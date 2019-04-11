Новая цена скорости

11.04.19 15:59

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru – В ГИБДД предложили в 6 раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/час в России. В Госдуме у инициативы есть противники.

Увеличить штраф в 6 раз за превышение скорости на 20-40 км/час на общественных слушаниях в Госдуме предложил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Олег Понарьин. Таким образом, штраф может вырасти с 500 до 3 тыс. рублей.

"Это, с одной стороны, позволит сдержать постоянный рост количества нарушителей. С другой стороны, мы консультировались с Федеральной службой судебных приставов, и это даст им возможность в упрощенном режиме взыскивать долги по штрафам", – отметил Олег Понарьин.

Кроме того, госавтоинспекция предложила лишить водителей, неоднократно превышавших скорость, возможности платить штраф с 50-процентной скидкой.

"Также, по нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима начиная с нарушения на 20 км/час", – добавил Олег Понарьин.

При этом спикер отметил, что ГИБДД предлагает отложить хотя бы на два года снижение с 20 км/час до 10 км/час нарушения скоростного режима, начиная с которого накладывается штраф. По его словам, за этот срок нужно провести мониторинг скоростных режимов и привести обстановку дорог в соответствие с реальными условиями.

В свою очередь исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков подчеркнул, что министерство поддерживает снижение превышения скоростного режима до 10 км/ч, начиная с которого накладывается штраф.

"Отдельно нужно обсудить предложение Евгения Сергеевича (Москвичева, председателя комитета Госдумы по транспорту - ИФ) о том, что на трассах (ограничение без штрафа), возможно, должно сохраняться в пределах 20-километрового диапазона, а в городах и населенных пунктах абсолютно точно этот показатель не должен превышать десять км/час", – сказал Григорий Волков.

Разделились мнения по поводу инициативы у представителей ОНФ. Одни опасаются, что повышение штрафов спровоцирует новые ДТП.

"Повышение штрафов, возможно, и будет эффективным. Но, с другой стороны, люди знают, где находятся камеры, будут проезжать эти места максимально аккуратно, снижая скорость. Не исключено возникновение из-за этого новых ДТП, когда человек притормозит, и в него въедут другие, которые не знают о камерах. Если посмотреть на статистику, такие ДТП, к сожалению, встречаются", – рассказал Interfax-Russia.ru координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев.

Спикер также считает неоправданным шестикратное повышение штрафа.

"Повышение штрафа в 6 раз – это безумие. Не исключено, что инициатива продиктована желанием наполнить бюджет за счет нарушений. Наши автомобилисты выучили, где какая камера находится и при какой скорости она срабатывает. Навигаторы и карты, установленные на телефонах, помогают в этом. Так что доходы бюджетов субъектов от фиксации превышения скорости стали падать. Я считаю, что все меры, которые прописаны в КоАП, должны быть нацелены на то, чтобы наказать человека за правонарушение, а не на то, чтобы пополнить бюджет того или иного субъекта. Если бы ГАИ хотела заняться вопросами безопасности, стоило бы прибегнуть к другим мерам, которые реализованы в Европе, например, скрытое патрулирование", – отметил Александр Васильев.

В то же время, некоторые эксперты готовы поддержать нововведение, если это поможет снизить количество несчастных случаев на дорогах.

"Нужно беспокоиться о том, чтобы люди не гибли на дорогах. Если эта мера сохранит хотя бы одну жизнь, то она будет оправдана. В западных странах подобные штрафы намного выше. В России в среднем каждый год в ДТП получают травмы различной степени тяжести около 200 тыс. человек, из них около 20 тыс. погибают. Так что причина повышения штрафов понятная", – рассказал Interfax-Russia.ru Член Центрального штаба ОНФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов.

Однако в Госдуме нашлись и противники нововведения, которые предложили вместо повышения штрафов привести в порядок дороги.

"Пусть сначала дороги приведут в порядок", – прокомментировал инициативу председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский отметил, что представители профильных министерств не убедили присутствующих, что предлагаемая мера о снижении ненаказуемого порога позволит повысить безопасность на дорогах.

"Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" выступает против внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении нового штрафа за превышение скорости водителями автотранспорта", - заявлял зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Как подчеркнул представитель "Единой России", при принятии решения о снижении "ненаказуемого порога" в обязательном порядке должна быть предусмотрена возможность для водителей оспаривать вынесенные в автоматическом режиме постановления.

"Мы говорим о справедливости наказания. А о какой справедливости можно говорить, если у гражданина нет возможности оспорить предъявляемое нарушение? И ведь у камер есть погрешность, камеры неквалифицированно установлены, просто некорректно работают, а гражданин не может защититься", – пояснял спикер.

Он отметил, что в случае принятия решения о снижении планки наказания неучтенным окажется мнение миллионов россиян.

Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков также не поддержал предложение ГИБДД. Он считает, что за превышение скорости на 20-40 км/час можно увеличить штраф до 1 тыс. рублей, а за превышение на 10 км/час он должен остаться в пределах 500 рублей.

"Когда правительство внесет, мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла", – сказал Лысаков "Интерфаксу".

Замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, координирующий проект "Единой России" под названием "Безопасные дороги", поддержал своих коллег, заявив, что "единороссы" также выступают против предложения ГИБДД.

"Откуда взялась сумма именно в 3 тыс. рублей? Почему не 2 тыс., не 5 тыс., не 10 тыс.?", – сказал Владимир Афонский.

По его мнению, в предложении Госавтоинспекции цифра в 3 тыс. рублей ничем не обоснована и в буквальном смысле "взята с потолка".

Между тем, в ГИБДД пояснили, что предложили повысить штрафы именно до 3 тыс. рублей по совету Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Эту сумму судебные приставы могут взыскать без возбуждения исполнительного производства.

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников отметил, что штрафы могут повысить уже в 2019 году. По его словам, каждый километр превышения максимального скоростного режима повышает риск смерти при аварии на 3% и, соответственно, при превышении на 20 км/ч риск возрастает на 60%.

Как сообщалось, в середине декабря 2018 года правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД (ГИБДД) и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях и введению штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.

В настоящее время превышение разрешенной скорости в пределах 20 км/ч штрафами не облагается. 27 декабря Минтранс поддержал это предложение. В "Единой России" выступили против инициативы.

"Думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до +десяти км/ч к существующему ограничению скорости. Если мы повспоминаем, как это устроено в других странах, то, как правило, предел для нештрафуемого порога – это +десять км/ч. А традиционно это +пять км/ч - или даже нет нештрафуемого порога. В свое время это решение принималось, когда мы в определенной степени снижали скорости, но давали больше нештрафуемый порог. Мне кажется, что сейчас мы пришли к тому, что такое решение принять возможно", – рассказывал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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