Условия возвращения

15.04.19 14:52

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Россия выразила готовность платить взносы и даже погасить долг перед Советом Европы после реформы институтов ПАСЕ и СЕ.

От ультиматума к резолюции

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после лишения части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, Россия прекратила выплачивать взносы в Совет Европы, что может привести к ее исключению из организации.

В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

Более того, как заявил в прошлом месяце замглавы МИД РФ Александр Грушко, в Москве считают уже недостаточным восстановление прав российской делегации в ПАСЕ для урегулирования ситуации в Совете Европы.

"По нашей инициативе была начата работа над тем, чтобы преодолеть вопиющие противоречия между уставными положениями и юридически обязывающими положениями Совета Европы, которые опираются на принципы равенства и обязательств суверенного государства, четко описывают функции, которые должна исполнять консультативная ассамблея 1972 года (ныне ПАСЕ - ИФ)", – сказал Грушко в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, в этих документах говорится, что ассамблея "должна давать консультации, что она имеет право выбирать судей, комиссара по правам человека и Генерального секретаря".

"Но там не говорится о том, что она имеет право лишать государство доступа к этим инструментам. Проблема Совета Европы на сегодняшний день в том, что речь уже не идет о том, что только восстановить права российской делегации. Фундаментальная задача, которая должна быть решена, это преодоление этой пропасти", – заявил Грушко.

Он также отметил, что "не могут эти два института существовать в разных юридических полях".

"Это приведет к коллапсу самой организации", – сказал высокопоставленный российский дипломат.

По его мнению, "без России будущее Совета Европы призрачно, и он станет неким придатком к Евросоюзу и потеряет привлекательность самостоятельной организации".

10 апреля в ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к России сформировать состав делегации в Парламентской ассамблее и возобновить платежи в бюджет Совета Европы. В резолюции также содержится призыв активизировать диалог заинтересованных сторон, чтобы избежать развития событий, при котором Россия может выйти из состава Совета Европы.

В документе отмечается, что спустя 70 лет после основания Совет Европы находится в глубоком политическом и финансовом кризисе, сталкивается с большим количеством вызовов, которые угрожают эффективности работы его механизмов.

Причем к крупнейшему бюджетному кризису, который угрожает деятельности Совета Европы, говорится в резолюции, привело решение России приостановить взносы в бюджет этой организации в знак протеста против решения парламентариев лишить ее права голоса после присоединения Крыма к РФ.

Шаг в правильном направлении

Как считает Грушко, принятие резолюции ПАСЕ с призывом к восстановлению прав российской делегации является шагом в правильном направлении.

"Есть текст резолюции, есть подтекст, есть второй подтекст и третий. Тем не менее, конечно, это шаг в правильном направлении. Потому что там есть некоторые элементы, которые свидетельствуют о том, что, все-таки, здравомыслие берет верх в ПАСЕ. В частности, там содержится абсолютно четкий сигнал о том, что права российской делегации в ПАСЕ должны быть восстановлены", – сказал он журналистам "на полях" ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также считает, что последние решения и шаги, предпринятые ПАСЕ на весенней сессии, приоткрывают дверь для возвращения России к работе в ассамблее.

"Двери приоткрыты. Но говорить о том, что мы находимся на пороге полноформатного возвращения в ПАСЕ очень и очень преждевременно", – заявил Слуцкий "Интерфаксу".

Вместе с тем, предупредил он, "дедлайн уже близок – это июнь, когда состоятся выборы генерального секретаря (Совета Европы) и до этого парламентской ассамблеи, да и Совету Европы в целом следует определиться – они с Россией либо наоборот".

При этом он напомнил, что твердым критерием для возвращения России в ПАСЕ является удаление из регламента парламентской ассамблеи дискриминационных норм о возможности пересмотра полномочий страновых делегаций, направленных в Страсбург национальными парламентами.

О том, что решения ПАСЕ дают новый шанс для отношений ассамблеи с Россией говорит и постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

"Сам текст резолюции и рекомендаций имеет компромиссный характер, но это немножечко приоткрывает форточку для дальнейшей работы", – сказал Солтановский в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, "покой нам только снится", но атмосфера в ПАСЕ изменилась.

"Надо уточнять многие положения. Надо, чтобы Комитет министров, где мы представлены, тоже принял соответствующее решение в нужном русле, надо добиваться восстановления элементарных, но самых главных прав для российской делегации – права голосовать, быть представленными", – добавил постпред РФ при СЕ.

Он отметил, что возможности для восстановления права голоса есть, "хотя время сжимается".

В свою очередь вице-спикер Госдумы, курирующий международное направление, Петр Толстой обращает внимание на то, что призывы ПАСЕ к РФ возобновить работу и заплатить взносы нельзя увязывать с будущим России в составе Совета Европы.

"Принятой резолюцией европейские коллеги фактически выдвигают нам ультиматум: "вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим". Удивительно, что за все это время в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов", – сказал Толстой журналистам.

Он отметил, что российская сторона "всегда к диалогу открыта, что подтверждают наши регулярные встречи с руководством Ассамблеи и со всеми, кто не мыслит Европу без самой большой европейской страны - России".

Однако, по словам вице-спикера Госдумы, "мы терпеливо ждем, когда организация, наконец, готова будет пойти на изменение дискриминационных норм регламента, идущих вразрез с Уставом Совета Европы".

Но пока резолюция ПАСЕ "не содержит никаких гарантий того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернет себе и все свои законные права, включая право голоса", сказал парламентарий.

Вернуть долги с условием

Со своей стороны Россия готова не только платить взносы в Совет Европы, но и выплатить долг, набежавший за два года отсутствия в ПАСЕ. Однако для этого, по словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, кроме полного восстановления российской делегации в правах, ПАСЕ должна устранить саму угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

"В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу ее только приветствовать", – заявил сенатор газете "Известия".

Как сообщил изданию дипломатический источник, знакомый с ситуацией, на сегодняшний день сумма российского долга перед Советом Европы составляет примерно 60 млн евро.

Косачев считает, что резолюция, принятая ПАСЕ, стала попыткой ассамблеи сделать шаг в искомом направлении, однако принятые заявления – не более чем рекомендация.

"Некоторые мои коллеги восприняли эту резолюцию чуть ли не как ультиматум России. Я, признаться, эту точку зрения не разделяю. Пока это лишь фиксация политической позиции. Вместе с тем при 324 голосующих мандатах (без российской делегации общее число составляет 306 мест) ее одобрили лишь 105 парламентариев против 30 (еще 16 депутатов воздержались), а это очевидно не позиция большинства", – отметил сенатор.

Таким образом, Косачев указал на несовершенство процедур ПАСЕ, из-за которых, по мнению Москвы, российская делегация и была лишена своих прав в 2014 году. Тогда за соответствующий документ проголосовали 145 депутатов, против - 21, воздержались - 22. После этого решения Москва стала активнее говорить о необходимости реформировать регламент.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее также отмечала, что Россия будет готова вернуться к работе в ПАСЕ и выплатить взнос в Совет Европы, если в регламент ассамблеи будут внесены поправки, исключающие дискриминацию национальных делегаций.

"Это наше условие остается в силе, только в таком случае мы готовы вернуться в ПАСЕ и, естественно, выполнять все взятые обязательства, в том числе выплачивать наш взнос", – заявила Матвиенко журналистам.

"Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру", – сказала Матвиенко.

Она с пониманием отнеслась к намерению пригласить национальную делегацию России в ПАСЕ, особенно в преддверии выборов нового генерального секретаря Совета Европы.

"И, конечно, если это состоится без России – это будет еще одним подтверждением углубляющегося кризиса. Будем ждать, что мы будем услышаны и будут приняты решения, которые необходимы для возвращения России в ПАСЕ", – сказала спикер Совфеда.

По ее словам, со стороны руководства Совета Европы, его парламентской ассамблеи, от здравомыслящих политиков идут позитивные сигналы, и это хорошо: "Они понимают, что это реальный кризис в ПАСЕ, который распространился в целом на Совет Европы и что необходимо найти решение. Мы приветствуем такие позитивные сигналы, мы не закрываемся и готовы к дальнейшему диалогу".

Матвиенко отметила, что в России очень рассчитывают на то, что, в конце концов, будут приняты необходимые изменения в регламент, которые бы создали равные и единые условия для всех национальных делегаций.

Обозреватель Анастасия Николаева

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