Под угрозой банкротства

18.04.19 14:26

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

Interfax-Russia.ru – Группа "ГАЗ" обратилась в правительство РФ за дополнительной господдержкой. Ее целесообразность прорабатывается, но решений пока не принято.

Накануне основной владелец "ГАЗа" Олег Дерипаска в интервью иностранным СМИ предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.

"Она (группа "ГАЗ" - ИФ) может обанкротиться и быть национализирована", - заявил бизнесмен, отметив, что даже в случае национализации "ГАЗа" тысячи сотрудников компании скорее всего потеряют работу. При этом он отметил, что готов сократить свое присутствие в капитале "ГАЗа", но опасается за успех переговоров с Минфином США, назвав его "маловероятным".

Вопрос введения санкций США против "ГАЗа" пока остается открытым. В случае с "РусАлом", который находился под контролем бизнесмена, американские власти предоставили несколько отсрочек, чтобы не навредить рынку металлов. Санкции против "РусАла" были сняты в конце декабря после того, как Дерипаска согласился уступить контроль в компании.

По его словам, в случае с "ГАЗом" заинтересованность в снятии санкций против компании ниже, поскольку автопроизводитель ведет свою деятельность исключительно в России, в то время как "РусАл" владеет заводами по всему миру. При этом европейские политики и лоббисты призывали к скорейшим действиям для разрешения кризиса вокруг "РусАла".

"А что они потеряют в случае с "ГАЗом?" - задался вопросом Дерипаска, имея в виду европейских и американских законодателей.

Между тем, как выяснил "Коммерсантъ", гендиректор группы "ГАЗ" Вадим Сорокин в конце марта написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой выделить 29 млрд 500 млн рублей господдержки. Без этих средств компания, находящаяся под угрозой введения санкций США, видит риск дефолта и негативных социально-экономических последствий.

В компании жалуются, что из-за последствий санкций были вынуждены увеличить кредитный портфель в 2018 году на 20 млрд 700 млн рублей, до 73 млрд 600 млн рублей, а оборотный капитал - на 24 млрд 700 млн рублей. По итогам года отрицательный денежный поток составил 11 млрд 300 млн рублей, таким образом, "ГАЗ" потратил на увеличение оборотного капитала все собственные средства, включая полученную прибыль.

Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций приведет к снижению производства на 40%, и в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал это лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель (700 млн рублей в месяц банковских процентов).

"ГАЗ" хочет направить средства господдержки на субсидирование процентной ставки по кредитам, увеличив портфель таких субсидированных кредитов вдвое, до 66 млрд 600 млн рублей, из-за невозможности обслуживать его в условиях санкций (они вынуждают группу занимать на внутреннем рынке по более высоким ставкам). Это потребует из бюджета 2 млрд 140 млн рублей в 2019 году, еще 2 млрд 740 млн рублей в 2020 году и 4 млрд 640 млн рублей в 2021 году.

При этом источники издания на рынке говорят, что правительство скептически относится к этим просьбам, а сам Дерипаска в интервью иностранным СМИ активно подчеркивает риски национализации группы. По его версии, государство, от которого бизнесмен при этом, как выяснилось, требует денег, следит за ситуацией "как ястреб".

В письме Козаку группа "ГАЗ" сообщает, что из-за санкций перешла на предоплату с поставщиками и была вынуждена погасить задолженность. Также произошел массовый отказ дилеров от предоплаты за автомобили.

Вместе с тем источники на рынке говорят, что последняя проблема не связана с санкциями – концерн летом 2018 года изменил политику, снизив дилерскую маржу на 5,5%, до 4%. По их словам, компанию предупреждали, что дилеры не будут фактически просто "финансировать Олега Дерипаску", и в менеджменте группы это понимали.

Кроме того, во втором полугодии 2019 года, чтобы не допустить простоя заводов в связи с прогнозируемым снижением производства на 40%, компания видит необходимость ограничить перечень выпускаемых моделей и модификаций наиболее высоко локализованными. В группе "ГАЗ" сообщили, что уровень локализации автомобилей сегодня составляет от 50% до 70% в зависимости от модели.

В компании просят Козака выделить из бюджета 20 млрд рублей на реализацию целевой госпрограммы закупок техники "ГАЗ" – машин "скорой помощи", школьных автобусов, специальных автомобилей для силовых ведомств, назначив предприятия "ГАЗа" единственными поставщиками. Это должно стабилизировать ожидаемое падение выручки на 16 млрд рублей и производственную программу группы "ГАЗ", а также дать компании возможность инвестировать часть полученной выручки (до 2 млрд 900 млн рублей) в проекты локализации критических узлов и агрегатов и переход на альтернативные компоненты.

Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака подтвердил журналистам обращение компании в правительство за дополнительной господдержкой.

"Целесообразность дополнительной поддержки прорабатывается, однако никаких решений не принято", – сказал он.

Что касается национализации "ГАЗа", то, как заявил накануне журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, вопрос перехода группы "ГАЗ" в госсобственность не прорабатывался и на сегодняшний день не стоит.

"Пока такой схемы не прорабатывалось – с учетом того, что предприятия работают бесперебойно, выполняют все задачи. Поэтому на сегодняшний день этот вопрос не стоит", – сказал министр.

Между тем в марте источник "Интерфакса", знакомый с ходом реструктуризации задолженности компании, сообщал, что компания может привлечь кредит в Промсвязьбанке (Промсвязьбанк принадлежит Росимуществу, на его базе создается опорный банк для кредитования ОПК, через Промсвязьбанк кредитные ресурсы получили отдельные компании, подпавшие под санкции США) для рефинансирования синдицированного займа ВТБ и Сбербанка на 33 млрд 250 млн рублей. Предполагалось, что часть затрат на уплату процентов по кредиту будет субсидироваться. По данным собеседника агентства, этот вопрос обсуждался в финансово-экономическом блоке правительства. По данным собеседника агентства, в Минпромторге РФ указывали на возможность субсидирования группе "ГАЗ" из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам.

В случае принятия Промсвязьбанком решения о предоставлении "ГАЗу" кредита для рефинансирования, необходимые дополнительные ассигнования для предоставления субсидии можно предусмотреть при подготовке поправок в действующий закон о бюджете на трехлетку за счет допдоходов федерального бюджета в 2019 году, цитировал источник письмо профильного замминистра промышленности и торговли РФ Александра Морозова в профильные ведомства.

Также потребуется внесение изменений в постановление правительства, которым утверждены правила предоставления субсидий предприятиям автопрома.

Обозреватель Анастасия Николаева

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