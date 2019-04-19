Смог проблем

19.04.19 13:29

Фото сайта администрации Сибая

Interfax-Russia.ru - Затопление карьера в башкирском Сибае не решило экологическую проблему города. В городе по-прежнему фиксируются серьезные превышения концентрации диоксида серы.

После затопления карьера, окислительные процессы в котором стали источником смога в Сибае (Башкирия), власти сообщили, что основные очаги тления остались под водой. Учалинский горно-обогатительный комбинат (ГОК) приступил к проектированию работ по откачке воды, чтобы продолжить обычную производственную деятельность. Однако эксперты, спустившиеся в карьер, обнаружили очаги тления выше уровня затопления.

Как констатировала на выездном заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) руководитель группы "Сибай, дыши!" Диана Филиппова, затопление карьера, планово закончившееся накануне, не решило экологическую проблему города, ПДК вредных веществ в воздухе по-прежнему превышены.

"Эксперты подтвердили, что горят выработки в шахте. Были затоплены почти все горизонты, 469-й горизонт не был затоплен, эксперты были там. По уровню кислотности воды, со слов экспертов, было видно, что выработки ниже (уровня затопления-ИФ) тоже тлели. Вчера закончился срок затопления, но ситуация наша не улучшилась", – рассказала Филиппова.

Председатель комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков подтвердил, что очаги тления выше уровня затопления есть, "и представители УГМК согласились" с этим.

"Надо смотреть, убеждать УГМК продолжить занимался этой проблемой, если окажется, что не произойдет угасание. Подталкивание региональной власти будут полезно", – сказал он.

По словам Цыпленкова, надо также "разобраться с ситуацией разных данных, которые дают лаборатории и мониторинга, который организовала общественность".

Активисты попросили организовать круглосуточный мониторинг состояния воздуха в Сибае.

В свою очередь присутствовавший на заседании врио главы региона Радий Хабиров пообещал создать стационарный пункт наблюдения за загрязнением воздуха.

Виновника выбросов должен установить суд, напомнил Хабиров.

"Возбуждено уголовное дело. Полагаю, нам нужно смотреть за этим уголовным делом и ждать, какие будут решения", – сказал он.

Хабиров признал, что жители Сибая не доверяют официальным показаниям лабораторий регионального МЧС.

"Если у общественников есть недоверие к анализаторам, которые там работают, (пусть) "Сибай, дыши!" (выберет) анализатор, и давайте начнем работать. Давайте найдем решение. Любое решение, которое вы скажете, мы примем", – предложил он.

Данные изучения ситуации с горением руды и регулярным превышениям ПДК по сернистому газу в городе Сибае представители СПЧ направили руководству Башкирии и в федеральные органы исполнительной власти.

В СПЧ считают, что процесс окисления руды в сибайском карьере начался из-за пренебрежения мерами профилактики пожаров, и начался задолго до того, как ситуация получила широкую огласку.

"Одна из возможных причин возникновения пожара – отказ от применения мер профилактики пожаров (заиливания или бетонирования отработанных камер) при добыче руды с высоким содержанием серы. Работы в последние годы (вероятно, после 2008 года) велись без применения этих мер. Есть основания полагать, что процесс начался задолго до того, как ситуация стала публичной", – говорится в рекомендациях СПЧ руководству Башкирии.

Эксперты постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам после спуска в чашу рудника пришли к выводу, что реализованный проект подтопления горных выработок карьера был рассчитан на подъем уровня воды на недостаточную высоту.

"Зафиксированы признаки продолжающегося горения руды в отработанных камерах, вероятно, горение происходит и в других камерах, предположительно на 469 и 439 горизонтах как вблизи северного, так и вблизи южного бортов карьера", – говорится в рекомендациях СПЧ.

Отмечается, что до полной ликвидации очагов тления возможны повышения концентрации сернистого газа в чаше карьера, а при неблагоприятных погодных условиях – превышения его ПДК в городе.

Эксперты рекомендуют продолжить постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха в Сибае, в кратчайшие сроки разработать и реализовать проект дальнейшего подтопления шахт и частично чаши карьера.

Если подтопление всех очагов окажется невозможным, предлагается "рассмотреть другие варианты тушения или хотя бы временного подавления очагов, привлечь к этому дополнительных экспертов и дополнительные силы, немедленно информировать о принятых решениях население". Правозащитники также требуют оценить последствия загрязнения воздуха для здоровья жителей Сибая.

Спускавшийся в карьер эксперт СПЧ Григорий Куксин отметил, что в городе по-прежнему фиксируются серьезные превышения по диоксиду серы.

"Люди продолжают жаловаться на симптомы отравлений. Из карьера все еще идет дым и газ. И очень важно, чтобы рекомендации были услышаны и выполнены как можно быстрее. К сожалению, даже, если все работы будут идти по нашим рекомендациям, остается риск, что воды может не хватить, что самые верхние очаги не получится затопить. И тогда нужно будет пробовать другими способами добиться окончательного тушения этого пожара", – написал он на своей странице в соцсети.

Тем временем Учалинский ГОК готовится к новому подтоплению карьера.

"По данным, которые нам предоставил сибайский филиал УГОК, сейчас ОАО "Уралмеханобр" ведет разработку дополнительного проекта по дальнейшему подтоплению подземных горных выработок", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы мэрии Сибая.

Глава городской администрации Рустэм Афзалов в прямом эфире местной телекомпании сообщил, что сотрудники сибайского филиала УГОК в настоящее время готовятся к подтоплению "выше 469 горизонта, убирают механизмы и инструменты".

При этом Афзалов отметил, что процессы окисления в карьере "очень малые" и серьезных превышений ПДК по диоксиду серы в городе не наблюдается с 26 марта, когда закончился первый этап подтопления карьера.

Между тем, по данным общественной системы мониторинга, которую создали активисты сообщества "Сибай, дыши!", с момента завершения "мокрой консервации" зафиксировано несколько случаев превышения ПДК по диоксиду серы.

"Максимальное было 28 марта, в 10 раз, 2 апреля - в 17 раз (официальная лаборатория показала в тот день превышение ПДК до пяти раз), 6 апреля - в 10 раз, 8 апреля - в девять раз, 10 апреля - от восьми до 20. Ночью 11 апреля (общественный газоанализатор - ИФ) фиксировал 20-кратное ПДК, а официальная лаборатория в этот же день показала 1,7 ПДК", – сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель сообщества.

Собеседница агентства добавила, что не ощущает улучшений экологической ситуации в Сибае, так как с установлением теплой погоды "воздух стал намного суше, и загазованность хуже переносится".

Обозреватель Анастасия Николаева

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