Освободили из СИЗО

11.04.19 17:01

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.

Следственный комитет решил смягчить меру пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви, освободив его из-по стражи. Также меру пресечения смягчили бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву, также проходящему по этому делу.

"Ранее ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но сейчас обстоятельства изменились, учитывая позицию обвиняемого, который способствует раскрытию преступления", – заявил следователь на заседании в суде.

По его словам, домашний арест будет соразмерен тяжести инкриминируемого Кордичесву преступления, а также обеспечит его надлежащее поведение.

Накануне пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что в Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Калви. Кроме того, по ее словам, в суд поступило аналогичное ходатайство СКР о переводе под домашний арест бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

В поддержку предложения следствия высказался глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

"Я приветствую это предложение следствия. Считаю, оно давно назрело. Напоминаю о позиции президента РФ: не применять такую меру пресечения, как заключение под стражу, в отношении людей, обвиняемых в экономических преступлениях", – заявил Федотов "Интерфаксу".

Со своей стороны глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс назвал просьбу следствия о переводе основателя инвестиционного фонда Baring Vostok под домашний арест "победой здравого смысла", отметив при этом, что необходимо также "окончательное и справедливое решение по делу!"

В свою очередь сопредседатель центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", адвокат Анатолий Кучерена считает, что ходатайство следствия об освобождении из-под стражи американского инвестора – это результат усилий бизнесмен-омбудсмена Бориса Титова.

Ранее по просьбе Титова он провел экспертизу обстоятельств "дела Калви" на предмет обоснованности его содержания в СИЗО.

"Следственные органы, понимая, что при нынешних обстоятельствах держать Калви под стражей абсолютно несправедливо и неоправданно, приняли такое решение", – сказал "Интерфаксу" Кучерена.

По его словам, "это не означает, что дальше не будет расследования уголовного дела. Это абсолютно разные обстоятельства - расследование уголовного дела и мера пресечения".

"Я тщательно изучал историю дела в части избрания меры пресечения и пришел к выводу, что по тем материалам и обстоятельствам, которые имеются, совершенно очевидно, что держать под стражей человека, который только подозревается в преступлении в сфере предпринимательской деятельности, недопустимо", - отметил юрист.

Он считает, что "человек, подозреваемый в совершении преступления по "предпринимательской" статье, находясь на свободе, не может причинить кому-то вред".

"Я всегда выступал сторонником того, чтобы брать под стражу только тех, кто подозревается в преступлении против личности - убийстве, причинении вреда здоровью и других", - подчеркнул Кучерена.

Между тем свое ходатайство следствие мотивировало наличием у Калви устойчивых социальных связей в Москве, а также его инвестиционной и благотворительной деятельностью в России.

"Следствием установлено, что Калви обладает устойчивыми социальным связями в Москве, за него ходатайствовало достаточно большое количество лиц, он имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в России, оказывает благотворительную помощь, в том числе больным детям", - заявила следователь Людмила Самойленко на заседании Басманного суда Москвы.

По ее словам, следствие также учитывает наличие у Калви недвижимости в России и трех детей на иждивении.

Вместе с тем, уточнил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, следствие негативно относится к возможности освобождения Калви под личное поручительство или залог, так как "это не сможет эффективно предотвратить негативное влияние обвиняемого на ход расследования, либо гарантировать, что он не скроется от следствия и суда".

Ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в суде поддержал и прокурор.

Представитель акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова, который признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве в отношении Калви, также не стал возражать против перевода американского бизнесмена под домашний арест.

Со своей стороны Калви заявил в суде о готовности соблюдать все условия домашнего ареста в том случае, если ему будет определена такая мера пресечения.

"Я готов заверить суд, что буду соблюдать все условия домашнего ареста. Я не прошу суд поверить в невиновность меня и моих коллег, но прошу суд поверить в мою готовность ее доказывать", – сказал американский бизнесмен на заседании суда.

Он также подчеркнул, что считает вопросом чести доказательство невиновности.

"Для меня вопрос моей невиновности - это вопрос моей чести, моей репутации, которую я создавал всю свою жизнь. Для меня бегство из России в связи с уголовным делом равносильно признанию вины, равносильно самоуничтожению. (…) Вся моя жизнь - в России, и все, что я сделал на протяжении последних почти 30 лет, есть тому доказательство", – добавил американский бизнесмен.

В итоге Басманный суд Москвы 11 апреля, удовлетворив ходатайства следствия, изменил старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Калви изменить на домашний арест", - говорится в решении судьи Юлии Сафиной.

Калви был освобожден из-под стражи в зале суда сразу после изменения ему меры пресечения.

Находиться по домашним арестом Калви будет в одной из мансард по улице Большая Дмитровка. При этом у него будут стандартные для домашнего ареста ограничения. Калви запрещено без письменного разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо кроме близких родственников, адвокатов и членов следственной группы, а также пользоваться любыми средствами связи. Исключение составляют вызов "скорой помощи", аварийных служб и полиции при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации.

Контролировать режим содержания основателя Baring Vostok под домашним арестом будут инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний с помощью электронного браслета.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает изменение меры пресечения старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok хорошим знаком для инвестиционного климата в РФ.

"Изменение меры пресечения в деле Калви на домашний арест - хороший знак для инвестиционного климата. Будем ждать окончательного решения суда. Экономические вопросы должны оставаться экономическими и гораздо реже становиться уголовными", - приводится в сообщении Минэкономразвития мнение Орешкина.

В свою очередь генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что решение суда о смягчении меры пресечения основателю и руководителю фонда Baring Vostok Capital Partners положительно воспринято соинвесторами РФПИ.

"Мы продолжаем работать по ряду проектов с BVCP и в ближайшее время планируем объявить о новых совместных инвестициях в российские компании", - сказал глава РФПИ.

Дмитриев также отметил, что намерен продолжить усилия по смягчению меры пресечения для других сотрудников BVCP, которые по-прежнему остаются под стражей. "Надеюсь, что практика разрешения корпоративных споров в уголовном суде в России уйдет в прошлое", - подчеркнул он.

В конце марта срок следствия по "делу Baring Vostok" о хищении у банка "Восточный" был продлен еще на четыре месяца. За этот период следствие намерено провести различные экспертизы по делу, допросить большое количество свидетелей, а также изучить большой объем информации с электронных носителях.

Вместе с тем уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен добиться прекращения уголовного дела Калви.

"Мы намерены добиться прекращения этого уголовного дела, потому что пока мы видим, что это исключительно корпоративный конфликт, который должен решаться в арбитражном суде", - заявил "Интерфаксу" бизнес-омбудсмен.

При этом он выразил надежду, что не только Калви, но и остальные фигуранты дела будут также освобождены.

"Несправедливо, что они содержатся под стражей", – считает Титов.

По его убеждению, наилучшей мерой пресечения обвиняемым предпринимателям является залог, который с одной стороны даст им возможность продолжить работать, а с другой стороны будет гарантией, что человек никуда не убежит.

Уполномоченный подчеркнул, что продолжит вести работу по данному уголовному делу, так как остаются вопросы по сути предъявленных претензий.

Обозреватель Анастасия Николаева

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