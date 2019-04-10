Неправосудный приговор

10.04.19 14:15

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – Следственный комитет России намерен добиться уголовного преследования литовских судей, вынесших приговор экс-министру обороны СССР по делу о событиях 1991 года.

27 марта Вильнюсский окружной суд признал виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова. По официальной версии Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи пострадали.

Пострадавшими в деле признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек.

Шесть человек уже были осуждены в 1999 году по этому делу. Их обвинили в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений.

Со своей стороны Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.

94-летнего Язова обвинили в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР. Согласно обвинительному акту Генпрокуратуры Литвы, Язов создал организованную группу вместе с ныне покойными советскими деятелями – бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным.

Прокуроры утверждают, что Язов действовал, зная, что в период между двумя мировыми войнами Литва была независимой, а 11 марта 1990 года объявила о восстановлении независимого государства. В обвинительном акте говорится, что, привлекая компартию и создавая различные организации, Язов со своими соратниками поручил другим должностным лицам "подготовить план захвата власти в Литве, составить список стратегически важных объектов, подлежащих захвату, включив в него государственные органы власти и управления, объекты массовой информации, коммуникации, путей сообщения".

Заочно Язова осудили на 10 лет лишения свободы, бывшего главу Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимира Усхопчика - на 14 лет, а бывшего офицера КГБ Михаила Головатова - на 12 лет.

В общей сложности обвинения в "осуществленной советской агрессии" были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Большинство из них привлечено к суду заочно, перед судом предстали лишь два гражданина РФ – задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

Иванов, в 1990 году бывший начальником Службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-ой мотострелковой дивизии, осужден на четыре года лишения свободы, он может находиться на свободе до вступления приговора в силу - в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста. Полковник запаса российской армии Юрий Мель получил семь лет.

Литовский президент Даля Грибаускайте назвала оглашение приговора по этому делу очной ставкой с правдой и днем исторического правосудия.

"Бесконечно важный момент правосудия. Мы все ждали его множество лет. Особенно близкие жертв событий 13 января. Это дело - очная ставка с правдой, для выяснения которой потребовалось много лет, которая стоила много боли, терпения и самопожертвования", - отметила Грибаускайте.

Президент утверждает, что дело является "доказательством того, что в отношении военных преступлений и преступлений против человечности нет срока давности".

В свою очередь в МИД РФ заявили о политической подоплеке принятых в Литве судебных решений.

"В ходе процесса были попраны основополагающие принципы правосудия, прежде всего о недопустимости придания правовым нормам обратной силы", – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что суд проигнорировал свидетельства, опровергающие причастность советских военнослужащих к гибели гражданских лиц.

"Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России", – считают в министерстве.

Кроме того, добавили в МИД, недопуск на суд дипломатов российского посольства в Вильнюсе и представителей СМИ показывает "предвзятость и политическую мотивированность" суда.

В министерстве также пообещали оказать "россиянам, ставшим жертвами судебного произвола, всю необходимую поддержку и содействие".

Со своей стороны Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда.

По итогам процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса. Они подозреваются в вынесении заведомо неправосудного приговора (ч.2 ст.305 УК РФ).

Как установили в СКР, перечисленные судьи "вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении Дмитрия Язова, Михаила Головатова, Владислава Шведа, Юрия Меля, Геннадия Иванова и иных граждан РФ, признав их виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях, и назначив наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 14 лет".

При этом, отмечают в Следственном комитете, на момент вынесения приговора судьям было достоверно известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам событий января 1991 года в Вильнюсе, а также об уголовном преследовании бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР, сотрудников правоохранительных органов и членов КПСС с нарушением принципов и норм международного права и уголовного процесса.

В частности, обращают внимание в СКР, не были приняты во внимание факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона.

В приговоре судьи констатировали тот факт, что "по существу нет возможности конкретизировать, от действий кого из обвиняемых возникли наиболее тяжкие последствия, то есть убийство гражданских лиц и причинение телесных повреждений". Таким образом, считают в СКР, они грубо проигнорировали один из принципов уголовного судопроизводства, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых.

Кроме этого, заявляют в Следственном комитете, обвинительный приговор вынесен с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса - недопустимости придания уголовному закону обратной силы.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал "местью" начатое в РФ расследование в отношении судей.

"Я могу назвать это и своеобразной местью. Трудно как-то оценивать, потому что вообще ситуация достойна сожаления", - заявил министр агентству BNS.

Глава литовского МИД не рекомендовал судьям ездить в Россию или дружественные ей страны, потому что "там их могут ожидать провокации или какие-то другие действия".

"Насколько сможем, позаботимся о защите. (...) Те лица, которые связаны с делом, не только судьи, а все должны вести себя осмотрительнее", - сказал Линкявичюс, пообещав также обратиться в международные организации.

Обозреватель Анастасия Николаева

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