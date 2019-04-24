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24.04.19 13:38
Больше лет за побег
За ужесточение наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП, в октябре прошлого года высказался премьер РФ Дмитрий Медведев. По его словам, новый законопроект о повышенной уголовной ответственности за оставление места ДТП должен исключить ситуацию, когда лицо, совершившее дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения и скрывшееся с места его совершения, наказывается менее строго, чем пьяный водитель, пойманный с поличным.
"Мы делаем более жесткой ответственность водителей, которые скрываются с места ДТП, где пострадали или погибли люди. В этих случаях невозможно точно установить был ли водитель в состоянии опьянения или нет, поэтому, согласно действующим нормам УК, его автоматически предполагают трезвым, что позволяет уйти от более сурового наказания", – заявил глава правительства.
Кроме того, данный законопроект предполагает разграничение уголовной и административной ответственности. Последняя должна наступать только в случаях, если водитель скрылся с места ДТП, где не было жертв.
"Во всех прочих случаях предполагается применение более строгой ответственности, то есть уголовной", – добавил премьер.
Уже через несколько дней правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об изменениях в правовом регулировании ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В частности, авторы законопроекта предложили внести изменения в ч.2, 4, 6 ст.264 Уголовного кодекса РФ, "усиливающие ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД или правила эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения противоправного деяния".
"Это позволит устранить пробел в уголовно-правовом регулировании и создать равные условия в уголовном преследовании лица, скрывшегося с места совершения ДТП, в отношении которого возможность подтвердить состояние опьянения на момент совершения преступления утрачена, и лица, управляющего транспортным средством в таком состоянии, оставшегося на месте ДТП", – говорилось в материалах правительства.
В МВД РФ заявили, что рассчитывают на сокращение числа таких "беглецов" после принятия закона.
"Более 20 тысяч граждан в состоянии опьянения совершили ДТП, повлекшее смерть или причинение тяжких последствий. А оставляют место происшествия порядка 300 тысяч человек ежегодно", – сообщил замглавы МВД РФ Игорь Зубов на заседании Госдумы.
Как заметил замминистра, пока статистика говорит о наличии "тревожной тенденции".
"С принятием закона мы рассчитываем, что будет сокращение этой цифры", – добавил Зубов.
В свою очередь, депутат Вячеслав Лысаков обратил внимание на то, что, если трезвый водитель совершил ДТП и скрылся, он получит на два года больше – как пьяный.
Закон, усиливающий ответственность водителей за оставление места аварии, в которой серьезно пострадали или погибли люди, Госдума приняла на заседании 17 апреля. Спустя пять дней закон одобрил Совет Федерации. А 24 апреля закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Закон вносит изменения в ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), усиливающие ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД или правила эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения противоправного деяния.
Таким образом, если человек скрылся с места ДТП, в котором пострадали люди, был причинен тяжкий вред здоровью, он будет наказываться так же, как будто он был пьяный – лишением свободы на срок до 4 лет.
Если в аварии были погибшие, то такой скрывшийся с места ДТП водитель будет наказан лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, а если погибли два человека и более – от 4 до 9 лет лишения свободы.
Между тем на рассмотрении Госдумы находится еще один законопроект, вносящий изменения в ту же 264 статью УК РФ, – он предусматривает увеличение сроков лишения свободы для пьяных водителей за гибель людей. Таким образом будут увеличены сроки наказания и при оставлении места ДТП.
Этот законопроект внесла на рассмотрение Думы 10 апреля группа депутатов и сенаторов.
"Инициатива, разработанная нами совместно с депутатами от всех четырех политических фракций и коллегами из Совета Федерации, получила концептуальную поддержку Верховного суда и правительства России, и сегодня мы внесли законопроект в Государственную Думу", – сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
Законопроект предлагает приравнять ответственность за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, к ответственности за умышленное убийство, отметил Пискарев.
"Это справедливо по отношению к тем, кто в состоянии опьянения не может себя сдержать и все равно садится за руль", – считает он.
Так, новый законопроект предусматривает ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью – от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас до 4 лет), гибели человека – от 5 до 12 лишения свободы (сейчас от 2 до 7 лет); в случае гибели двух или более лиц – от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 4 до 9 лет).
Таким образом, в случае принятия этого, второго, законопроекта существенно увеличатся сроки уголовного наказания и за оставление места ДТП, даже если водитель не был пьяным.
Кроме того, этот законопроект предлагает ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 УК РФ.
"Мы уверены, что суровая мера ответственности позволит снизить количество аварий по вине пьяных водителей, а самое главное – снизить количество жертв", – сказал депутат.
Помимо этого вводится ответственность лица, управляющего легким или сверхлегким воздушным судном, либо маломерным водным судном, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба (более 1 млн рублей). В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, ужесточение уголовного наказания для водителей, совершивших в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которого погибли люди, позволит уменьшить смертность на дорогах.
"Правила дорожного движения продиктованы трагическими случаями из жизни. Усиление ответственности за "пьяные ДТП" должно снизить их количество", – полагает спикер Госдумы.
Обозреватель Анастасия Николаева
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