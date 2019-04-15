Налоговый вопрос

15.04.19 16:16

© РИА Новости. Нина Зотина

Interfax-Russia.ru – НДФЛ для малоимущих не отменят в ближайшие полгода. Однако эксперты говорят о необходимости перемен в системе налогообложения.

Россиян с низкими доходами могут освободить от уплаты подоходного налога, сообщила газета "Известия" со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Однако в комиссии информацию не подтвердили.

Как рассказали журналистам издания в РТК, консультации по этому вопросу "предусмотрены генсоглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018–2020 годы".

Согласно ТК, работодатель не может платить работнику сумму меньше МРОТ (11 тыс. 300 рублей), однако после уплаты НДФЛ на руках у сотрудника остается около 9 тыс. 800 рублей, что меньше прожиточного минимума. Соответственно, речь идет о гражданах, чья заработная плата составляет менее 13 тыс. рублей, отмечает газета.

По данным Росстата, около 11 млн человек (15,2% работников) ежемесячно получают до 13 тыс. 800 рублей.

В Минфине, в чьей компетенции находятся вопросы налогообложения, официально не прокомментировали заявление РТК.

Однако позднее в РТК сообщили, что не планируют обсуждать отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан в ближайшие полгода.

"В РТК сообщили об отсутствии совещаний по этому вопросу в ближайшие полгода. Речь идет о пункте, который содержится в генеральном соглашении между сторонами социального партнерства на 2018-2020 годы, – о проведении консультации о внесении изменений в налоговое законодательство об установлении социального налогового вычета по НДФЛ для малоимущих работников в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе", – говорится в сообщении РТК. Генеральное соглашение было подписано в начале прошлого года.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что какой-либо определенной позиции относительно освобождения от подоходного налога малообеспеченных граждан в настоящее время нет.

"Такие идеи должны проходить "обкатку" в кабинете министров, прежде всего в Минфине, налоговой службе и т.д. Если я не ошибаюсь, какой-либо четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу. Что касается хода обсуждения, то этот вопрос нужно адресовать правительству ", - сказал Дмитрий Песков.

В то же время, гендиректор аутсорсинговой компании CAF Group Наталья Ионова считает, что систему налогообложения в России давно пора менять.

"О том, что в России нужно вводить прогрессивную, а не плоскую систему налогообложения, говорят уже давно. Среди основных ее плюсов – пресловутая социальная справедливость, когда граждане с высоким доходом отдают в бюджет большой процент своего дохода. Во многих западных странах, включая США, действует именно такая шкала налогообложения (с различными модификациями), при этом в некоторых странах действительно существует не облагаемый налогом доход, например, в Бельгии или Австралии", – рассказала она Interfax-Russia.ru.

Однако, по словам собеседницы, нововведения сопровождаются определенными рисками.

"Основной риск – желание работодателей сэкономить на уплате НДФЛ и переход к выплате заработной платы в конверте. Доля серых зарплат в экономике может возрасти, что негативно скажется и на пополняемости региональных бюджетов, и на защищенности работников", – считает Наталья Ионова.

Кроме того, эксперт не исключает, что подобная мера не сможет ощутимо поддержать малоимущих россиян.

"Вряд ли это приведет к уменьшению количества малоимущих жителей. Сумма подоходного налога на зарплату, равную прожиточному минимуму, и так не велика. Но возможно, здесь мы подходим к моменту, когда наступает время пересмотреть структуру налогообложения в стране в целом", – отметила Наталья Ионова.

В свою очередь профессор кафедры финансового менеджмента, управленческого учета и международных стандартов финансовой деятельности Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Станислав Фурта рассказал Interfax-Russia.ru, что отмена уплаты подоходного налога не способна снизить уровень бедности в стране.

"Речь идет о сумме, менее 2 тыс. рублей в месяц. Точнее, если мы возьмем с вами средний по России прожиточный минимум (данные Росстата) в 11 тыс. 300 рублей в месяц, то НДФЛ с такой суммы составляет 1 тыс. 469 рублей. В Росстате есть данные о том, что граждан России, получающих менее 13 тыс. 800 рублей в месяц примерно 11 млн. Возьмем предыдущую цифру, умножим на 11 млн и на 12 месяцев. Получим (очень грубо) во что обойдется эта мера бюджету - примерно 194 млрд рублей в год. А летом прошлого года тот же Росстат подсчитал задолженность россиян (в основном, финансово несостоятельных) по ЖКХ, и на тот момент она составила порядка 1,4 трлн рублей. Цифры несопоставимые", – отметил спикер.

Также Станислав Фурта подчеркнул, что мера может спровоцировать рост "серой" зарплаты.

"Так что существенной по масштабу нынешних цен прибавки малоимущие граждане России не получат, а вот риск ухода зарплатных платежей в серую зону может возрасти. При этом никто не пока не прояснил механизма реализации данного решения и не предъявил расчета затрат, возникающих в связи с увеличением нагрузки на ФМС", – добавил собеседник.

Жители России активно обсуждают сложившуюся ситуацию в социальных сетях. "Но 13% налога не спасут ситуацию. Ситуацию спасут льготы предприятиям, создающим рабочие места. И, кстати, как заработная плата в 13 тыс. согласуется с минимальной по законодательству?" – написала у себя на стене в Facebook Татьяна Илюхина.

Некоторые пользователи заявили, что не верят в отмену налога.

"Не, не примут. Повысить налог могут, а вот понизить или убрать - никогда!", – отметил Константин Ковалев

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил освободить от уплаты налога на доходы физических лиц участников программ "Земский доктор" и "Земский учитель".

"Давайте решим этот вопрос, люди чистыми должны получать эти деньги ("подъемные" - ИФ). Или нужно добавлять на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога", – говорил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он рассказал, что раньше программа "Земский доктор" финансировалась, в том числе, и из ФОМС и подпадала под 217 статью Налогового кодекса.

"Теперь из других источников финансируется, напрямую из федерального бюджета, и люди начали платить НДФЛ. Что это значит на практике? Теперь участники программы "Земский доктор" и "Земский учитель" получают не миллион рублей, а 870 тыс. рублей, фельдшер получает не 500 тыс., а 435 тыс. Зачем мы это делаем?", – сказал президент.

В свою очередь первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов согласился, что участники этих программ должны быть освобождены от выплаты НДФЛ.

"Нужно освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ с тем, чтобы люди получали вчистую те суммы, которые были озвучены в послании, и которые сегодня реализуются, то есть 1 млн рублей и 500 тыс. рублей", – сказал министр.

Президент подчеркнул, что от выплат следует освободить участников обеих программ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об освобождении граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц. Также в начале года Владимир Путин поручил отменить НДФЛ при продаже жилья, которое находится в собственности более трех лет. Поручение было дано по итогам форума "Деловой России", состоявшегося 6 февраля. Оно предусматривает "сокращение с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения, в случае если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика". Действующее налоговое законодательство освобождает продавца жилья от уплаты НДФЛ, если он владел квартирой больше пяти лет.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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