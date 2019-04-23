Очень важный гость

23.04.19 13:49

© РИА Новости. Валерий Шарифулин

Interfax-Russia.ru – Северокорейского лидера Ким Чен Ына ждут во Владивостоке. Он может прибыть в Приморье уже 24 апреля.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в Россию на саммит РФ-КНДР. 24 апреля бронепоезд председателя Государственного совета КНДР ждут на приграничной станции Хасан, откуда он отправится в столицу Приморья.

"Ожидается, что после небольшой остановки поезд отправится во Владивосток", - сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По всей видимости, Ким Чен Ын планирует заглянуть в Дом российско-корейской дружбы, расположенный на приморской приграничной станции Хасан. В свое время по пути в Россию его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Как ожидается, дорога из Пхеньяна во Владивосток займет около 10-15 часов (700 км).

Вместе с тем, как сообщает крупнейшая северокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на свои источники, во Владивосток на самолете уже прибыла сестра Ким Чен Ына - Ким Е Чжон.

"Утром 23 апреля Ким Е Чжон села на рейс из Пхеньяна во Владивосток. Она прилетела в Россию раньше Ким Чен Ына, чтобы подготовиться к саммиту", - цитирует издание своего собеседника.

Ранее во Владивосток прибыл руководитель протокола Ким Чен Ына - Ким Чхан Сон. 21 апреля его видели в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

Также накануне прибытия Ким Чен Ына в аэропорту Владивостока приземлились два внеплановых рейса из северокорейского Пхеньяна.

"Да, мы подтверждаем эту информацию, два борта из Пхеньяна приземлились", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта.

По данным онлайн-табло аэропорта, один из самолетов – Ту-204 авиакомпании AirKoryo, выполнявший рейс JS-371 из Пхеньяна, - приземлился во Владивостоке 23 апреля в 11:00 (4:00 мск). Как сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник, на нем прилетела личная охрана северокорейского лидера.

"На внеплановом рейсе из Пхеньяна во Владивосток прибыла служба личной охраны Ким Чен Ына", - сообщил источник, не уточнив количество этих людей.

По его данным, никто из высокопоставленных северокорейских чиновников тем же самолетом не прибыл.

Как сообщал корреспондент агентства из аэропорта, группа мужчин, прибывших во вторник рейсом из Пхеньяна, организованно направилась в ожидавший их на парковке автобус, который отправился в путь через несколько часов.

Второй борт из Пхеньяна, приземлившийся во Владивостоке, - грузовой Ил-76. Как сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник, на нем в столицу Приморья доставили личный автомобиль Ким Чен Ына.

"Сегодня (23 апреля - ИФ) грузовым бортом во Владивосток доставили машину Ким Чен Ына", - сообщил собеседник агентства.

Японским журналистам удалось снять на видео процесс выгрузки автомобиля из самолета. На кадрах - лимузин черного цвета с плотно тонированными стеклами.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что этот же автомобиль видели в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке, где, как предполагается, пройдет встреча глав КНДР и России.

К слову, как сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник, для лимузина Ким Чен Ына уже подготовили подъезд к вокзалу Владивостока.

"Работа по выравниванию подъема от вокзала возле багажного отделения велась в связи с приездом Ким Чен Ына. Его лимузин бы не преодолел крутой подъем из-за его длинной базы", - сказал собеседник агентства.

Как передал корреспондент агентства, находящийся рядом с местом проведения дорожных работ, от железнодорожных путей есть лишь один автомобильный выезд. Так, водителю сначала придется проехать вдоль небольших одноэтажных корпусов багажного отделения вокзала, после чего он попадет на реконструированный подъем.

Визит во Владивосток северокорейского лидера внесет некоторые коррективы и в расписание пригородных электричек.

"Пригородные электропоезда, а также "Аэроэкспресс" будут прибывать и отходить от других платформ - N3 и N4 вокзала во Владивостоке. Пассажиров об изменениях будут информировать по громкой связи", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель компании "Экспресс Приморья". В то же врмея на данный момент нет информации об отмене или изменениях в расписании электричек на 24 апреля.

Также 24 апреля во Владивостоке временно изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов.

"Изменения будут действовать с 16:00 до 19:00. Автобусы, которые следуют до остановки "Маяк", в этот промежуток времени будут сворачивать на улице Семеновской направо и направляться до стадиона "Динамо". Затем поворачивать налево и следовать по улицам Набережной, 1-й Морской, Бестужева и далее по маршруту", - говорится в сообщении городской администрации.

Автобусы, следующие от остановки "Маяк", на Посьетской будут поворачивать налево на 1-ю Морскую улицу. Затем двигаться по Тигровой, Пограничной, Семеновской и далее по маршруту.

"Изменения также коснутся и маршрутов, конечной остановкой которых является "Железнодорожный вокзал". Автобусы этих маршрутов на улице Алеутской будут поворачивать на Светланскую и двигаться в обратном направлении", – добавили в мэрии.

Вместе с тем, как передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток", дорожные службы уже украсили флагами России и КНДР автодорогу на острове Русский, которая проходит вдоль кампуса ДВФУ и на самой территории вуза.

Как сообщало агентство "Интерфакс - Дальний Восток" со ссылкой на источник, встреча лидеров КНДР и России может пройти в спортивном корпусе ДВФУ. В настоящее время здание закрыто, занятия физкультурой для студентов проводят на улице. Источники сообщают, что сейчас в корпусе монтируется сцена для концертных выступлений, там также разместили государственную символику двух стран.

Также в преддверии визита Ким Чен Ына во Владивостоке временно закрыли и акваторию острова Русский – по данным местных СМИ, соответствующие уведомления от Государственной инспекции по маломерным судам получили владельцы катерных стоянок получили.

"С 8:00 24 апреля до 8:00 26 апреля закрываются для плавания маломерных судов районы в бухтах Аякс, Парис, Новик", - говорится в письме.

Напомним, что аналогичные ограничения в акватории острова Русский вводились в дни Восточного экономического форума (ВЭФ).

Стоит отметить, что мировое сообщество возлагает большие надежды на встречу президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына.

"У Японии и РФ единое мнение о необходимости продвижения денуклеаризации Северной Кореи. Я надеюсь, что эта встреча внесет свой вклад в этом направлении", - заявил журналистам посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.

Вместе с тем, надежду на то, что встреча двух лидеров поможет в продвижению усилий по денуклеаризации Севера, заявили в Сеуле.

"Как я понимаю, председатель Ким Чен Ын может посетить Россию, я полагаю, что это было бы хорошо для Южной Кореи, поскольку это является частью процесса по денуклеаризации Корейского полуострова, и это может привести к положительным итогам", - сообщил агентству Yonhap News представитель канцелярии президента Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке, однако точные место и время встречи из соображений безопасности не назывались. Предполагается, что переговоры пройдут 24-25 апреля в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский близ Владивостока. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры двух стран обсудят вопрос ядерного разоружения и двустороннее сотрудничество.

"Первое - развитие двусторонних отношений, второе - обсуждение проблем денуклеаризации, проблем регионального сотрудничества. Багаж для обсуждения весьма обширный", - сказал тогда Песков.

Он отметил, что у главы РФ был большой перерыв в общении с руководством КНДР, так как в последний раз он был с визитом там только в начале 2000 годов.

Как ожидается, Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине. Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году.

Обозреватель Наталья Пономарева

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