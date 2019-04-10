Долгожданный прирост

10.04.19 12:55

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Специалисты зафиксировали рост популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда в приморском национальном парке "Земля леопарда".

Ученые национального парка "Земля леопарда" (Приморский край) подвели итоги фотомониторинга за 2018 год. Чтобы посчитать одних только леопардов, специалисты просмотрели почти миллион снимков (при этом только 10 тысяч из них содержали изображения животных). После этого ученые проанализировали отобранные фотографии при помощи специальной программы, идентифицирующей каждую особь по пятнам, и составили подробный отчет по проведенной работе.

"В 2018 году на территориях "Земля леопарда" была зафиксирована 91 взрослая особь дальневосточного леопарда и 22 котенка. Эти данные подтверждают наметившуюся ранее устойчивую тенденцию роста популяции, при этом радует высокий процент котят", - сообщила журналистам на пресс-конференции заместитель директора по науке нацпарка "Земля леопарда" Елена Шевцова.

Она напомнила, что в 2017 году ученые нацпарка насчитывали 86 взрослых особей и 21 котенка. К слову, общая численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла лишь 30 зверей.

"Крайне позитивная для нас новость еще и в том, что в последние годы поменялось соотношение самцов и самок. Если исследования начала 2000-х вплоть до создания национального парка показывали это соотношение как один к одному, то теперь самок почти в два раза больше, чем самцов. В этом – залог будущего благополучия популяции", - пояснила она.

Вместе с тем, как отметила Шевцова, для полной картины о состоянии популяции дальневосточного леопарда приморским ученым не хватает результатов фотомониторинга их китайских коллег. Дело в том, что "Земля леопарда" является своего рода "колыбелью" для пятнистых кошек. Подросшие особи отправляются на поиск новых территорий в приграничный Китай. Часть из них потом возвращается в Приморье, но определенный процент животных остается в Поднебесной, за счет чего там происходит рост численности леопарда.

"Территория, подходящая для леопарда на юго-западе Приморья, ограничена. Поэтому много молодых особей отправляются на поиски новых мест обитания в Китай. Они мигрируют не потому, что в России плохо, а потому что в КНР много свободных территорий. По данным с китайской стороны мы видим, что множество самок переходит границу с КНР и фиксируется на границе. Таким образом, полная картина, отражающая реальное состояние популяции дальневосточного леопарда, появится только после обмена данными фотомониторинга с китайскими учеными", - пояснила Елена Шевцова.

Как уточнил директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк, встретиться с китайскими экспертами приморские ученые договорились в ноябре 2019 года.

"В ноябре мы планируем встретиться и обменяться данными по фотоловушкам, сверить, уточнить. Запланирован ряд мероприятий, план сотрудничества разработан. А в 2020 году нацпарк "Земля леопарда" планирует провести международную конференцию по дальневосточному леопарду", - сказал он журналистам.

Кроме того, как рассказала Шевцова, в 2018 году в нацпарке также увеличилась и популяция амурских тигров.

"В 2018 году зафиксировано тридцать взрослых особей и девять тигрят. В 2017 году фиксировали 29 взрослых. Ситуация стабильная. Но эти животные требуют большей территории, поэтому 30 - это максимум, что может быть на нашей территории", - сказала она.

В целом же, по данным сплошного учета амурского тигра, проведенного WWF России в 2015 году, на территории нашей страны проживает порядка 523 - 540 особей. При этом в 2010 году в России насчитывалось только 423-502 полосатых кошки.

"На фоне большинства стран Юго-Восточной Азии, популяции тигров в России, Индии, Непале и Бутане находятся в хорошем состоянии. Тем не менее, опыт других стран показывает, что тигр – очень уязвимое животное, для которого существует большое количество угроз, многие из которых еще не дошли до России", - заявил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на третьей Учетной конференции Глобальной программы восстановления тигров.

Например, в отдельных странах современная модель общества потребления привела к уничтожению огромных массивов тропического леса для создания плантаций кофе, масленичной пальмы и других культур.

"А образовавшиеся плантации "стерильны" - там практически не живут никакие виды животных", - отметил эксперт.

Главной угрозой для тигриной популяции в России по-прежнему остается браконьерство. Хотя борьбу с незаконной добычей диких животных WWF России и другие экологические организации ведут уже многие годы.

"Опыт России в сфере борьбы с браконьерством, обеспечения работы служб охраны заповедников и национальных парков востребован и его готовы перенимать другие страны, в которых не все так гладко с тиграми. Мы всегда готовы помочь и надеемся, что наши наработки будут полезны общему делу сохранения тигров", - сказал генеральный директор Центра "Амурский тигр".

Вместе с тем, эксперты признают, что немало амурских тигров, проживающих на Дальнем Востоке России, гибнет и в "конфликтных ситуациях" с местным населением, когда, к примеру, звери по тем или иным причинам выходят к людям.

Одна из последних таких трагедий произошла в Хабаровском крае. Вечером 20 марта тигр забрался в частное подворье, убил корову, а затем попытался напасть на хозяина сарая, который неожиданно зашел в помещение.

"Житель поселка Золотой услышал рев коровы в сарае и пошел проверить, все ли в порядке. В сарае он обнаружил тигра и задавленную им корову. По словам мужчины, завидев его, тигр сделал резкий выпад в его сторону. Обороняясь, мужчина ударил хищника вилами. После этого он сходил в дом за ружьем и снова отправился в сарай", - сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.

По словам хозяина подворья, сначала он хотел просто отпугнуть хищника, но тот снова кинулся на него, и тогда, опасаясь за свою жизнь, мужчина выстрелил в животное из ружья. Выстрел оказался для тигра смертельным.

Как полагают зоологи, гибели животного можно было бы избежать, если бы хозяин сарая вместо того, чтобы второй раз идти к тигру с ружьем, вызвал бы специалистов. По данным ветеринаров, проводивших первичный осмотр убитого зверя, тигр находился уже в преклонном возрасте. Скорее всего, полноценно охотиться в лесу он уже не мог, поэтому и попытался найти себе пропитание в сарае. Согласно заключению экспертов, в момент встречи с хозяином сарая зверь был в очень слаб и реальной опасности для него не представлял.

Сейчас правоохранительные органы Хабаровского края проводят проверку по факту убийства тигра. Оценку правомерности действий хозяина подворья эксперты дадут после специальной экспертизы, которую планируется провести в Уссурийске.

Обозреватель Наталья Пономарева

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