Вернут в океан

12.04.19 12:05

Фото корреспондента "Интерфакс-Дальний Восток" Инги Веланской

Interfax-Russia.ru – Косатки и белухи из китовой тюрьмы могут жить на воле – такой вывод сделала команда Кусто после наблюдения за животными.

Эксперты из команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто после наблюдения за косатками и белухами из "китовой тюрьмы" в Приморье сделали вывод, что животных можно выпустить в дикую природу.

"Мы считаем, что всех животных можно выпустить. Наши наблюдения за неделю подтверждают, что это подходящая цель. Все животные хорошо накормлены, и проблемы, которые мы заметили, больше связаны с их содержанием вне воли, чем с физическим здоровьем", – заявил журналистам советник Жана-Мишеля Кусто Чарльз Виник.

По его словам, его коллеги еще обрабатывает фото- и видеоматериалы, полученные за неделю наблюдений за животными, однако уже ясно, что реадаптация каждой особи должна проходить по индивидуальному плану.

"Наша команда еще обрабатывает данные, основанные на видеосъемке и фото. Так мы получим картину по каждому животному. На основе этого и будет разрабатываться план по реабилитации совместно с ВНИРО (Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии – ИФ), и от этого будет зависеть план выпуска", - уточнил Виник.

Ранее заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков заявил, что в ходе осмотра ученые не выявили у косаток и белух каких-то серьезных проблем со здоровьем.

"В целом животные в хорошем состоянии, но у одной косатки проблемы с зубом, также обнаружены проблемы с кожей у некоторых белух", - сообщил он журналистам.

Как предположил ученый, на животных негативным образом сказалась зимовка в вольерах.

"Животные пережили зимовку в неволе, а она всегда является испытанием для морских млекопитающих. Сейчас мы разрабатываем для них индивидуальные схемы лечения и реабилитации", – сказал Бизиков.

Кроме того, по его словам, обследование показало, что, хоть животные и привыкли есть с рук, у них все же сохранились рефлексы, характерные для диких животных.

"Приведу мнение команды Кусто: тренеры, люди, которые обслуживали их во время зимовки, выдрессировали у них минимальные навыки, только питание. Остальные навыки и рефлексы остались прежними. Животные не проходили цирковую тренировку", - сказал Бизиков.

В свою очередь эксперты из команды Кусто сообщили, что все обследованные ими животные еще очень молоды.

"Если говорить о косатках, то они еще в юношеском возрасте. Они несколько старше, чем пять-семь лет, но все равно в юном возрасте. Что касается белух, их возраст начинается с раннего. Самым старым около 5 - 6 лет", - сообщил журналистам Чарльз Виник.

По его словам, в дикой природе самки косаток живут до 80 лет, самцы - до 60 лет. Однако бывали случаи, когда эти животные проживали до 90 лет и более. Что же касается белух, то их продолжительность жизни варьируется от 30 до 50 лет.

"Все животные (в "китовой тюрьме" - ИФ) очень юные, поэтому нужно очень тщательно подходить к выбору плана, как с ними дальше работать. Их необходимо выпустить туда, где находятся взрослые особи подобного вида, которые могли бы приучить данных животных к дальнейшей охоте. Также необходимо, чтобы в тех местах находилась должного рода добыча, которая могла бы послужить для них питанием", - отметил Виник.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поблагодарил команду Кусто за помощь и новые сведения о животных.

"Мы добавили себе новой информации, понимаем, что поставленная цель по сохранению здоровья животных и дальнейшему их выпуску у нас общая, непростая", - сказал министр журналистам.

Он отметил, что российские специалисты непременно учтут все рекомендации, данные командой Кусто.

"Всех животных, которых можно выпустить - мы отпустим. Если же будет видна угроза по здоровью или по физическому состоянию, то они будут перемещены в более комфортные места в бухту", - добавил Кобылкин.

Ранее директор ВНИРО Кирилл Колончин сообщал "Интерфаксу", что первую партию животных могут выпустить на свободу уже в мае.

"Две-три, четыре (особи - ИФ), в зависимости от состояния тех (животных - ИФ), кто готов. И поставим на них маяки. Попробуем их отвезти в ареал их обитания, в район Охотского моря. Это где-то конец мая - начало июня", – сказал он агентству в кулуарах Международного арктического форума.

Колончин также отметил, что окончательное решение о выпуске "пробной группы" примет консилиум. Ближайшее заседание ученых состоится в середине апреля, когда специалисты получат результаты всех анализов крови и слизистых, ранее отобранных у китообразных. Выпускать на волю, по его словам, в первую очередь, будут самых здоровых животных.

"Нам бы не хотелось, чтобы завтра, выпустив значительную часть, мы увидели их всплывшими, погибшими. Это будет для всех трагедией. Поэтому, уж коли мы так долго ждали, работали, сдавали кровь, делали биохимию... Сегодня очень многое сделано рабочей группой, поэтому план реабилитации должен быть подготовлен, и консилиум должен принять окончательное решение: если выпускать, то кого - белух или косаток, - кто больше готов", – пояснил собеседник агентства.

Также, по словам главы ВНИРО, ученые подумывают начать реадаптацию морских животных к дикой природе с акватории бухты Средняя. Предлагается отгородить ее от остальной части залива Восток и Японского моря и постепенно выпускать туда косаток и белух, которые сейчас содержатся в небольших вольерах. Как полагают специалисты, это поможет морским млекопитающим вспомнить, как жить на воле.

"В связи с тем, что животные не так долго в принципе в неволе живут, я не думаю, что этот процесс реадаптации будет тяжелым", - сказал Колончин.

Также информацию о том, что косаток и белух из "китовой тюрьмы", возможно, начнут выпускать на волю уже в мае текущего года, подтвердил и глава Приморского края Олег Кожемяко.

"Мы выпустим всех животных в естественную среду. Цель наша - выпустить всех животных. Ученые из команды Кусто, российские ученые определят, когда и какие особи выпускать. Операцию начнем организовывать в мае-июне. Доставить их (животных - ИФ) в места обитания - это большие затраты, очень сложная работа, тем не менее, мы ее будем делать", – сказал журналистам губернатор Приморья.

По его словам, финансировать спецоперацию будет специально созданный российский фонд. Губернатор также выразил надежду, что участие в судьбе косаток и белух захотят принять и различные компании.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море ряд частных компаний выловил 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. Они были помещены в так называемый "Центр передержки морских млекопитающих" в бухте Средняя под Находкой (Приморский край), который зоозащитники прозвали "китовой тюрьмой". Первыми тревогу забили "зеленые" (Гринпис). Тогда же выяснилось, что животные были выловлены с многочисленными нарушениями закона.

31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск ряда общественных экологических организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"