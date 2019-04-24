Мусорные тарифы

24.04.19 15:35

© РИА Новости. Павел Львов

Interfax-Russia.ru – Тарифы на вывоз мусора в регионах будут снижены в течение трех месяцев. Также в регионах введут разные нормативы по накоплению ТКО.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении тарифов на вывоз мусора. Документ даст возможность регионам вывозить твердые коммунальные отходы (ТКО) на временные площадки.

Согласно постановлению, временные площадки для размещения отходов будут вноситься в специальную территориальную схему после согласования с Минприроды. В свою очередь органы госконтроля в области тарифов должны выдать соответствующие предписания. На пересмотр тарифов регионам выделили три месяца.

В тексте постановления подчеркивается, что "принятые решения направлены на снижение платы граждан за вывоз ТКО, что особенно важно в тех регионах, где существенную часть платы составляют расходы на транспортирование ТКО".

"Я подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счёт вывоза на так называемые временные объекты, ну то есть, чтобы у регионов были в этом смысле чуть больше развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую", – рассказал Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского форума "Чистая страна".

Также спикер подчеркнул, что у него нет возражений насчет введения разных нормативов по накоплению мусора в регионах.

"Пусть регионы сами решают, как часто вывозить (мусор), потому что есть плотные регионы, где людей много, мусора много производится", – сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, он предложил регионам самим определить, кто из них нуждается в помощи для покупки мусорных баков. Спикер подчеркнул, что для этого не нужна единая программа для всей страны.

Также Дмитрий Медведева прокомментировал ситуацию с вредными выбросами в воздух.

"В Челябинске ситуация весьма непростая. Ситуация сложная и в Магнитогорске, в целом ряде других наших регионов", – сказал он.

Премьер-министр напомнил о задаче снижения на 20% вредных выбросов в воздух до 2024 года с определением 12 промышленных центров, где это необходимо сделать.

"Надо посмотреть, какие предприятия в рамках национального проекта "Экология" можно было бы дополнительно провести, имея в виду и общую работу по сокращению выбросов и целый ряд других направлений", – сказал спикер.

Ранее Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с отчетом правительства за 2018 год, в котором отмечалось, что тарифы на вывоз ТКО должны рассчитываться с учетом реально произведенного объема отходов.

"Очень важно нам переходить к иным способам тарифообразования. Я напомню, что в настоящий момент решение о тарифе принимается регионами, и он зависит от количества членов семьи, или от площади, которую занимает та или иная семья. И тот, и другой подход не могут считаться абсолютно справедливыми (..).Нам нужно переходить к тарифообразованию на основе реально произведенного объема мусора - так, как это сделано во всем мире. Но для этого нужно подготовиться технологически и тогда это будет гораздо более внятная ситуация", – подчеркивал спикер.

Мусорная реформа началась в России в этом году. Так с 1 января была введена новая система регулирования услуг по обращению ТКО.

Работать с ТКО начали региональные операторы, которые должны обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов. Оплата их услуг физическими и юридическими лицами осуществляется как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора утверждается отдельно.

А 14 января была создана публично-правовая компания (ППК) "Российский экологический оператор". Отмечалось, что РЭО будет участвовать в разработке госпрограмм, проектов и нормативов в этой области, заключать соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами.

В начале апреля комитет Госдумы по экологии направил в правительство и РЭО обращение с просьбой изменить порядок и методику определения регионами тарифов на вывоз ТКО. Глава комитета Владимир Бурматов заявил, что подход к взиманию платы за вывоз ТКО должен быть дифференцированным.

"То есть, чтобы была установлена дифференциация с учетом состава семьи, типа населенного пункта, особенностей домовладения, осуществления гражданами раздельного накопления отходов. От нынешней плоской системы, которая зачастую бездумно устанавливается в регионах, на наш взгляд, нужно отходить", – отметил депутат.

В свою очередь в НП "ЖКХ Контроль" сообщали, что в этом году россияне начали массово обращаться на горячую линию региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ с вопросами, связанными с платежами за вывоз ТКО.

"В первом квартале 2019 года случились массовые обращения по теме ТКО в общественные приемные "ЖКХ Контроль" - доля таких запросов подскочила с 0 в 2018-м году до 11,66%", – отмечали в пресс-службе организации.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в апреле поручил кабмину не допустить рост тарифов на вывоз ТКО.

"Самые главные поручения были очень простые. Тариф (на ТКО) для населения расти не должен. Тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться", – заявлял по итогам совещания глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что нельзя допустить и сильных нагрузок на региональных операторов.

Экологи отмечают, что количество бытовых и промышленных отходов продолжает увеличиваться из года в год, вместе с тем растет число несанкционированных свалок и полигонов. Так, по данным научно-практического журнала "Твердые бытовые отходы", к началу 2018 года в России было накоплено 38 млрд 73 млн т промышленных и бытовых отходов. При этом в течение 2017 года образовалось 6 млрд 220,6 млн т (на 12,5% больше, чем в 2016 году). Утилизировано для повторного применения в 2018 году лишь 2 млрд 53,9 млн т отходов.

Порядка 90% отходов приходится на долю различных производств, в основном добывающих. Объем твердых коммунальных отходов (ТКО) – 55-60 млн т в год, 40% из них - органические отходы, 35% - бумага, 6% - пластик. Таким образом, на каждого россиянина приходится в среднем 400 кг мусора в год. Практически все твердые коммунальные отходы в России вывозятся на мусорные полигоны, санкционированные и несанкционированные свалки. В переработку или сжигание отправляется только 4-5% мусора.

По состоянию на январь 2019 года в государственный реестр были включены 5 тыс. 526 объектов размещения отходов. Их общая остаточная вместимость превышает 1,7 млрд т. Ежегодно площадь свалок в России увеличивается на 0,4 млн га.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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