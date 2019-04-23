Дошли до суда

23.04.19 16:55

© РИА Новости. Евгений Одиноков

Interfax-Russia.ru - Нижегородский суд приступил к рассмотрению уголовного дела обвиняемого в коррупции экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Бывшего главу Марий Эл, председателя республиканского правительства Леонида Маркелова арестовали два года назад. Его обвинили в получении взятки на сумму более 235 млн рублей.

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР в отношении бывшего главы республики возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки), ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В числе фигурантов дела, кроме Маркелова: бывший владелец агрохолдинга "Птицефабрика Акашевская" Николай Криваш и глава марийского телеканала "12 регион" Наталья Кожанова. Кожановой предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Также в рамках этого дела обвинение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) предъявлено бывшему министру сельского хозяйства и промышленности Марий Эл Ираиде Долгушевой, которую оставили под подпиской о невыезде в Йошкар-Оле. Маркелова и Кожанову отправили в Москву.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от Криваша взятку за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Следствие считает, что взятка, полученная Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл, Татьяны Маркеловой, сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

В свою очередь сторона защиты утверждала, что сделка, положенная в основу обвинения, не была фиктивной и что только кадастровая стоимость имущества "Тепличного" превышает 1 млрд рублей.

В рамках уголовного дела Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего главы Марий Эл. Всего под арест попали 23 объекта недвижимости: земельные участки, помещения и здания в Марий Эл, в Москве и Краснодаре. Арест также был наложен на находящиеся в Марий Эл дом и земельный участок Кожановой.

Общая сумма арестованного имущества обвиняемого в крупной взятке экс-главы Марий Эл и его мачехи превышает 1 млрд рублей, сообщил его адвокат Сергей Севрук. Татьяна Маркелова и экс-супруга бывшего главы Марий Эл Ирина Маркелова проходят по делу в качестве свидетелей.

При этом, как пояснял в суде следователь, все арестованное имущество де-факто принадлежит Маркелову, несмотря на то, что юридически половина имущества была оформлена на его мачеху.

Позже Басманный суд Москвы арестовал еще более 100 объектов недвижимости, которые принадлежат фирмам, по версии следствия, аффилированным с мачехой бывшего главы Марий Эл.

Как рассказывал "Интерфаксу" адвокат Сергей Севрук, 116 арестованных объектов принадлежали шести фирмам: ООО "Телекомпания 12 Регион", ООО "Июнь 2006", ООО "Кардинал", ООО "Воскресенский парк", ООО "Марийский цемент" и ООО "Чукшинский карьер".

"89 из этих объектов принадлежат "12 региону" - по открытым источникам их кадастровая стоимость составляет около 549 млн рублей", – сообщил адвокат.

По его словам, арестованное имущество включает в себя квартиры, земли, незавершенные жилые дома и другое.

"Следствие считает, что это имущество через цепочку юридических лиц связано с мачехой Леонида Маркелова - Татьяной Ивановной, а через не - с ним самим", – пояснил защитник.

Правда, через некоторое время Мосгорсуд снял арест с долей в уставном капитале ряда предприятий, а также отменил обеспечительный арест пяти банковских счетов, подконтрольных, как считает следствие, экс-главе Марий Эл, направив материалы в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Третьему фигуранту уголовного дела – Кривашу – обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 статьи 291 УК РФ) было предъявлено заочно, его объявили в международный розыск. Басманный суд Москвы также санкционировал заочный арест бизнесмена. Следствие посчитало, что Криваш скрылся, пытаясь уйти от уголовной ответственности. Однако адвокаты марийского бизнесмена утверждали, что он проходит лечение в Израиле после операции в связи с серьезным заболеванием и выехал из России задолго до возбуждения в отношении него уголовного дела.

Суд также заочно арестовал шесть объектов недвижимости бизнесмена: четыре земельных участка и одно здание в Подмосковье в поселении Горки Ленинские и помещение в Йошкар-Оле.

Ни Маркелов, ни Криваш свою вину не признают.

Между тем в конце 2017 года следствие предъявило Маркелову еще одно обвинение - в незаконном хранении и приобретении оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ), а в марте 2018 года Следственный комитет возбудил третье уголовное дело по ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего главы Марий Эл.

Об окончании следственных действий по уголовному делу в отношении Маркелова, его заместителя и по совместительству бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой, а также гендиректора коммерческой структуры Натальи Кожановой стало известно в июне 2018 года.

В январе Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы республики. При этом Верховный суд России направил уголовное дело на рассмотрение в Нижний Новгород.

Дело Маркелова поступило в Нижегородский районный суд 4 апреля, а 23 апреля состоялось первое предварительное слушание. Заседание сделали закрытым для прессы.

Между тем, как сообщила сайту "7х7" адвокат Маркелова Людмила Айвар, судья вывела адвоката экс-главы республики из дела: "Меня отвели на основании того, что суд усмотрел противоречия позиций в заявлениях Маркелова и Криваша, которые оба выступили с заявлениями, что не совершали преступлений и невиновны".

Маркелову и другим подсудимым назначен государственный защитник.

Обозреватель Анастасия Николаева

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