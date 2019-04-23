Новый плацкарт

23.04.19 16:20

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru – Новые вагоны-купе с сейфом, душем, холодильником и микроволновкой презентовали в Москве. Они могут выйти на линию уже в октябре.

Новые одноэтажные вагоны-купе для поездов дальнего следования с сейфом, душем, холодильником и микроволновкой презентовал холдинг "РЖД" на Рижском вокзале в Москве. Они сделаны группой "Трансмашхолдинг" по заказу АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК).

Новые вагоны оснащены индивидуальными сейфами для каждого пассажира, телевизорами и системами кондиционирования. Вместо технических тамбуров в вагонах оборудованы сервисные зоны с вендинговыми аппаратами, кофемашинами, микроволновыми печами, холодильниками и зонами для приема пищи. Кроме того, впервые за время существования вагонов в туалетной комнате установлен душ. А переходы между вагонами герметичны.

Планируется, что поезда с новыми вагонами запустят в октябре по маршруту Москва-Белгород.

"Планируем, что в октябре он (вагон - ИФ) выйдет на линию. Тверской вагоностроительный завод должны к концу августа - сентябрю закончить сертификацию этого вагона, провести все испытания, и в октябре мы уже планируем включить его в состав нашего поезда Москва-Белгород. Первый пойдет на Белгород. Остальные по мере поступления", - сообщил журналистам генеральный директор дочки ОАО "Российские железные дороги" – АО ФПК Петр Иванов.

Позже их планируется поставить на маршруты из Москвы в Старый Оскол, Казань и Екатеринбург, из Санкт-Петербурга в Астрахань, а также из Адлера в Нижний Новгород.

По словам Петра Иванова, цена места в новом вагоне не изменится.

До 2025 года ФПК планирует закупить у ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, входит в ТМХ) более 3,7 тыс. пассажирских вагонов на 284 млрд руб. В рамках контракта ТВЗ поставит ФПК "одно- и двухэтажные пассажирские вагоны существующего модельного ряда, а также новый тип подвижного состава, разработанный как в виде вагонов локомотивной тяги, так и с тяговыми головными вагонами или распределенной тягой, позволяющими оперировать поездом как единым целым, без привлечения локомотивов".

Согласно графику поставок, в 2019 году ТВЗ поставит 524 вагона разных модификаций, в том числе 48 вагонов новой серии, которые заменят существующие одноэтажные купейные вагоны. В 2020 году предусмотрена поставка 442 вагонов одноэтажных вагонов, а также 132 двухэтажных.

В декабре ТВЗ на базе ныне эксплуатируемых вагонов 826-й модели выпустил обновленный плацкартный вагон. Первый "обновленный плацкарт" был включен в состав фирменного поезда N19/20 Ростов-на-Дону - Москва. С 19 марта такой вагон начал курсировать в составе поезда N11/12 Москва - Анапа.

"РЖД и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) сегодня представляют новый модернизированный плацкартный вагон, он впервые отправится в рейс. В прошлом году ФПК была проделана большая работа по созданию дизайн-проекта нового плацкартного вагона в рамках модернизации вагонов на заводах. Эта работа запущена, поэтому мы сегодня этот плацкартный вагон представляем", – сообщал директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов на церемонии отправки.

По его словам, макет нового вагона был выставлен на Казанском вокзале в Москве. "Вагон сделан на Тамбовском заводе. Обновлен интерьер, обновлены туалетные комнаты, механическое оборудование - все те услуги, которые в плацкартных вагонах предоставляются. Поэтому я думаю, этот вагон понравится нашим пассажирам. В планах ФПК в этом году 50 таких вагонов, которые будут эксплуатироваться в основном на южном направлении. Это прежде все всего Ростов и черноморское побережье", - отмечал Дмитрий Пегов.

В новом плацкартном вагоне можно организовать личное пространство для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными ступеньками и индивидуальных шторок. Установлены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов. В коридоре установлен фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла, бумажными полотенцами и встроенным феном для рук.

ФПК также разрабатывает несколько дизайн-концепций новых плацкартных вагонов, в том числе с увеличенной длиной полки. Согласно нормативным документам, средняя длина полки в плацкарте составляет 166,5 см. Как сообщалось, окончательное решение по проекту нового плацкартного вагона РЖД примут в течение 2020 года после проверки в эксплуатации нового плацкарта.

Модернизировать пассажирские вагоны решили после предложения в 2018 году премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Многие наши вагоны еще совсем недавно были совсем старыми, и нужно сделать все, чтобы выйти практически на полную замену этой вагонной составляющей для пассажирского сообщения. В тех графиках, конечно, которые вы для себя сами установили", - говорил он на встрече с главой ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.

В сою очередь Олег Белозеров рассказывал, что в 2018 году компания закупила в два раза больше новых пассажирских вагонов дальнего следования и провела модернизацию старых, а также обновила подвижной состав для пригородного сообщения.

В начале марта Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития ОАО "Российские железные дороги" на период до 2025 года.

"Я подписал документ, который давно ожидается достаточно. Это долгосрочная программа развития акционерного общества "Российские железные дороги. Мы с вами обсуждали несколько раз его (этого документа) содержание на различных совещаниях. Там учтены основные направления вашего развития на ближайшие годы, включая целый ряд таких фундаментальных для Российских железных дорог решений. Так что работайте", - сказал Дмитрий Медведев.

Олег Белозеров, со своей стороны, отметил, что благодаря утверждению этой программы ОАО "РЖД" сможет привлечь у инвесторов порядка 4 трлн рублей.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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