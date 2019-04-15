Свобода любой ценой

15.04.19 13:41

© РИА Новости. Вадим Жернов

Interfax-Russia.ru – Полиция Тувы разыскивает опасных заключенных, сбежавших из местного изолятора временного содержания. Часть арестантов правоохранители уже задержали.

Девять заключенных сбежали днем 14 марта из изолятора временного содержания (ИВС) межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" в Туве. По данным СУ СКР по республике, двое из них напали на дежурного, который выводил их из камеры. Сначала они принялись душить полицейского, а затем несколько раз ударили его в грудь ножом. Обезвредив охранника, беглецы открыли камеры еще семерых заключенных и уже вместе с ними покинули территорию изолятора.

Как уточнили в УМВД по Туве, пострадавший полицейский в настоящее время находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

По факту случившегося руководство регионального управления МВД РФ уже начало служебную проверку. В свою очередь глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил местным властям оказать полицейским всю необходимую помощь в поимке беглецов.

"Земляков прошу сохранять спокойствие, но при этом быть бдительными и осторожными, не оставлять без присмотра детей и желательно самим находиться дома в позднее и ночное время. Уверен, наши правоохранители проведут весь комплекс мер профессионально и оперативно", - также написал Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети "Вконтакте".

По данным регионального управления СК РФ, среди беглецов есть осужденные по статьям 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 161 УК РФ (грабеж), 162 УК РФ (разбой), подсудимые по статьям 105 УК РФ (убийство), 158 УК РФ (кража), а также подследственные по указанным статьям.

По факту нападения на сотрудника полиции, находящего при исполнении своих должностных обязанностей, и побега заключенных из изолятора временного содержания региональное управление СКР возбудило два уголовных дела – по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении).

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. По поручению следователя также проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания совершивших побег лиц", – отметили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Как в свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что к настоявшему времени полицейским удалось найти и задержать четырех из девяти беглецов.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Туве во взаимодействии с бойцами Росгвардии задержали на территории Барун-Хемчикского района четверых мужчин, 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения, совершивших побег 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", – сообщила она.

Она отметила, что поиски остальных беглецов продолжаются. Работу правоохранителей координирует оперативный штаб регионального управления МВД России, развернутый в Межмуниципальном отделе МВД РФ "Барун-Хемчикский". В поисках принимает участие более 100 человек.

"Для оказания практической помощи и организации взаимодействия полиции МВД по Республике Туве с коллегами из ГУ МВД России по Красноярскому краю и МВД по Республике Хакасия по розыску сбежавших граждан в регион прибыли сотрудники Центрального аппарата МВД России", – добавила Волк.

В свою очередь замминистра внутренних дел Тувы – начальник Следственного управления МВД республики Олег Дьяченко заявил, что после случившегося во всех изоляторах временного содержания республики будут усилены меры безопасности.

"Будут усилены наряды во всех изоляторах временного содержания. Данное указание уже ушло на места. Будет все делаться для того, чтобы подобных фактов больше не было", - пообещал он на аппаратном совещании с главой региона 15 апреля.

Несмотря на все меры, принимаемые правоохранителями, заключенные довольно часто сбегают из российских тюрем и изоляторов. Например, в марте осужденного не досчитались в одной из колоний-поселения в Приморье.

"Осужденный 1990 года рождения, отбывающий наказание в КП-26, совершил побег с рабочего объекта ФГУП "Архангельское" города Находки в ночь на 20 марта", – сообщили в Главном управлении ФСИН по Приморскому краю.

Сбежавший отбывал наказание за разбой и некоторое время назад был переведен из исправительной колонии в колонию-поселение.

Впрочем, на свободе беглец оставался недолго. Уже на следующий день после побега сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали его на железнодорожных путях в районе села Голубовка.

Кроме того, в августе 2018 года четверо заключенных попытались сбежать из изолятора временного содержания "Большекаменский" в приморском городе Большой Камень, однако покинуть территорию ИВС арестантам так и не удалось. По факту побега СКР по региону возбудило уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Следственном управлении СКР по Приморскому краю.

Как тогда писали некоторые местные СМИ, в схватке с арестантами пострадали трое полицейских, которые пресекали попытку побега. Медики диагностировали у них ушибы, гематомы, раны и черепно-мозговые травмы.

Аналогичное ЧП в августе произошло в исправительной колонии строгого режима N12 (ИК-12), расположенной в поселке Широковский Губахинского района Пермского. Как сообщили в Главном управлении ФСИН по региону, беглец – уроженец города Смела (Черкасская область, Украина) Николай Сугак. В колонии он отбывал наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Впрочем, на воле мужчина оставался недолго.

"Николая Сугака поймали 6 сентября на 22 км трассы "Губаха-Чусовой". Он был доставлен в одном из следственных изоляторов, возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы)", – сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ведомства.

Обозреватель Наталья Пономарева

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