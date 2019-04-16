Новая магистраль

16.04.19 15:22

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Санкт-Петербург появится в РФ. Решение по аналогичной ветке в Казань еще не принято.

Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщила газета "Коммерсантъ". По информации издания, положительная резолюция стоит на письме с соответствующим предложением от врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозерова, которые прогнозируют появление пассажиропотока между городами.

В РЖД отказались от комментариев, в Минтрансе журналистам не ответили. Представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский сообщил лишь, что "развитие высокоскоростного железнодорожного движения в России находится в актуальной повестке".

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подтвердил изданию, что письмо готовилось. По его словам, проект рассматривается в рамках развития городской транспортной инфраструктуры наряду со строительством "транспортных полуколец по аналогии с московскими", организацией скоростного сообщения Петербург-Главный – Тосно и реконструкцией вокзалов.

Источники "Коммерсанта" говорят, что соглашение о строительстве ВСМ может быть подписано на ПМЭФ-2019.

По данным "Ведомостей", в письме говорится, что проект магистрали полностью отвечает требованиям майского указа, поможет развитию Санкт-Петербурга и городской агломерации. ВСМ сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое – с 11 млн до 33 млн человек в год.

Стоимость проекта в документе не оценивается, но в 2015 году РЖД рассчитывали, что стройка обойдется в 984,4 млрд рублей. Если предположить, что это была сумма в ценах II квартала 2015 года, то в I квартале 2019 года она составит не менее 1,13 трлн рублей, стоимость может увеличиться и в результате проектирования, подсчитал партнер Международной консалтинговой организации EY Дмитрий Ковалев.

О готовности президента разрешить строительство магистрали Москва-Санкт-Петербург изданию сообщил также федеральный чиновник, три участника правительственных совещаний и источник, близкий к РЖД.

В сою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин действительно поддержал идею проектирования ВСМ, решение по аналогичной ветке в Казань еще не принято.

"Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии. Оно начнется. Это была инициатива (врио губернатора Санкт-Петербурга Александра) Беглова совместно с РЖД", – отметил Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин "руководствовался соображениями целесообразности, что два крупнейших города РФ должны иметь высокоскоростное сообщение".

"Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров в час ведет к ускорению циркуляции экономической жизни по железнодорожным капиллярам", – заметил Дмитрий Песков.

Касаясь аналогичного проекта Москва-Казань, Дмитрий Песков отметил, что окончательное решение пока не принято.

"Будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности, экономических возможностей, своевременности (магистрали)", – заключил Дмитрий Песков.

По мнению специалистов, выбранное президентом направление наиболее перспективно.

"Это одно из самых перспективных направлений по всем показателям, включая стоимость и прочее. Два огромных мегаполиса, между ними огромный туристический кластер, огромный пассажирский поток. Еще в 1993 году, когда я был министром транспорта, мы проектировали именно эту скоростную линию между Москвой и Санкт-Петербургом", – рассказал Interfax-Russia.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту, бывший министр транспорта РФ Виталий Ефимов.

О том, что строительство данной магистрали может оказаться более целесообразно, журналистам ранее говорил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"И на самом деле может так получиться, что, например, гораздо большую эффективность покажет проект не Москва - Казань, а на самом деле строительство высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Вот эти расчеты мы сейчас делаем, в них детально погружаемся. Потому что, построив высокоскоростную ветку между Москвой и Санкт-Петербургом, можно качественно изменить грузовое движение, которое сейчас идет в большой обход между Москвой и Санкт-Петербургом", – рассказывал он.

ВСМ Москва-Казань предполагалось проложить по территории семи регионов, на которых проживает более 25 млн человек. В 2015 году в Москве был подписан меморандум о формах сотрудничества, модели финансирования проекта как приоритетного участка евразийского транспортного коридора Москва-Пекин. Строительные работы предполагалось начать в 2019 году с участка Железнодорожный (Подмосковье) - Гороховец (Владимирская область) – он позволит запустить движение между Москвой и Нижним Новгородом.

В апреле Главгосэкспертиза России одобрила проекты двух этапов строительства ВСМ "Москва-Казань".

Там отметили, что один из этапов работ включает решения по подготовке территории к строительству на участке протяженностью 14 км, расположенного в границах Дзержинска, Нижнего Новгорода и Нижегородской области. На участке произведут отвод земель в постоянное и временное пользование, освободят территории от попадающих в зону работ зданий и строений, разберут отдельные сооружения, расчистят территории от деревьев.

На другом этапе, получившем положительное заключение, предусматривается строительство железной дороги и сопутствующих объектов. На участке будут сооружены станции "Нижний Новгород Технический ВСМ" и "Нижний Новгород Пассажирский ВСМ". Также будет проложена воздушная линия электропередач к действующей тяговой электрической подстанции "Высоково" общей протяженностью более 15 км. Кроме того, на участке будут обустроены разноуровневые пересечения с автомобильными и железными дорогами.

В марте начало строительства ВСМ до Нижнего Новгорода согласовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Доклад вице-премьера Максима Акимова, который ранее одобрил проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода (в направлении Казани), подписан и направлен президенту. Кроме того, интерес к проекту проявляла Испания.

"На ближневосточной выставке Middle East Rail-2018 государственный секретарь по вопросам транспорта, инфраструктуры и жилищному строительству королевства Хулио Гомес Помаром уведомил (замглавы Минтранса РФ - ИФ) Алана Лушникова о (соответствующей - ИФ) заинтересованности. Проект очень важен для России, поскольку мы понимаем преимущества высокоскоростного движения. Мы заканчиваем проектирование от Москвы до Казани, по некоторым участкам проектирование уже закончено", – заявил в этой связи чиновник, которого цитирует Минтранс.

При этом он заявил о необходимости "технологической нейтральности" проекта и о готовности рассмотреть предложения.

"С учетом капиталоемкости в наибольшей степени мы приветствуем предложения, обеспеченные финансированием. Мы понимаем, если к нам придет партнер, который привлечет дешевое финансирование - это улучшит проект. В увязке с льготным финансированием мы готовы рассматривать преимущество в использовании разных технологий", – сказал Алан Лушников.

Также, согласно сообщению, испанской стороне было предложено рассмотреть возможность совместного участия на ближневосточном рынке с "кооперацией испанских и российских технологий". Гомес Помар выразил заинтересованность и обещал рассмотреть такую возможность.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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