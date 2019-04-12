Потенциально опасны

12.04.19 14:53

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Детей без вакцинации и не прошедших обследование на инфекционные заболевания предлагают не допускать в образовательные учреждения.

Позиция министерства просвещения по вопросу о допуске к занятиям в школах детей, у которых нет документов, подтверждающих проведение вакцинации или обследования на наличие инфекционных заболеваний, была изложена в письме замглавы министра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.

"Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний", – говорится в письме, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

В качестве альтернативы ведомство предлагало домашнее обучение. В письме отмечается, что образование может быть получено и вне образовательных учреждений, дистанционно либо на дому, и это не нарушает права и интересы граждан. Вместе с тем Минпросвещения заявляет, что не выступает с новыми инициативами, а лишь разъясняют давно существующий порядок.

В министерстве обращают внимание на то, что при посещении образовательных организаций детьми, не обследованными на некоторые инфекционные заболевания, имеется риск заноса инфекции, "что нарушает права других детей в детских образовательных организациях на благоприятную среду обитания". Это право, напоминают в ведомстве, закреплено федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с 1999 года.

Кроме того, норма о "безопасных условиях обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся" прописана в законе об образовании и ответственность за ее выполнение лежит на образовательных учреждениях, отмечают в Минпросвещения.

Помимо этого временно отказать в посещении образовательных организаций и оздоровительных учреждений из-за отсутствия профилактических прививок позволяет закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", хотя и с поправкой на возникновение "массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий".

Министерство ссылается на поступившее от Роспотребнадзора письмо, разъясняющее данные положения. Таким образом, отмечают в ведомстве, "указанные в письме разъяснения – действующие нормативные рамки, призванные еще раз обозначить необходимые меры для создания безопасной образовательный среды".

"Доступность образования для всех детей, проживающих на территории нашей страны, незыблема и сохранена", – подчеркивают в Минпросвещения.

Роспотребнадзор также давал соответствующие разъяснения Минобрнауки. В частности о том, что родители вправе отказаться, например, от реакции Манту своему ребенку, но тогда дети должны проходить альтернативное обследование на туберкулез. В ином случае потенциально зараженный ребенок может занести инфекцию и заболеть сам.

"Данные ограничения не могут рассматриваться в качестве случаев нарушения прав граждан на образование в контексте законодательных документов. Указанная норма определяет ограничение прав и свобод человека и гражданина федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения безопасности государства и имеет своей целью предупредить инфицирование и заболевание других детей", – говорилось в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой, также имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Со своей стороны Роспотребнадзор предложил внести соответствующие изменения в законодательство.

"Не допускать прием в государственные образовательные организации всех видов и типов детей без наличия документального подтверждения вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям", – отмечается в сообщении.

Также ведомство предложило ввести ревакцинацию против коклюша у шестилетних детей, организовать проведение прививок против кори и гриппа трудовым мигрантам на базе Многофункционального миграционного центра.

В свою очередь Минздрав Подмосковья предложил ввести ответственность (штрафы, невыплаты пособий по больничному листу) за отказ от вакцинации.

А в числе предложений по вакцинации НИИ вакцин и сывороток им.Мечникова предложил сократить список официальных противопоказаний от вакцинации, принимать в сады, школы и вузы только при наличии всех прививок, блокировать антипрививочные сайты, лишать лицензий и переподготовки врачей, пропагандирующих отказ от прививок, пересмотреть календарь прививок и создать отечественные аналоги ряда вакцин.

Вместе с тем во избежание возвращения в общество опасных инфекционных заболеваний в Госдуме предлагают вести паспорта о прививках для детей.

"Давайте обсуждать введение обязательных, акцентирую внимание, обязательных паспортов прививок для детей. Чтобы фиксировать в них не только информацию о сделанных прививках, но и о причинах отказа от них, о противопоказаниях", – заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Депутат также предложил выработать принципиально новую схему разъяснительной работы с населением и задействовать для этого ресурсы школ и детских садов.

На "круглом столе" в Госдуме зампред комитета привел сведения о том, что "сегодня, по разным оценкам, от 5 до 10% родителей ежегодно не делают прививки своим детям". По словам Огуля, специалисты называют несколько причин отказов, в том числе это "слабая информированность, отказы по религиозным мотивам или по идеологическим соображениям и так далее".

Парламентарий считает, что "наша система иммунизации стала жертвой собственного успеха".

"Наши достижения в борьбе с инфекционными болезнями усыпили бдительность в гражданах. Выросли поколения россиян, которые не знают, что такое эпидемия кори или дифтерии, не знают, что такое столбняк или коклюш", - сказал Огуль.

Кроме того, обратил внимание депутат, "сегодня мы отмечаем ситуацию, когда сами врачи не верят в пользу вакцинации и пропагандируют отказ от прививок".

Кстати, Минздрав России уже разрабатывает поправки в закон о блокировке интернет-ресурсов, чтобы запретить публичные призывы к отказу от прививок. Ответственность за нарушение запрета, устанавливаемого законопроектом, будет предусмотрена внесением изменений в КоАП "в части установления ответственности за распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации".

Инициативу Минздрава поддержали и в Роспотребнадзоре.

"В России, как и во всем мире, наблюдается активизация "антивакцинального" лобби. Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, интернет, религиозные секты и, не являясь объективной, подрывает доверие граждан к вакцинации", - пояснило свою позицию ведомство.

В службе считают необходимым внести поправки в законодательство – в части требований к обследованию детей перед прививками, создания единой базы данных по вакцинации, расширения списка профессий, для которых прививки являются обязательными.

Между тем, по мнению уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, лучше было бы не блокировать антипрививочные сайты, а маркировать качественные ресурсы с медицинской информацией.

"У меня в результате обсуждения с докторами созрело предложение - нужно маркировать хорошие качественные ресурсы, признанные докторами, ставить отметку, которая бы давала людям ориентировку, что это информация, проверенная докторами, и ей можно доверять. А если есть вопросы - вот контакты врачей. Некий знак качества", - рассказала Кузнецова "Интерфаксу".

Омбудсмен отметила, что любой человек, родитель "может интересоваться чем угодно". Но она предлагает "искать методы, которые бы служили навигацией для людей". Таким образом, по ее словам, можно будет отличать сайты с ненаучным, вредоносным контентом от заслуживших поддержку медицинского сообщества.

Обозреватель Анастасия Николаева

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