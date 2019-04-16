16.04.19 14:54

© РИА Новости. Виктория Виатрис

Interfax-Russia.ru – Россия поможет восстановить Нотр-Дам. Президент предложил направить в Париж лучших российских реставраторов, а Минкультуры - организовать сбор пожертвований.

Пожар в соборе Парижской Богоматери разгорелся вечером 15 апреля. Обрушились шпиль, крыша и часы собора. Пожарные и власти Парижа сумели эвакуировать часть ценных предметов культуры и произведений искусства из объятого пламенем Нотр-Дам де Пари.

Потушить огонь удалось только утром на следующий день. Тогда же стартовала операция по сбору средств на восстановление собора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери будет восстановлен.

"Мы все вместе восстановим этот собор", - заявил он журналистам.

Макрон подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария развития событий.

"Весь наш народ благодарен пожарным", - сказал он, отметив, что именно благодаря усилиям пожарных удалось спасти, в частности, фасад собора и его башни.

Во Франции решили учредить фонд для сбора средств, которые будут направлены на реставрацию собора. Не исключено, что будет объявлена международная кампания по сбору средств по восстановлению Нотр-Дам де Пари, который является не только символом французской столицы, но и одним из самых известных памятников мира. В ЮНЕСКО заявили, что будут следить в дальнейшем за ситуацией и попытаются помочь сохранить и восстановить собор.

Как сообщили местные СМИ, семья французских бизнесменов Пино (владеет крупными компаниями Artemis и Kering) уже приняла решение выделить 100 млн евро на финансирование восстановительных работ.

Еще 200 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари пообещал выделить и французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH Бернар Арно.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заверил парижан и граждан Франции, что собор Парижской Богоматери будет отреставрирован после пожара.

"Я, как уроженец Гданьска, который был на 90% разрушен и сожжен, а затем восстановлен, хотел бы выразить солидарность и сказать слова утешения народу Франции. Вы тоже восстановите свой собор!" - написал он в твиттере. Он призвал принять в этом участие все 28 государств Европейского Союза.

Вопрос о предоставлении Франции помощи в восстановлении Нотр-Дам собирается рассмотреть японский кабинет министров.

"Японское правительство обязательно рассмотрит вопрос о предоставлении поддержки по просьбе французского правительства. Это огромная потеря для мира, и мы глубоко опечалены", – заявил генсек правительства Японии Есихидэ Суга.

Свою помощь и поддержку в восстановлении собора предложила Латвия. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с послом Франции Одиль Супизон сообщил, что Латвия готова помочь своим дубом в восстановлении Нотр-Дама.

"Может быть, в его конструкции появится латвийский дуб, и совет наших мастеров пригодится", - написал министр в твиттере.

Помощь в восстановлении Норт-Дама предложила Парижу и Польша. Как сообщает агентство Associated Press, президент Польши Анджей Дуда направил письмо лидеру Франции с предложением помощи польских специалистов, обладающих колоссальным опытом в восстановлении объектов культурного наследия. Он напомнил, что масштабные реставрационные работы потребовались Польше после Второй мировой войны.

Готова участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери и Россия. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму своему французскому коллеге с выражением сочувствия лично президенту Франции и всему французскому народу по поводу трагических последствий пожара в соборе.

"Нотр-Дам - исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян", – подчеркнул глава российского государства.

Путин выразил надежду, что здание удастся восстановить, и предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе – произведений средневекового зодчества.

"Мы, действительно, обладаем одними из лучших в мире специалистами, которые имеют богатый опыт реставрации средневековых памятников. Поэтому, если будет такая потребность, мы будем готовы их направить", – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке написал, что Россия готова помочь в восстановлении легендарного собора.

"Россия готова оказать необходимую помощь в этом процессе", – отметил премьер.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой также отметил, что в восстановлении Нотр-Дама заинтересованы не только французы.

"Не только французы заинтересованы в восстановлении этого символа европейской культуры. В России есть специалисты, которые знают, как реставрировать памятники средневековой архитектуры, в том числе. Думаю, мы можем оказать поддержку специалистами. И, если французская сторона сочтет это необходимым, мы это сделаем. Думаю, здесь международный опыт в высшей степени полезен. Это может быть двусторонняя конференция, но и ЮНЕСКО, думаю, может сыграть здесь определенную важную роль", – сказал "Интерфаксу" Швыдкой.

Со своей стороны Минкультуры РФ решило организовать сбор пожертвований на восстановление парижского Нотр-Дам.

"Мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари. Мне кажется, это будет правильно. Мы проведем консультации с нашими музейными учреждениями, и думаю, они поддержат такую инициативу. Это заложено в нас генетически - приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда. Сегодня беда случилась у Франции, это тяжелая трагедия, и было бы правильно оказать возможную помощь по восстановлению этого уникального храма", – сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

То, что пожар в Нотр-Дам объединяет всех, и люди во всем мире, в том числе России, будут готовы участвовать в восстановлении собора, отметила и директор Государственного музея изобразительного искусства им.А.С.Пушкина Марина Лошак.

"Очень эмоциональное и горькое событие, которое мы со вчерашнего вечера все переживаем (…) Нотр-Дам - это сакральное место, не просто памятник культуры, а нечто большее. Оно затрагивает огромное количество внутренних переживаний, не только французов. Думаю, нет человека на Земле, который бы не думал об этом. Сейчас начнется новая жизнь Нотр-Дам, очередная его история. Когда соберутся люди, отвечающие за реконструкцию. Считаю, один из результатов всеобщих переживаний в том, что все готовы оказать любое содействие", – сказала Лошак "Интерфаксу".

Она предположила, что на восстановление собора потребуются огромные средства, но профессионалы со всех концов света, включая Россию, будут готовы помочь.

"Никто не вернет утраченные шпиль, крышу, мозаики и то, что реставрацией уже не восстановить, но еще многое можно сделать. К счастью, цела алтарная часть и невероятные реликвии. Сейчас начало нового пути. Все наши коллеги в России и не только коллеги, думаю, будут готовы участвовать в его спасении", – отметила директор.

Свою готовность оказать любую необходимую помощь французским коллегам по восстановлению собора подтвердили и музеи Кремля.

"Специалистам еще предстоит разобраться, насколько необратим причиненный ущерб. Но уже сейчас понятно, что будет проведена сложнейшая работа по изучению последствий возгорания, по восстановлению того, что будет возможно. Мы готовы оказать в этом любую необходимую помощь", - заявила "Интерфаксу" генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Она назвала произошедший пожар настоящей трагедией.

"Пожар в сердце Парижа, в соборе Нотр-Дам - это страшная трагедия, гибель важнейшего символа европейской христианской культуры. В такие моменты особенно ощущается хрупкость нашего мира, уязвимость любого, даже, казалось бы, столь неуязвимого внешне памятника", – сказала собеседница агентства.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в XIX веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Обозреватель Анастасия Николаева

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