Инвестиции в мусор

24.04.19 15:06

© РИА Новости. Павел Львов

Interfax-Russia.ru – 12 сортировочных комплексов за 20 млрд руб. в рамках "мусорной реформы" планируется создать в Свердловской области. Два из них инвесторы готовы начать строить уже в этом году.

Реализация реформы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), стартовавшая в России 1 января, в Свердловской области, как и в ряде других регионов, сопровождается митингами и протестами. Для жителей изменилась сумма в квитанциях, но улицы и дворы не стали чище. Местные власти уверяют, что ситуация изменится: большая часть мусора будет сортироваться и перерабатываться, а не складироваться на свалках, как сейчас. Но изменения не произойдут мгновенно.

Мусорные протесты

Новая система обращения с мусором предусматривает изменение механизмов его сбора, сортировки и переработки. В Свердловской области с нового года все полномочия в сфере обращения с отходами получили три региональных оператора: "Рифей" (Северная зона, в том числе Нижний Тагил), "ТБО "Экосервис" (Западная зона) и ЕМУП "Специализированная автобаза" (Восточная зона, в том числе Екатеринбург). Региональная энергетическая комиссия (РЭК) рассчитала тарифы, в результате плата за вывоз мусора, например, в Екатеринбурге составила около 148 рублей в месяц за человека, в Нижнем Тагиле - минимум 142,95 рубля. Соответственно, эти цифры умножаются на количество прописанных в жилье людей.

В новом тарифе учитываются расходы на сбор, транспортировку и захоронение отходов, плата за негативное влияние на окружающую среду, а также инвестиционная составляющая, которая и позволит развивать мусоросортировочную инфраструктуру.

Новая плата вызвала возмущение у людей: акции протеста начались с февраля, продолжились в марте и апреле.

Одновременно жители обращались в Госжилстройнадзор с сообщениями об ошибках в квитанциях и собирали подписи против тарифов в администрацию президента РФ и в Генпрокуратуру. Активисты общественного движения "Тагил за перемены" в Нижнем Тагиле таким образом собрали порядка 17 тыс. подписей.

Проверку обоснованности тарифов провела ФАС России и выявила признаки нарушения закона в области госрегулирования цен при установлении свердловским РЭКом тарифов на вывоз мусора для "Спецавтобазы" и "Рифея".

Как говорится в ответе главы ФАС Игоря Артемьева на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских, который он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, антимонопольное ведомство примет соответствующие меры реагирования после того, как РЭК предоставит возражения на составленные акты проверок или истечет срок их предоставления.

Пока никаких мер не предпринято, а население и бизнес платить не спешат. Собираемость платежей за вывоз мусора в Свердловской области, по данным главы регионального МинЖКХ Николая Смирнова, составляет 30-32%, но все к этому были готовы.

"Средняя собираемость составляет 30-32%. По каждому региональному оператору она колеблется от 12% до 50%. (…) региональные операторы имели "подушку безопасности" по договорам с банками или иными финансовыми структурами, чтобы "закрыть" эти неплатежи", - заявлял министр в середине апреля на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге. В течение этого года планируется увеличить собираемость платежей хотя бы до 50%.

Разделять и экономить

Николай Смирнов предположил, что плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для каждого жителя Свердловской области в будущем может снизиться на 10-30%.

"Изменение платы за услугу по обращению с ТКО в Свердловской области неизбежно. По совокупности принимаемых мер (федеральными и региональными органами власти - ИФ) сокращение платежей составит не менее 12 рублей на человека в месяц", – приводил слова главы регионального МинЖКХ департамент информационной политики свердловского губернатора.

Как ожидается, самое весомое снижение платы жителей за утилизацию и вывоз ТКО обеспечит новая методика расчета, которая предполагает дифференциацию нормативов по категориям отходообразователей. В настоящее время в качестве единицы измерения учитываются предложенные местными властями усредненные объемы накопления по муниципалитету.

Между тем, законодательством и сейчас предусмотрена возможность снизить плату за вывоз мусора. Но, как считает гендиректор некоммерческого партнерства "Центр экологических инициатив" Владимир Кузнецов, региональным операторам не выгодно, когда оплата идет за произведенное количество мусора, а не по нормативу.

"Мусоровывозящим компаниям, которыми по сути являются регоператоры, совершенно не выгоден раздельный сбор отходов, поскольку его объем снизится. Полезные фракции могут извлекать жители, если они экономически заинтересованы в том, чтобы меньше платить за услугу по обращению с отходами. Но мусоровывозящие компании устраивает, когда жители платят по нормативу",- заявил Владимир Кузнецов Interfax-Russia.ru.

В Нижнем Тагиле, где общественники наиболее активно протестуют против установленных "мусорных" тарифов, норматив на человека, проживающего в многоквартирном доме, составляет 0,169 куб.м отходов в месяц, в частном доме – 1,9 куб.м. Председатель региональной общественной организации "Экоправо" Андрей Волегов рассказал Interfax-Russia.ru, что общественники предлагали городским властям установить на площадках два вида контейнеров: для органики и неорганики.

"Предположим, скопилось 200 кг мусора, приехал мусоровоз и вывез его. Плата за это делится на всех жильцов, и они платят не по нормативу в 143 рубля за человека, а существенно меньше", – отметил Андрей Волегов.

По его словам, для этого также нужно перезаключить договор с регоператором.

"Процесс довольно сложный с точки зрения законодательства, но возможный", – добавил председатель "Экоправа".

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила Interfax-Russia.ru заявили, что на территории одного из товариществ общественного самоуправления в начале мая в качестве эксперимента планируется установить контейнеры для раздельного сбора мусора, а в дальнейшем – взимать плату не по нормативу, а за фактический объем.

"Если эксперимент пройдет удачно, с согласия жителей постепенно будем внедрять эту систему и в многоквартирных домах", – отметил представитель пресс-службы.

Переработать или сжечь

На Урале, как и в других регионах, ситуация с утилизацией мусора пока оставляет желать лучшего. Согласно данным, опубликованным в территориальной схеме в сфере обращения с отходами производства и потребления Свердловской области, в регионе ежегодно выявляется около 1,5 тыс. несанкционированных свалок, в том числе около 300 – в лесах.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов заявил Interfax-Russia.ru, что существующая система сбора ТКО складывалась десятилетиями, она основана на захоронении отходов на несанкционированных свалках и в меньшей степени на официальных полигонах.

"В Свердловской области у каждого третьего муниципального образования вообще нет полигонов для размещения отходов, более 45 муниципалитетов имеют свалки, которые используются или использовались до недавнего времени для размещения отходов и при этом не соответствуют природоохранному законодательству", – подчеркнул замминистра.

Так, в прошлом году доля переработанных в регионе отходов составила 11%, утилизированных и обезвреженных - 45%. Для решения проблемы планируется построить современные полигоны и объекты по обработке и сортировке мусора, в результате доля утилизированных и обезвреженных отходов к 2030 году должна увеличиться до 86%.

Мусоросортировка является обязательным этапом по утилизации отходов, превращая их в ресурс. Как сообщил Interfax-Russia.ru исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, в идеале мусор должен быть отсортирован вначале людьми (раздельный сбор), затем – на мусоросортировочных заводах, где выделяются полезные фракции, которые затем идут в переработку.

"Тогда останется минимальное количество "хвостов" – так в профессиональном сообществе называют мусор, который невозможно переработать. Мы стремимся к тому, чтобы этот показатель был на уровне 20%. Сейчас на полигоны идет до 90% отходов. Это огромная цифра", – констатировал исполнительный директор ассоциации "Чистая страна".

Альтернативой полигонам является термическая утилизация отходов.

"Мусоросжигание - более дорогая технология, она применима в тех регионах, где большая плотность населения и нет возможности развивать полигонное захоронение. В нашем случае это Москва и Московская область, где производится каждый пятый в России килограмм мусора", – отметил Руслан Губайдуллин.

Строительство четырех мусоросжигательных заводов запланировано в Московской области, еще одного – в Казани. А на остальных территориях России предполагается полигонное захоронение.

Полезные фракции отходов должны отправляться на переработку.

"Ряд компаний, которые работают на вторичном сырье, испытывают дефицит: не хватает пластика и макулатуры. Большая часть этого лежит на полигонах. Развитие мусоросортировки позволит наполнить рынок вторичным сырьем, в дальнейшем приведет к тому, что нужно будет дополнительно строить мусороперерабатывающие заводы, но, конечно, за счет частных инвестиций, а не тарифных средств", – добавил эксперт.

Медиакоординатор проекта "Ноль отходов" Greenpeace Ирина Власова также заявила Interfax-Russia.ru, что в России нужны новые мусороперерабатывающие мощности, но позже.

"Сейчас те заводы, которые уже есть, стоят недозагруженными, потому что им не хватает вторсырья. Сначала нужно максимально загрузить уже имеющиеся предприятия, а потом строить новые", – отметила она.

Планы на миллиарды

Примерный объем инвестиций в создание мусоросортировочной инфраструктуры в Свердловской области оценивается в 20 млрд рублей.

"Строительство объектов по обращению с ТКО, предусмотренных территориальной схемой, планируется не только за счет инвестиционной составляющей, вошедшей в состав единого тарифа, но и за счет бюджетов бюджетной системы РФ", – пояснил заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов. В частности, в 2019-2021 годах из федерального и областного бюджетов на финансирование проектов предусмотрено 1,1 млрд рублей.

В Свердловской области заключены два концессионных соглашения на строительство мусоросортировочных комплексов. Наиболее крупный, рассчитанный на обработку до 185 тыс. тонн отходов в год, появится в Нижнем Тагиле. Концессионером выбрано АО "Облкоммунэнерго", которое должно в этом году начать строительство, в конце 2020 года – завершить. Заместитель главного инженера по эксплуатации объектов теплоэнергетики "Облкоммунэнерго" Антон Боликов рассказал Interfax-Russia.ru, что компания вложит в проект более 4 млрд рублей, инвестиции будут возвращаться в течение 26 лет с момента ввода объекта за счет тарифов оператора и средств, полученных от реализации вторресурсов.

Данный завод закроет 100% потребности города в сортировке мусора.

"Поступивший на завод мусор будет проходить несколько этапов: радиационный контроль, взвешивание, многоэтапную сортировку по различным фракциям (бумага, стекло, текстиль, пластик, металл и так далее), брикетирование отсортированного вторичного материала и измельчение отходов, не подлежащих дальнейшей сортировки", – описал процесс Антон Боликов.

Второй мусоросортировочный комплекс по концессии намерен построить регоператор в Западной зоне Свердловской области – "ТБО "Экосервис". Представитель компании Анна Распопова сообщила Interfax-Russia.ru, что предприятие разместится в Красноуфимске, строительство планируется начать во второй половине текущего года и завершить к концу 2021 года. Мощность комплекса составит 100 тыс. тонн в год, размер вложений, прописанный в концессии, – 1 млрд рублей. Соглашение рассчитано на 30 лет, за этот срок предусмотрен возврат инвестиций, но он возможен и быстрее, в зависимости от ряда факторов, как, например, состав ТКО. При этом в Западной зоне в тарифе на вывоз мусора нет инвестиционной составляющей.

"Работа с ТКО проводится по четырем основным этапам: сбор, транспортировка, обработка и утилизация. На полигон после сортировки попадает только органика. Основные пять видов – это пластик, полиэтилен, картон, стекло и металл – забирают предприятия, работающие с этими видами продукции. Со сбытом отсортированного мусора проблем нет, вопрос только в том, чтобы качественно его отсортировать", – отметила Анна Распопова.

Таким образом, первые объекты мусоросортировки в регионе появятся лишь через 1,5-2,5 года, тогда же можно будет судить о первых результатах реформы.

Медиакоординатор проекта "Ноль отходов" Greenpeace Ирина Власова полагает, что ситуация в сфере обращения с отходами не может улучшиться, пока регионы не начнут соблюдать приоритеты госполитики, где прописана необходимость сокращения объемов отходов, максимального использования ресурсов и вовлечения их во вторичный оборот.

"Сейчас территориальные схемы всех регионов прогнозируют рост количества отходов, чего быть не должно. Необходимо искать пути снижения их образования, а не пытаться бороться с увеличивающимся потоком мусора", – уверена она.

Исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин полагает, что бизнес, власть и население стремятся к тому, чтобы изменить ситуацию с мусором.

"Власти необходимо создать нормальные условия для бизнеса, институту операторов – оказывать качественные услуги, а населению - меняться. Грош цена всем заводам, если мы также будем бросать мусор мимо урны и оставлять его в лесу", – добавил эксперт.

Обозреватель Александра Качалова

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