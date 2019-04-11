Больше чем бизнес

11.04.19 21:03

Фото официального сайта "ВСМПО-Ависма"

Interfax-Russia.ru – Скончался экс-глава крупнейшего в мире производителя титана Владислав Тетюхин, потративший свои миллиарды на создание госпиталя на Урале.

Бывший глава корпорации "ВСМПО-Ависма", совладелец, один из создателей российской титановой промышленности Владислав Тетюхин скончался в возрасте 86 лет. Почти все деньги, вырученные когда-то от продажи акций титанового гиганта, он потратил на социальный проект - создание клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, который бесплатно делает высокотехнологичные операции.

Вячеслав Тетюхин ушел из жизни 11 апреля после тяжелой болезни. С 1991 года на протяжении 16 лет он возглавлял корпорацию, вывел из кризиса на мировой рынок, был одним из ее совладельцев.

"Можно сказать, он спас предприятие. В 1993-1995 годы ситуация была катастрофическая, тогда объем заказов по титану упали в 30 с лишним раз! На поставках российским заказчикам предприятие бы не выжило", - поделился воспоминаниями с Interfax-Russia.ru директор по развитию бизнеса "ВСМПО-Ависмы" Сергей Леднов, много лет знавший Владислава Тетюхина.

Для того, чтобы компания работала, ее гендиректор обратил внимание на зарубежные рынки. "Он чуть ли не на месяц уезжал в США, каждый день по одному-двум перелетам, переговоры с десятками компаний. Практически все эти компании, которые он посетил, сейчас наши заказчики и партнеры", - отметил Сергей Леднов.

В настоящее время "ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Airbus, Embraer.

Однако наиболее значимый тогда контракт предприятие заключило с Boeing. "В 1998 году между ВСМПО и Boeing был подписан первый пятилетний контракт. Так началось вторжение Салды в Америку", - рассказывал сам Владислав Тетюхин "Областной газете".

По его словам, для компании партнерство с Boeing стало больше, чем совместный бизнес. "Когда в Верхней Салде была вспышка гепатита, Boeing закупил на $100 тыс. вакцины для салдинских детей. Мы же - единственные из поставщиков компании - не предъявили ей претензии за срыв контрактов после взрыва башен-близнецов 11 сентября 2001 года. Я тогда сказал, что, когда у соседа беда, у русских принято не судиться, а помогать. Партнеры это оценили и вскоре увеличили нашу долю поставок", - говорил Владислав Тетюхин.

В настоящее время американская и российская корпорации, несмотря на санкции и внешнеполитическую напряженность, продолжают сотрудничество. У компаний есть совместное предприятие в Свердловской области Ural Boeing Manufacturing, которое производит титановые детали для самолетов.

Глава "ВСМПО" долгое время был одним из ее акционеров, но в ноябре 2006 года продал более 30% акций "Рособоронэкспорту", в 2012 году - еще более 3%. В те же годы он потихоньку стал передавать бразды правления. Так, в сентябре 2008 года Владислав Тетюхин покинул должность гендиректора, став президентом (фактическое руководство корпорацией по-прежнему осуществлял гендиректор). Трудовой договор с ним был заключен до 2 сентября 2013 года. Однако в марте 2009 года президент покинул этот пост, объясняя свое решение почтенным возрастом.

Но на заслуженный отдых он не ушел, до последнего оставался членом совета директоров и советником гендиректора "ВСМПО-Ависмы". "Никогда не отходил от дел корпорации, всегда ими интересовался. Буквально месяц назад обсуждали с ним перспективы развития, он высказывал предложения, в каком направлении было бы неплохо двигаться. У него можно было спросить совет. Что-то воплотилось в жизнь, что-то пока в проектах", - констатировал Сергей Леднов.

Он отметил, что Владислав Тетюхин всегда много работал. "Человек уникальный, отлично знал производство, рынок: наших конкурентов, наших потребителей. Человек, которого знал весь титановый мир. Работал, не жалея себя. Бывало, что сидели с ним часами, готовя какой-то документ. Предлагал: а давай в субботу после двух встретимся? Встречались, иногда в кабинете, иногда в парке на скамейке, на свежем воздухе", - рассказал директор по развитию бизнеса "ВСМПО-Ависмы".

Руководитель музейно-выставочного центра ВСМПО Аркадий Ежов заявил Interfax-Russia.ru, что Владислав Тетюхин являлся олицетворением истории. "Был эпохой в мире титана не только СССР, России, но и мира. Это колоссальная личность", - подчеркнул он.

Действующий гендиректор "ВСМПО-Ависмы" Михаил Воеводин констатировал, что в Верхней Салде (городе, где находятся мощности предприятия), все имеет отношение к Владиславу Тетюхину. "И завод, который был для него делом всей жизни, и люди, с которыми он работал практически до последнего дня. (…) Потрясающая эрудиция, душевное тепло и удивительная интеллигентность делали общение с ним незабываемым. Пока еще с трудом представляю дальнейшую работу без советов Владислава Валентиновича, его, действительно, будет очень не хватать", - заявил Михаил Воеводин, слова которого привела пресс-служба корпорации.

В последние годы Владислав Тетюхин занимался другим проектом, он создал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, специализирующийся на протезировании суставов. В его создание бывший глава вложил полученные от продажи акций ВСМПО деньги, как минимум, 3,3 млрд рублей. Общая стоимость строительства медцентра составила 4,3 мдрд рублей.

"Областной газете" экс-глава корпорации рассказывал, что к решению о продаже акций и строительству клиники его подтолкнуло то, что он сам в 2006 году в Германии сделал операцию на коленном суставе. "Потом я прошел реабилитацию и быстро восстановился. Тогда и подумал, что качественного лечения достойны все люди, живущие в нашем регионе. И то, что импланты суставов - это титан, сыграло свою роль в решении продать все акции предприятия и вложить деньги в строительство медицинского центра в Нижнем Тагиле", - говорил меценат.

"Созданный им уникальный медицинский центр явился одним из самых масштабных социальных проектов в современной истории России. (…) Семь последних лет своей жизни до последнего дыхания было отдано им борьбе за право на медицинскую помощь для всех жителей России", - сообщается на сайте центра.

Однако госпиталь с новейшим оборудованием работал не в полную силу из-за недостаточного количества квот. На пресс-конференции в Екатеринбурге в ноябре 2017 года Владислав Тетюхин сетовал, что мощности госпиталя удалось загрузить лишь на 60%. "К сожалению, пока он не имеет федеральных квот. (…) Есть возможность привлечения к бесплатному лечению всех жителей России. (...) Было поручение президента к федеральным властям, но их (ИФ - квот), увы, пока нет", - подчеркивал он. В конце февраля ситуация с квотами обострилась, поэтому работники центра даже написали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву открытое письмо (опубликовано на сайте нижнетагильского агентства "Между строк"), где говорится, что число квот на 2019 год Минздрав снизил на четверть.

"Дискриминационная деятельность Минздрава Свердловской области по отношению к центру приведет к прекращению его деятельности через три месяца", - опасались работники.

Директор по развитию бизнеса "ВСМПО-Ависмы" Сергей Леднов рассказал, что Владислав Тетюхин ситуацию с квотами воспринимал близко к сердцу. "Да, он переживал", - добавил он.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков заявил Interfax-Russia.ru, что в конце марта госпиталь получил дополнительные квоты, но не уточнил их количество. "Вопрос урегулирован. Квоты выделены в результате работы министерства с представителями госпиталя по согласованию объемов", - сообщил Константин Шестаков, подчеркнул, что с открытым письмом это никак не связано.

Губернатор Евгений Куйвашев в своем "Инстаграме" написал, что поможет сберечь наследие Владислава Тетюхина.

"Про него можно без всяких оговорок сказать: великий человек. Своим трудом и умом добился всего, сделал большое состояние, а после продажи бизнеса вложил деньги не в офшоры и заграничные активы, а построил в Нижнем Тагиле современный госпиталь. (…) Это был мудрый и сильный человек. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина в Свердловской области", - пообещал глава региона.

Сам же меценат в интервью "Областной газете" говорил, что в кругу состоятельных людей его считают чудаком, но и пусть: "Я не обижаюсь. В последние часы своей жизни принято итожить прожитое. Мои воспоминания будут весьма увлекательными, и я сочувствую тем, кто будет только видеть, как он считал бабки. Неинтересно это".

Обозреватель Александра Качалова

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