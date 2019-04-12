Яблоки раздора

12.04.19 15:17

© РИА Новости. Михаил Климентьев

Interfax-Russia.ru – Россельхознадзор запретил ввоз фруктов из Белоруссии. В ответ глава республики пригрозил закрыть на ремонт пять участков трубопровода "Дружба".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах закрыть на ремонт пять участков трубопровода "Дружба", по которому Россия поставляет свою нефть в западные страны. Причиной такого решения стал запрет Россельхознадзора на ввоз яблок и груш из Белоруссии.

Президент сделал такое заявление на совещании с экономическим блоком правительства. Решение этого вопроса он поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко, отметив, что в случае необходимости нужно поставить на ремонт нефтепроводы, так как в России "обнаглели".

"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию, ставьте и ремонтируйте, потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - цитирует слова Александра Лукашенко госагентство "БелТА".

По его словам, белорусская сторона год назад не стала ремонтировать нефтепроводы, несмотря на их аварийное состояние.

"Именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации - нефть", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии пояснил, что его решение – реакция на "некоторые действия российских партнеров", которые Александр Лукашенко сравнил с санкциями. Он отметил, что речь идет об ограничении поставок на российский рынок плодоовощной и продовольственной продукции из Белоруссии.

"То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", – добавил глава государства.

Лукашенко также отметил, что Россия вводит все больше санкций против Белоруссии.

"Я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер - они (в России - ИФ) любят называть себя партнерами - все больше и больше вводит санкций против Белоруссии. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников", – отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в ответ будут приняты меры.

В свою очередь вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко обосновал необходимость ремонта нефтепровода на территории страны вопросами экологии.

"Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть (транспортировку по ним - ИФ). Наши специалисты, инженеры работают над этим", - цитирует слова Игоря Петришенко госагентство "БелТА".

Сколько времени может понадобиться на необходимые ремонтные работы, вице-премьер не уточнил, пояснив, что соответствующие выводы должны сделать инженеры и технические работники, которые занимаются эксплуатацией трубопровода.

"В зависимости от того, какие элементы, узлы, агрегаты необходимо обслужить, - отметил он. - Специалисты должны провести активные консультации для того, чтобы нефтепровод функционировал не в ущерб природе нашей страны и все законтрактованные поставки были осуществлены", – отметил Игорь Петришенко.

В Кремле к эмоциональным высказываниям Александра Лукашенко отнеслись с пониманием, отметив, что Москва никаких санкций в отношении Минска не вводит.

"Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем - никакие санкции Россия не вводит. Существует огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям, но в то же время остается на повестке дня ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросы существенные, но мы не можем согласиться, что это все можно как-то ассоциировать с санкциями или с выкручиванием рук", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время в Кремле воздержались от ответа на вопрос, возможны ли ответные меры со стороны Москвы, если белорусская сторона поставит на ремонт участки магистральных трубопроводов, по которым российская нефть идет в Европу.

"Я не могу точно говорить о режиме работы трубопровода. Мы не обладаем такой информацией. Лучше ее адресовать кабинету министров", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В свою очередь в Госдуме уверены, что Белоруссия не заинтересована в незапланированных остановках нефтепроводов, поскольку сама понесет от этого убытки.

"Если они (нефтепроводы) будут поставлены (на ремонт) незапланированно, то Белоруссия тоже понесет убытки, и это никому не нужно в Белоруссии. Я думаю, что этот вопрос будет урегулирован", – рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат полагает, что это не начало торговой войны между двумя странами, а вопрос отстаивания странами своих интересов.

"Мы не находимся с Белоруссией в состоянии торговой войны. Просто всегда у любого партнера есть свои интересы. Мы знаем эмоциональность президента Белоруссии, подчас она зашкаливает, но он очень разумный человек, и еще не было случая, чтобы наши руководители не находили возможности о чем-либо договориться. Но каждая страна независимая, каждая страна отстаивает свои интересы, и никто не исключает и не исключал защиту своих интересов", – подчеркнул Алексей Чепа.

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в свою очередь, призвал российских чиновников аккуратнее вести себя в отношении Минска и изучить жалобы президента Белоруссии.

"Соседей надо уважать. Надо очень аккуратно нашим чиновникам вести себя в отношении братьев. Конечно, некоторые вещи могут раздражать любого человека, любую страну, а тем более страну, которая считается союзником и действительно много делает в отношении этого союзничества. У нас с Белоруссией союзное государство, нам нужно внимательно действовать в отношении каждого жеста нашего брата и соседа, так как он же нам не США", - сказал Леонид Калашников.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции. В начале апреля на границе было задержано 36 машин с этой продукцией без документов. Кроме того, задержано 66 машин с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения, однако, напомнил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, в прошлом году "белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале".

Обозреватель Кристина Бочарникова

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