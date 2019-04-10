Полтора десятка за взятку

10.04.19 17:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

Interfax-Russia.ru – Экс-мэр Владивостока Пушкарев осужден на 15 лет колонии и приговорен к штрафу в 500 млн рублей. Этот приговор может стать одним из самых "жестких" среди дел о коррупции.

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей по делу о коррупции.

"Назначить Пушкареву наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей", - говорится в приговоре судьи Дмитрия Гордеева, оглашенном 9 апреля.

Кроме того, бывшему главе Владивостока запретили занимать должности в органах муниципальной и государственной власти в течение 10 лет. Его брату, Андрею Пушкареву, суд назначил 8 лет условно со штрафом в 500 млн рублей и испытательный срок на пять лет. Другого фигуранта дела – экс-директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова – суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

В то же время, гражданский иск Генпрокуратуры РФ на 614 млн рублей к осужденным суд удовлетворил частично, взыскав с Игоря Пушкарева около 143,6 млн рублей в пользу МУП "Дороги Владивостока". В общей сложности же подсудимые должны выплатить более 1,5 млрд рублей штрафа.

Игорь Пушкарев признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Лушникова суд признал виновным в посредничестве получению взятки (ч. 5 ст. 33 - ч. 6 ст. 290), коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и использовании подложных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). По последним двум статьям осужденный освобожден от наказания за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Андрей Пушкарев, признан виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и коммерческом подкупе ("а" ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Оглашение приговора заняло больше 11 часов, с учетом перерывов. Поддержать подсудимых пришли родственники, друзья и даже бывшие сокамерники Пушкарева – экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский (является одним из фигурантов дела "Седьмой студии" и блогер Эрик Китуашвили (Эрик Давидыч).

Согласно фабуле уголовного дела, с 2008 по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.

По версии следствия, при содействии директора МУП "Дороги Владивостока" Пушкарев обеспечил победу в конкурсе указанному муниципальному предприятию и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент".

В итоге, как установило следствие, близкие родственники мэра получили от дохода группы компаний "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей, а МУП "Дороги Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков.

Братья Пушкаревы свою вину отрицали и во время следствия, и в суде. Лушников же во время предварительного следствия свою вину признал, но изменил позицию во время суда, заявив, что отрицает обвинение по всем эпизодам.

Адвокат экс-мэра Константин Третьяков после суда заявил журналистам, что собирается обжаловать приговор в ближайшее время.

"Нас, конечно, расстроил приговор. Та квалификация (действий Пушкарева - ИФ), которая была постановлена в приговоре - по моему мнению, она расходится с фактическими обстоятельствами дела", - добавил адвокат.

Анализируя вынесенный приговор, адвокат Виктор Камалдинов отметил, что суд дал экс-мэру максимальное наказание по вмененным статьям. Так, наказание за посредничество в получении взятки составляет от 8 до 15 лет лишения свободы.

"Очевидно, что это крайне строгое наказание, поскольку по таким статьям чаще всего дают около 9,5 лет лишения свободы. Хотя многие обвиняемые, подсудимые, как и экс-мэр Владивостока, не признавали свою вину, отрицали причастность и так далее. Что же здесь в итоге сыграло роль, что суд решил таким образом, так скажем, строго наказать этого обвиняемого?", - пояснил эксперт Interfax-Russia.ru.

По его словам, как правило, такое суровое наказание назначают из-за непризнания вины, яркой позиции обвиняемого по делу, заявления огромного количества ходатайств и так далее. При этом, по мнению Камалдинова, суд также должен был учесть и то, что Пушкарев провел практически три года в СИЗО, хотя на тот момент суд еще не признал его вину.

"Как правило, по таким статьям следствие и суд длится примерно два-три года, если смотреть практику. И поэтому суды при назначении наказания это учитывают и назначают наказание в виде 9,5-10 лет лишения свободы. То есть подразумевается, что человеку достаточно будет семь лет к тому, что он уже провел в заключении, чтобы исправиться. В данном случае ни в какую сложившуюся судебную практику этот приговор не вмещается", - отметил адвокат.

Эксперт также напомнил, что условно-досрочное освобождение по таким тяжким статьям обычно не предусмотрено.

"Жесткость" приговора отмечают и политологи.

Так, политолог, президент холдинга "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко обратил внимание, что приговор вызвал серьезную дискуссию в юридическом сообществе.

"Я думаю, что чем более непростой является экономическая и социальная ситуация в стране, тем больше соблазн, в том числе, и продемонстрировать жесткость по отношению к коррупционерам, потому что это один из способов выплеска негативной энергии", - сказал Interfax-Russia.ru эксперт.

По мнению Минченко, это может быть своего рода урок и для региональных представителей власти.

"Насколько я понимаю, в том числе это и урок региональным и муниципальным элитам, что, в общем-то, чрезмерно. Скажем так, независимое поведение может повлечь за собой, в том числе, и такие последствия. Насколько я понимаю, у него достаточно серьезный конфликт был и с региональной властью и с уровнем федерального округа", - прокомментировал Минченко приговор.

В свою очередь доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и политического управления Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Олег Шабров отметил, что судебное разбирательство с чиновниками высокого ранга, как правило, всегда имеет под собой политическую подоплеку.

"Вы понимаете, если лидер города, области, чиновник высокого ранга попадает под суд – это всегда имеет политическое значение. Тут можно гадать кому это надо. Хотя вопросы к хозяйственной деятельности Владивостока возникали уже давно", - сказал Interfax-Russia.ru эксперт.

По мнению Шаброва, нужно строго наказывать чиновников, использующих должностное положение, тем более чиновников относительно высокого ранга, которые пользуются доверием избирателей.

"Если можно, то я сформулирую юридически неверное утверждение: тот факт, что человек занимает государственный пост при совершении преступления нужно рассматривать как отягчающее обстоятельство. Потому что он не только преступление совершил, он еще и подрывает доверие населения к власти, подрывает сам режим. Это, еще раз подчеркиваю, мнение политолога, а решает суд", – сказал Шабров.

Он также предположил, что серия недавних коррупционных скандалов может быть сигналом для региональных политиков о том, что неприкосновенных нет.

"Я думаю, что вся серия коррупционных скандалов, которая идет уже года полтора-два, с одной стороны, какая-то политика. Хочется думать, что действительно антикоррупционная. Естественно, каждое такое дело – это сигнал, что неприкосновенных нет, и при определенных обстоятельствах человек будет отвечать. К сожалению, не все этим сигналам внимают", - добавил Шабров.

В то же время сам Игорь Пушкарев на своей странице в соцсети указывал, что считает причиной своего преследования конфликт с бывшим главой Приморья Владимиром Миклушевским.

"Я считал и считаю, что основной причиной моего уже почти трехгодичного пребывания в СИЗО Матросская тишина – конфликт с бывшим губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским. Первое публичное разногласие у нас с ним случилось из-за его желания приватизировать Примводоканал. Тогда я много усилий приложил для того, чтобы этого не случилось", – написал в фейсбуке экс-мэр Владивостока.

Также Пушкарев намеревался участвовать в выборах в Законодательное собрание Приморья.

"Я, мягко говоря, не вписывался в его планы. Уже тогда Следственному управлению СК по Приморскому краю указывалось на мое участие в управлении предприятиями группы компании Востокцемент и получение мной денежных средств от деятельности данных компаний", - отметил Пушкарев.

Обозреватель Ксения Новикова

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