Охвачены огнем

19.04.19 22:50

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС России

Interfax-Russia.ru – Одно из сел в Забайкалье полностью сгорело из-за природных пожаров, пришедших из Монголии. От огня пострадали несколько десятков человек.

Природный пожар полностью уничтожил село Усть-Ималка Ононского района в Забайкальском крае вечером 19 апреля. В селе находилось около 60 домов.

"Усть-Ималка выгорела почти полностью. Сейчас эвакуируем Красную Ималку (соседнее село - ИФ)", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" глава поселения Елена Дамбаева.

Жителей сгоревшего села эвакуировали в село Красная-Ималка и разместили в пунктах временного размещения.

Другое село Унда также пострадало от огня: жители остались без света и воды, сообщил "Интерфаксу" настоятель местного храма Григорий Акулов.

"Свет отключили, водокачка не работает. Я сейчас на речке, помогаю пожарным заправлять (водой - ИФ) машины", - сказал Акулов агентству.

По его словам, от огня пострадала нижняя часть села, где плотная застройка и где складируются легковоспламеняющиеся запасы сена и дров. При этом он затруднился точно оценить масштабы бедствия.

"Храм, слава богу, не сгорел, он находится по ветру, на горе", - добавил священнослужитель.

Позднее МЧС ввело в регионе режим чрезвычайно ситуации.

"Все силы МЧС, ГО и ЧС региона, других служб приведены в максимальную готовность", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

В тушении огня задействована авиация МЧС РФ, в том числе, два самолета Бе-200, два вертолета с водно-сливным устройством. Для борьбы с огнем в регионе создан оперативный штаб, на местах работают пожарно-спасательных подразделения.

"Тушение пожара осложняется из-за высокой температуры (+20 градусов) и порывистого ветра силой до 28 м/с со стороны Монголии, где бушует песчаная буря", - подчеркивают в ведомстве.

В пресс-службе краевого Минздрава "Интерфаксу" сообщили, что из-за пожара пострадало пять человек, они госпитализированы с различными травмами.

"В Оловяннинском районе серьезные ожоги получил мужчина, оказавшийся в плену степного пожара. В тяжелом состоянии он доставлен в Борзинскую центральную районную больницу", - рассказал сотрудник пресс-службы.

В Агинском районе травмы получил работник лесного хозяйства, его доставили в окружную больницу. Еще один мужчина поступил в ту же больницу из села Новоорловск, его состояние - средней степени тяжести.

"В Ононском районе при тушении пожара получили травмы два местных жителя. Госпитализированы в Ононскую ЦРБ. Состояние средней степени тяжести", - отметил собеседник агентства.

Позднее стало известно, что число пострадавших увеличилось до 13.

"Есть информация о том, что пострадали 13 человек. Из них двое тяжелых, четверо - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии", - сообщил "Интерфаксу" директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов.

По его данным, пострадавшие получили ожоги, у тяжелых - от 39 до 55% тела. Возраст пострадавших - от 26 до 68 лет, детей среди них нет. Пострадавшие находятся в районных больницах, но медики рассматривают возможность их доставки в Читу.

"Мы прорабатываем маршрутизацию. Вероятно, если позволят нам метеоусловия - шквалистый ветер является сложным для авиаперевозок - мы будем планировать эвакуацию", - добавил собеседник агентства.

Региональные власти оценивают обстановку как сложную, жителей эвакуируют в санатории, школы и по родственникам, рассказали агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-центре регионального правительства.

"Пока число сгоревших домов, ущерба не установлено. Человеческих жертв нет", - подчеркнули в пресс-центре.

В пресс-службе также добавили, что врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов попросил главу МЧС РФ Евгения Зиничева направить в регион дополнительные силы и авиацию.

"Руководитель Забайкалья в очередной раз обратил внимание на недостаточность сил и средств, в частности, личного состава и техники краевых и федеральных пожарных формирований", - говорится в сообщении регионального правительства.

Всего же с природными пожарами борются в шести районах края, в тушении участвуют более 400 человек.

"В Ононском районе в результате пожара в селе Усть-Ималка без жилья остались десятки человек. Сейчас они размещены в школе в селе Красная Ималка. Сложная обстановка и в Балейском районе, там людей размещают в санатории Ургучан. (...) Ни один забайкалец, пострадавший в результате пожаров, не останется без помощи", - цитирует пресс-центр слова врио главы Забайкалья Александра Осипова.

По его словам, "на местах должны быть развернуты пункты временного размещения, людей нужно обеспечить всем необходимым. Поручаю оперативно рассмотреть вопросы материальной поддержки людей, имущество которых было утеряно".

В свою очередь пресс-служба МЧС РФ сообщила, что по данным на 18:00 (мск) удалось остановить распространение огня в восьми населенных пунктах Забайкалья, на которые перекинулись природные пожары из соседних регионов Монголии.

"В восьми населенных пунктах Забайкальского края пожары локализованы. Наиболее сильно пострадали два населенных пункта. Так, в н.п. Шара Александра-Заводского р-на продолжается тушение 29 частных жилых домов с населением 67 человек. По предварительным данным, пострадали два человека, они госпитализированы", - отметили в пресс-службе.

Спасатели отмечают, что борьбу с огнем вести сложно из-за труднодоступной местности. Всего на территории восьми населенных пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.

По факту произошедшего СКР и прокуратура начали проверки. Так, доследственная проверка началась после сообщений в СМИ о пожарах в Балейском и Ононском районах Забайкальского края, которые уничтожили жилые дома.

"По данному факту руководитель следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственных проверок", - сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В ближайшее время следователи проведут все необходимые действия непосредственно в местах пожаров.

По данным прокуратуры, шквалистый ветер разнес ландшафтные пожары на жилые дома, надворные постройки и животноводческие фермы. Прокуроры районов, где произошли возгорания, устанавливают численность пострадавших жителей, количество уничтоженных домов и иной ущерб.

Одновременно прокуроры проверят соблюдение закона при предупреждении ЧС и своевременность предупреждения жителей о пожарах".

В то же время Минсоцзащиты региона объявило сбор вещей первой необходимости и средств для оказания помощи семьям с детьми, пострадавшим в результате пожаров в регионе.

"Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, Забайкальского края, объявляет сбор финансовых средств для оказания материальной помощи семьям с детьми, пострадавшим в результате пожаров в регионе. Открыты дополнительные пункты приема гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Вещи первой необходимости и средства принимают в пяти пунктах в Чите, а также в учреждениях социального обслуживания на всей территории Забайкальского края.

Средства можно перечислить на счет Фонда поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, Забайкальского края.

Обозреватель Ксения Новикова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"