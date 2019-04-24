Цена пожаров

24.04.19 13:56

Фото пресс-службы правительства Забайкальского края

Interfax-Russia.ru - Власти Забайкалья оценили ущерб сельскому хозяйству региона от пожаров почти в 600 млн рублей.

Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Забайкальского края степным пожаром из Монголии, составил почти 600 млн рублей.

"Предварительная стоимость ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу, составляет 591 млн рублей", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как установили специалисты специальных комиссий по оценке ущерба от пожара, от огня пострадала 141 животноводческая стоянка, 30 из них полностью сгорели.

"По оперативным данным на текущую дату (24 апреля – ИФ), погибло 9 тыс. 990 голов овец, 1 тыс. 277 голов крупного рогатого скота (КРС), 489 лошадей, 118 свиней, 1 тыс. 868 голов сельскохозяйственной птицы", – сообщили в правительстве Забайкалья.

Также в огне сгорело более 8 тыс. тонн кормов и 350 тонн зерновых культур. Помимо этого, пожар уничтожил 118 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 22 трактора.

В настоящее время сотрудники регионального Минсельхоза прорабатывают вопрос по обеспечению и доставке кормов на пострадавшие животноводческие стоянки. Чтобы прокормить животных до выхода на летние пастбища потребуется 3 тыс. 733 тонны сена.

Вместе с тем, помощь забайкальским фермерам окажут и в правительстве РФ. В частности, речь идет о возможном предоставлении им льготных кредитов или субсидий на покупку скота, утраченного во время пожара.

"Существенные объемы имущества жителями (при пожаре – ИФ) были утрачен – это и дома, и домашняя утварь, и сельскохозяйственные объекты, в том числе скот. Я абсолютно не возражаю против того, чтобы какую-то дополнительную помощь для приобретения утраченного поголовья оказать. Надо свериться с данными, которыми в настоящий момент мы окончательно не располагаем. Если там достаточно значительный объем, можно посмотреть и кредитную составляющую. И то и другое можно сделать", – сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского экологического форума "Чистая страна".

В продолжение своих слов премьер попросил зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака подготовить пакет предложений по условиям предоставления льготных кредитов на закупку скота в Забайкалье.

"Подготовьте предложения", – сказал председатель правительства РФ.

В свою очередь Турчак отметил, что по предварительным оценкам в пожарах в Забайкалье было потеряно порядка 4 тыс. голов скота.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкалье.

"Тем, кто находится в тяжелом состоянии, нужно оказывать медицинские услуги, в случае необходимости – путем направления в федеральные центры", – уточнил премьер-министр на встрече с вице-премьерами 22 апреля.

Также, по словам председателя правительства РФ, необходимо поддержать и тех забайкальцев, кто лишился имущества и крова.

"Нужно поддержать людей, которые лишились жилья. Сейчас решения принимаются на региональном уровне, но нужна и точная информация о количестве и сгоревших, и пострадавших домов, об ущербе другому имуществу", – сказал Медведев.

Как в свою очередь доложил главе правительства вице-премьер РФ Юрий Трутнев, по последним оценкам от пожара пострадали 152 жилых дома.

"Подано заявок на признание пострадавшими 798, идет работа по сверке списков, начинаются выплаты из регионального бюджета", – сказал Трутнев.

По его словам, завершить эту работу специалисты должны через 10 дней.

Напомним, что власти Забайкалья предварительно оценили ущерб от пожара в 280 млн рублей (сюда вошла стоимость сгоревших домов, имущества, построек). 23 апреля они приступили к выплате единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара (по 10 тыс. рублей на человека). На эти средства жители региона смогут купить одежду и предметы первой необходимости. Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, право на единовременную материальную помощь имеют граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем, в связи с ЧС в Забайкалье на усиленный режим работы перешел и Пенсионный фонд России (ПФР).

"В связи с чрезвычайной ситуацией пенсии за май будут выплачены пострадавшим досрочно в конце апреля. Объем финансирования составит более 18 млн рублей, включая средства на перерасчет федеральной социальной доплаты к пенсии", – говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

По данным организации, в населенных пунктах, попавших в зону ЧС, проживает 1 тыс. 722 получателя пенсий и иных социальных выплат.

"Среди пострадавших насчитывается 197 пенсионеров, в том числе пять инвалидов, один ребенок-инвалид и один ветеран боевых действий, получающий ежемесячную денежную выплату", – сообщили в ПФР.

По данным "Почты России", на которые ссылается Пенсионный фонд, пенсия за апрель была доставлена во все пострадавшие от стихии населенные пункты. Доставка пенсий через банки была профинансирована 16 апреля.

Также специалисты ПФР помогают забайкальцам восстанавливать утраченные в огне документы – к настоящему моменту выдано уже 49 справок о назначении пенсии, два свидетельства пенсионного страхования и одна копия паспорта.

Тем временем в больницах Забайкалья продолжают оказывать помощь жителям региона, госпитализированным с сильными ожогами.

"Состояние всех больных, включая крайне тяжелых, стабилизировано. Идет поэтапное лечение, в том числе, под контролем главного комбустиолога РФ – специалиста по ожоговой медицине. Сегодня (24 апреля – ИФ) двум пациентам двумя хирургическими бригадами будут проведены плановые оперативные вмешательства. У остальных динамика положительная, они получают комплексную терапию", – сообщил главный врач городской больницы N1 Федор Чепцов.

Еще два человека с тяжелыми травмами идут на поправку. Врачи оценивают их состояние здоровья как средней степени тяжести, они переведены в общие палаты.

Всего, по данным регионального Минздрава, в краевой ожоговый центр с травмами и ожогами были доставлены 8 пострадавших из Борзинского, Ононского и Агинского районов. Сейчас первый шок у людей прошел, они начинают осознавать случившееся. Многие находятся в психологически подавленном состоянии.

"Наша стоянка в селе Чиндант полностью сгорела. Я пас овец, когда начался пожар. Шерсть на животных вспыхнула, как порох. Я пытался своим бушлатом сбить пламя на животных, но ветер разносил огонь с большой силой. Как я получил ожоги, даже не понял. Меня уже в дыму нашли и вывели люди", – рассказал один из пострадавших Эдуард Марьясов.

Всего, по данным краевого Минздрава, термические и иные травмы в результате природных пожаров в Забайкальском крае, по последним данным, получили 35 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о халатности.

"19 - 22 апреля в результате шквалистого ветра в нескольких районах Забайкальского края ландшафтные пожары перешли на населенные пункты. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В рамках расследования следователи изучат работу должностных лиц всех органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания жителей, в том числе противопожарную безопасность, "и дадут их действиям (либо бездействию) надлежащую правовую оценку".

"На местах пожаров следователи совместно с другими специалистами проведут осмотры мест происшествий с применением криминалистической техники. Также будут допрошены местные жители, руководители органов местного самоуправления, работники районных администраций, должностные лица органов и учреждений, обеспечивающих безопасность проживания граждан", – говорится в пресс-релизе СКР.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"