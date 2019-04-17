Спасти "ГАЗ"

17.04.19 13:45

© РИА Новости. Александр Вильф

Interfax-Russia.ru – Бизнесмен Олег Дерипаска готов отказаться от контроля над группой "ГАЗ" для снятия с нее американских санкций.

Группа "ГАЗ" попала в "черный список" Минфина США год назад одновременно со своим владельцем Олегом Дерипаской и еще целым рядом подконтрольных ему компаний.

При этом было обозначено два дедлайна – на завершение бизнес-операций и на избавление от акций и долговых обязательств. По мере разработки и начала реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски эти дедлайны неоднократно продлевались. Сначала после встречи в Москве вице-премьера Дмитрия Козака и посла США в России Джона Хантсмана до декабря был продлен дедлайн, истекавший 23 октября 2018 года. Затем его продлили сначала до 21 января, после – до 7 марта, а в начале марта OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявило о продлении дедлайна сразу до 6 июля. Это самая длинная отсрочка из тех, что выдавал OFAC компаниям Дерипаски с момента введения санкций.

Вместе с тем переговоры о снятии санкций с "ГАЗа" и других компаний Дерипаски – En+ Group и подконтрольных ей "РусАла" и "Евросибэнерго" – изначально шли по разным трекам. Новую схему собственности и корпоративного управления в En+, предусматривающую лишение Дерипаски акционерного и корпоративного контроля в компании, OFAC уже одобрил и санкции снял. Сам Дерипаска при этом остается в "черном списке".

Комментируя в ноябре прошлого года переговоры с американскими властями о снятии санкций с "ГАЗа", Козак отметил, что бизнесмены фактически вынуждены подчиниться требованиям США, чтобы сохранить рабочие места.

"Мы вынуждены взаимодействовать, мы должны защищать рабочие места - там десятки тысяч рабочих мест. Поэтому мы вынуждены взаимодействовать с американскими властями, чтобы определиться, что нужно, чтобы эти санкции снять", – отметил он.

Как именно изменится структура собственности "ГАЗа" и будет ли схема включать вхождение в капитал группы "ГАЗ" новых инвесторов, например, концерна Volkswagen, вице-премьер не уточнял, ссылаясь на непубличный характер информации.

"По "ГАЗу" еще необходимо выполнить ряд внутрикорпоративных процедур, они еще не готовы, находятся в процессе реализации. Как только сможем эти процедуры выполнить, соответственно, будет обращение к соответствующим американским органам, которые принимают решение, то есть к OFAC", – говорил в свою очередь в конце декабря 2018 года первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

На минувшей неделе он высказал мнение, что антисанкционная работа по группе "ГАЗ" должна двигаться по двум направлениям – помимо непосредственно переговоров с американскими властями об исключении из SDN List нужно снижать зависимость предприятия от импортных комплектующих.

"Я знаю, сама группа "ГАЗ" контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+. Знаю, что они рассматриваются, но пока решения не принято", – заявил первый вице-премьер в Вашингтоне, где проходила ежегодная весенняя встреча МВФ и Всемирного банка.

При этом Силуанов отметил острую необходимость снятия рисков на работу группы "ГАЗ".

"Все-таки там работают больше 40 тысяч человек, 5 заводов крупных, поэтому, естественно, мы не можем оставить такие предприятия и работников в беде. Поэтому будем взаимодействовать - как на почве переговорной позиции, так и будем заниматься локализацией продукции, которую сегодня получает группа "ГАЗ" по импорту. Поскольку, конечно, продление лицензии на работу с "ГАЗом" происходит, но насколько долго это будет продолжаться – никто не знает. Поэтому, безусловно, вопросы локализации стоят на повестке дня работы группы "ГАЗ", – заявил первый вице-премьер.

Сам Дерипаска на днях сообщил, что готов отдать контроль над группой "ГАЗ" для снятия с нее санкций. По данным Reuters (https://www.reuters.com/), во время посещения завода в Нижнем Новгороде бизнесмен рассказал, что партнеры "ГАЗа" уже отказываются от сотрудничества с группой из-за риска вторичных санкций. В результате компания уже теряет долю рынка, отдавая ее своим конкурентам, и находится под давлением банков.

Так, "ГАЗ" с декабря прошлого года уже остановил сборку легких коммерческих автомобилей Mercedes Sprinter немецкого автоконцерна Daimler. При этом компания продолжает выпускать автомобили Volkswagen в Нижнем Новгороде и сотрудничает с американским производителем двигателей Cummins.

Ранее Volkswagen вел переговоры о покупке группы "ГАЗ", но в начале марта глава российского офиса компании Маркус Озегович сказал, что они пока приостановлены из-за санкционных рисков.

Между тем, по данным газеты "Коммерсантъ", Volkswagen в случае успеха продолжающихся переговоров о снятии санкций США с группы "ГАЗ" может стать не только ее совладельцем, но и участником специнвестконтракта с государством. Как говорили источники издания, совместные вложения составят 13 млрд 700 млн рублей. Помимо этого компания получит 20 млрд 900 млн рублей в рамках СПИК – они пойдут на локализацию на мощностях "ГАЗа" легкого коммерческого автомобиля VW Crafter, а также грузовиков линейки Traton AG (MAN, Scania, VW), новых тягачей "Урал" и грузовиков линейки Next.

"Сейчас тяжелое время (для "ГАЗа")", – сказал Дерипаска, добавив, что продление сроков "не дает полной свободы", и если санкции не будут сняты, то у "ГАЗа" "нет шансов выжить".

По словам бизнесмена, завод не сможет нормально работать даже если отсрочка будет продлена, поскольку у предприятия нет возможностей для развития и для постановки в производство новых моделей.

"Переговоров (с Минфином США) нет, в этом и проблема", - сказал Дерипаска. Он рассказал, что "ГАЗ" послал свои предложения еще в октябре прошлого года, но ответа не получил: "они просто исчезли, попросив "ГАЗ" подождать, поскольку это сложное дело".

С "РусАла", крупнейшего в мире производителя алюминия за пределами Китая, санкции были сняты, в том числе, благодаря усилиям лоббистов некоторых европейских стран, озабоченных судьбой сотрудников заводов компании в Европе. Но у "ГАЗ" нет такого веса на глобальном рынке и активов за рубежом, поэтому переговоры идут значительно медленнее, говорили ранее Reuters источники, знакомые с ситуацией.

По мнению Дерипаски, Конгресс США понятия не имеет, что происходит в России. И для введения санкций против него и его компаний нет "никаких фактов, никаких оснований, только грязная ложь".

"Конгресс был дезинформирован (...), ими двигала вендетта, месть. Было неправильное впечатление, что вред частному бизнесу в России решит какую-то проблему, это совершенно наоборот ", – отметил российский предприниматель.

В середине марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона, добиваясь отмены персональных санкций в свой адрес. По мнению бизнесмена, министерство финансов США вышло "за рамки своих полномочий" при наложении санкций.

"У меня нет сомнений в правовой системе США. Судья, в конце концов, поддержит эти обвинения", – отметил он.

Бизнесмен считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, став жертвой политической борьбы из-за "предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 году в США". Свои потери из-за введенных против него и принадлежащих ему компаний санкций Дерипаска оценил в $7 млрд 500 млн или в 81% своего состояния.

Обозреватель Анастасия Николаева

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