "генетического паспорта", то первый вопрос, который возникает у большинства, будет связан с финансированием данного проекта. Нехитрая калькуляция доводит значения до 3 трлн рублей, что, очевидно, значимо. Возможно, ли в ближайшие годы существенно снизить стоимость каждого будущего "генетического паспорта"? Не уверен. Поэтому я склонен соглашаться с самим предложением, но оправданность вложений именно в таком размере ставлю под сомнение", - пояснил Interfax-Russia.ru, политолог, общественный деятель Алексей Невзоров.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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