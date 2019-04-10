"Арктика" для Арктики

10.04.19 16:19

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Новую авиакомпанию создадут в РФ для полетов в Арктику. Первый рейс могут запустить уже этим летом.

Губернатор Ненецкого автономный округа Александр Цыбульский и глава Поморья Игорь Орлов планируют создать межрегиональную авиакомпанию "Арктика". Соглашение о сотрудничестве в сфере межрегиональных перевозок они подписали в рамках V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

"Как сообщили Александр Цыбульский и Игорь Орлов, совместная авиакомпания двух арктических регионов будет создана на базе двух региональных авиапредприятий", - сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, на базе АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" и АО "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" планируется создать межрегиональную авиакомпанию "Арктика", а на базе аэропортов и посадочных площадок НАО и Поморья – предприятие "Аэропорты Арктики".

По словам Александра Цыбульского, это соглашение станет отправной точкой для большой работы по перезагрузке системы межрегионального авиационного сообщения. Соглашение направлено на достижение целей, определенных 204-м указом президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Главная наша задача в рамках реализации подписанного документа - качественное повышение транспортной доступности для населения наших регионов, в том числе путем возрождения утраченных авиационных маршрутов и формирования новых авиационных связей между населенными пунктами Северо-Запада", - отметил Александр Цыбульский.

Как отмечается в сообщении, при реализации соглашения стороны будут действовать самостоятельно, при этом ни одна из них не будет выступать в качестве агента, партнера или представителя другой стороны.

"Думаю, этого события ждали жители наших арктических регионов, мы надеемся, что уже предстоящим летом будут выполнены первые полеты авиакомпании "Арктика", – отметил глава Поморья Игорь Орлов.

Предполагается, что авиаперевозки будут осуществлять на самолетах отечественного производства – 100-местных реактивных Superjet 100 и 19-местных турбовинтовых L-410UVP-E20. В дальнейшем авиакомпания планирует использовать только новые отечественные разработки: турбовинтовой самолет Ил-114-300, среднемагистральный МС-21 и легкий военный транспортник Ил-112.

На данный момент в парке 2-го Архангельского объединенного авиаотряда числится четыре самолета L-410, 7 Ан-2, 11 вертолетов семейства Ми-8 и 1 Ми-26Т. Нарьян-Марский объединенный авиаотряд использует 4 Ан-2 и 17 вертолетов семейства Ми-8.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и заключено на 5 лет.

"Округ еще на Сочинском форуме подписал соглашение с компанией ГТЛК о намерении приобретения в лизинг трех самолетов Superjet. Это получило практическую реализацию, в ближайшее время финализируем эту сделку. Мы пригласили наших коллег из Архангельской области со своим Вторым объединенным авиаотрядом тоже присоединиться к проекту, чтобы сделать первую межрегиональную авиакомпанию, которая бы начала обслуживать интересы Арктической зоны и северо-запада Арктической зоны. Маршруты пока рассматриваются нашими экспертами. В первую очередь хотелось бы рассмотреть наиболее востребованные: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург", - рассказал в интервью Интерфаксу Александр Цыбульский.

В сою очередь президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Международного арктического форума, что новая стратегия развития российской Арктики будет подготовлена в этом году.

"Уже в этом году намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов", - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что по ключевым социально-экономическим показателям и качеству жизни людей все арктические регионы нужно вывести на уровень не ниже среднероссийского.

"Именно такая задача должна быть не только чётко обозначена в новой стратегии развития Арктики, но и служить ориентиром для работы всех федеральных ведомств и региональных властей России", - отметил президент.

По его словам, уже сейчас на долю Арктики приходится более 10% всех инвестиций в РФ.

"Вопрос транспортной доступности арктических регионов является одним из ключевых. Особенно это актуально в рамках поручения Владимира Путина о доведении всех показателей жизни в Арктике до среднероссийских. Многие губернаторы и представители регионов говорят о том, что для Арктики актуально не строительство новых дорог, а именно обеспечение авиационной доступности. Не случайно на форуме отдельно была организована сессия, посвященная арктической авиации", – рассказал Interfax-Russia.ru директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Некоторые эксперты отмечают, что арктические регионы имеют большой туристический потенциал. А развитие авиации может сделать Арктику еще более доступной.

"С точки зрения арктического туризма у нас любой регион, который находится в арктической зоне, имеет потенциал для приема туристов. В наибольшей степени возможно развитие тех районов, в которых есть транспортная доступность, куда подходят железные дороги, где есть много аэропортов и, конечно же, береговая инфраструктура. С этой точки зрения самый большой потенциал у Кольского полуострова и Архангельской области. А вот другим регионам сложнее. Им необходимо развивать базовую инфраструктуру – транспорт и объекты для проживания туристов, так как без этого никакого туризма, конечно, не будет", – рассказал Interfax-Russia.ru эксперт ОНФ, руководитель Ассоциации развития национальных троп Александр Железняк.

В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова высказал мнение, что туризм в российской Арктике необходимо развивать, но без ущерба экологии региона.

"Нам нужно наращивать интерес к Арктике, наращивать туристические потоки в этом направлении, но важно соблюсти баланс между эффективным туризмом с точки зрения экономики и стремлением не нарушить экологию региона, её уникальную экосистему", - сказала она.

Как сообщал в марте начальник морской авиации Военно-морского флота РФ Игорь Кожин, большинство российских аэродромов в Арктической зоне в ближайшие годы станут всесезонными и смогут принимать самолеты всех типов.

"В целях обеспечения безопасности продолжается развитие инфраструктуры, в том числе речь о реконструкции аэродромов на островах архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа - самого северного аэродрома России. Мы отработали практически все аэродромы, находящиеся в Арктической зоне, совершаем полеты туда и обратно. Подготовили везде авиационные комендатуры. В целом сформирована группировка, которая способна решать поставленные задачи. Стоит отметить, что в ближайшие годы большинство российских аэродромов в Арктике станут всесезонными и смогут принимать самолеты всех типов", - рассказывал журналистам спикер.

При этом, по словам Игоря Кожина, замена и реконструкция инфраструктуры российских аэродромов в Арктике проводится "с использованием новых, но уже зарекомендовавших себя материалов и технологий".

Обозреватель Кристина Бочарникова

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