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Беда из Монголии: 34 человека пострадали при пожаре в Забайкалье
 
 
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В плену пожара

© РИА Новости. Александр Кряжев
Interfax-Russia.ru - Почти 35 человек пострадали во время пожара в Забайкалье. Ущерб от ЧС составил не менее 280 млн рублей.

Почти четыре десятка человек пострадали 19 и 20 апреля в результате пожара в Забайкальском крае.

"Всего с момента возникновения чрезвычайной ситуации в разных районах были травмированы 34 забайкальца", - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным министерства, наиболее серьезные травмы и ожоги получили 8 жителей Борзинского, Онежского и Агинского районов Забайкальского края. Всех их 20 апреля доставили на вертолете в краевой ожоговый центр. Как сообщили в Минздраве региона со ссылкой на медиков, пострадавшие имели ожоги от 10 до 50% тела – в основном, лица и конечностей. Также у наиболее тяжелых пациентов врачи диагностировали поражения дыхательных путей. Их доставили в реанимацию. К настоящему времени, как утверждают в Минздраве края, состояние пострадавших стабилизировалось. Остальным пациентам оказывается помощь на месте.

"Еще пять человек, обратившихся за медицинской помощью за последние сутки, получили амбулаторную помощь в Балейской центральной районной больнице (ЦРБ)", - добавили в министерстве.

Как в свою очередь уточнили в пресс-службе МЧС РФ, пожар уничтожил 94 жилых дома в 17 населенных пунктах Забайкалья (в городах Балей и Борзя, селах Среднеаргунск, Целинный, Унда, Хада-Булак, Тасырхой, Чиндант-2, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Гарда, Дылбырхей, Цугол, Верхние Ключи), тем самым оставив без крова 306 жителей региона. Как пояснили спасатели, пламя пришло из Монголии. Быстрому распространению огня способствовал сильный шквалистый ветер (до 28 м/с) и плюсовая температура воздуха.

"По предварительным данным, огнем уничтожены 94 жилых дома, 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств. Также в огне погибло более 3,2 тыс. голов сельскохозяйственных животных", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций России.

При этом, как отметили в МЧС, пожарным удалось предотвратить переход палов сухой травы почти на 11 тыс. жилых домов. Всего борьбу с огнем вели более 570 человек, в том числе 360 - от МЧС России, было задействовано 110 единиц техники, включая 4 воздушных судна. В настоящее время все очаги возгорания ликвидированы, однако спасатели не исключают возможного ухудшения пожарной обстановки и продолжают наращивать свою группировку в "проблемных" районах.

"В районах с наиболее сложной обстановкой пожарно-спасательные гарнизоны усилены аэромобильной группировкой (в составе 70 человек и 10 единиц техники)", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.

На помощь забайкальским пожарным в любой момент готова прийти и авиация МЧС России.

"В аэропорту "Кадала" (Чита) в готовности находятся 4 воздушных судна МЧС России. 2 самолета-амфибии Бе-200 ЧС и два вертолета Ми-8, оснащенные водосливными устройствами могут приступить к защите населенных пунктов Забайкалья от перехода природных пожаров в любой момент", - добавили в региональном управлении МЧС.

Также, по данным спасателей, для пострадавших от пожара продолжает работать пункт временного размещения (ПВР), развернутый в селе Шара Александрово-Заводского района края.

"В этом пункте сейчас находится 8 человек. Остальные пострадавшие разместились у родственников и знакомых. Общая вместимость ПВР – 100 человек", - уточнили в ГУ МЧС по Забайкалью.

Помощь пострадавшим от пожара также оказывают психологи МЧС России.

"Специалисты круглосуточно работают на телефоне "горячей линии" и выезжают в пункты временного размещения эвакуированных", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Вместе с тем, в пострадавших от огня районах уже вовсю работают 8 комиссий по оценке ущерба. По предварительным данным, он составил не менее 280 млн рублей.

Тем временем, как сообщили в правительстве Забайкальского края, все жители региона, пострадавшие от пожара, получит единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей.

"На выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей гражданам, пострадавшим в результате пожаров, из резервного фонда выделено 5,46 млн рублей. Выплаты, согласно предварительным спискам, будут направлены 546 жителям региона", - говорится в релизе правительства.

В свою очередь Минкультуры края уже собирает для погорельцев гуманитарную помощь.

"Подведомственными учреждениями организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим забайкальцам, которая в ближайшее время будет направлена в районы. Кроме того, помощь от всех желающих (в том числе продукты питания, одежда, постельные принадлежности, бытовая химия, посуда, предметы первой необходимости) принимается в здании министерства культуры по адресу: улица Амурская, 73, кабинет 3", - рассказали в пресс-службе правительства.

Также власти сообщили, что в пострадавших от огня населенных пунктах вновь заработала мобильная связь. Как отмечают в правительстве региона, все перебои в работе сотовых операторов были вызваны отсутствием электроснабжения. Кстати, погорельцам, утратившим сим-карты при пожаре, восстановят их бесплатно.

"Сейчас идет сбор данных по каждому поселению в отдельности. Нам важно понять сколько именно сим-карт необходимо и каких операторов. Мы готовы выехать в районы незамедлительно и на месте решить этот вопрос", - сообщил заместитель министра территориального развития Забайкальского края Дмитрий Шлидт.

Он добавил, что в настоящее время идет сбор мобильных телефонов для тех, кто утратил их в результате пожаров. Также чиновник сообщил, что в ближайшее время будет решена проблема и со стационарной связью в пострадавших от огня поселках.

"Сегодня стационарной связи нет в трех населенных пунктах. Это село Шара Александрово Заводского района, в ближайшее время здесь установят универсальный спутниковый таксофон. Также таксофон сгорел в селе Тасырхой Борзинского района. Нет стационарной телефонной связи и в селе Чиндагатай Александрово-Заводского района, однако в этом поселении есть мобильная связь", - сообщил Дмитрий Шлидт.

Обозреватель Наталья Пономарева

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