Смертельная случайность

25.04.19 13:19

© РИА Новости. Андрей Стенин

Interfax-Russia.ru – Три человека погибли и пятеро пострадали при пожаре в общежитии строителей Сахалинской ГРЭС-2. Возбуждено уголовное дело.

Рано утром 25 апреля в общежитии строителей Сахалинской ГРЭС-2 (принадлежит ПАО "РусГидро") в селе Ильинском вспыхнул пожар. Первая группа пожарных прибыла на место через 7 минут после вызова. К тому моменту уже горел весь первый этаж здания. На то, чтобы справиться с огнем, у пожарных ушло два часа. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на тушении пожара работали 12 человек, использовалось 3 единицы техники. Несмотря на все усилия огнеборцев, спасти двухэтажное здание не удалось – оно полностью сгорело.

Как уточнили Interfax-Russia.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в момент ЧП в здании находилось 162 человека, 159 из них успели покинуть горящее общежитие еще до приезда пожарных. Позднее их разместили на базе строительного городка компании "Сахалинская механизированная колонна 68" (СМК-68), расположенного в 3,5 км от места происшествия.

Медицинская помощь понадобилась 5 спасшимся: 4 из них с отравлениями и ожогами различной степени тяжести госпитализировали в Томаринскую центральную районную больницу, еще один пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Вместе с тем, ЧП не обошлось и без жертв. Тела еще троих строителей, которые, по всей видимости, не успели покинуть горящее здание, спасатели нашли после локализации пожара.

По факту гибели людей региональное управление СУ СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и боле лиц).

"Среди погибших: 32-летний житель села Грановка Алтайского края; 27-летний житель города Назарово Красноярского края; 48-летний житель города Стерлитамак Республики Башкортостан. Все тела, без признаков насильственной смерти, обнаружены в одной секций общежития", - уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В настоящее время следователи продолжают работать на месте ЧП.

"Проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты электропроводки из очага возгорания, а также техническая документация по установке модульного здания общежития строителей. Назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, судебная пожаро-техническая и судебно-химическая", - сообщили в СУ СКР по региону.

Как полагают в региональном управлении СК России, пожар мог возникнуть во время использования электроприборов и быстро охватил помещения, которое было отделано легкогорючими материалами.

"По уголовному делу составлен план расследования, в настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в СУ СКР по Сахалинской области.

В свою очередь власти Сахалинской области пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре.

"Семьям погибших и пострадавшим важно оказать всю необходимую помощь, и я рассчитываю, что в этом вопросе компании, которые участвуют в строительстве объекта, не останутся в стороне. Я поручил исполняющему обязанности председателя областного правительства Владимиру Сидоренко выехать в Томаринский район, чтобы на месте разобраться в ситуации, и понять, чем можно помочь людям", - заявил исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, среди пострадавших при пожаре был один сахалинец. Остальные – жители Челябинска, Астрахани, Стерлитамака, Оренбурга – отравились продуктами горения.

"Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь. Четверо граждан госпитализированы в хирургическое и терапевтическое отделения больницы. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим обеспечен особый уход. Еще один гражданин направлен на амбулаторное лечение", – сообщила главный врач Томаринской больницы Ольга Егорова.

В свою очередь в пресс-службе АО "ГРЭС-2" подтвердили, что погибшие и пострадавшие при пожаре в строительном общежитии прибыли на Сахалин из разных регионов страны.

"Трое погибших – вахтовики из Алтайского и Красноярского краев, Башкирии", – сообщил собеседник "Интерфакс-Дальний Восток".

В числе пострадавших при пожаре, по его данным, – житель Южно-Сахалинска, вахтовики из Алтайского и Красноярского краев, Челябинской и Оренбургской областей.

"У всех четверых состояние здоровья, по данным медиков, – стабильное, угрозы жизни нет. Пятый пострадавший подвернул ногу, находится на амбулаторном лечении", – пояснил представитель пресс-службы.

Собеседник агентства также добавил, что АО "ТЭК Мосэнерго" (генеральный подрядчик строительства Сахалинской ГРЭС-2) окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате пожара.

Как сообщалось, строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 – это один из четырех проектов инвестиционной программы "РусГидро" по созданию новых энергообъектов на Дальнем Востоке. Станция должна заместить выбывающие мощности изношенной Сахалинской ГРЭС, что позволит повысить надежность изолированной энергосистемы Сахалина и создать условия для развития промышленности. Электростанция возведена на западном побережье острова в Томаринском районе в 6 км от села Ильинское, сейчас на электростанции начинаются пуско-наладочные работы. Изначально ввод был запланирован на 2016 год, затем сроки неоднократно переносились.

По данным компании, установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, тепловая - 18,2 Гкал/ч. Годовая выработка электроэнергии будет достигать 840 млн кВт.ч. Станция будет работать на угле.

Однако сроки ввода станции в эксплуатацию уже несколько раз переносили. По данным пресс-службы Счетной палаты (СП) РФ, это связано с нарушениями при пробном пуске оборудования в октябре 2018 года.

"Срыв сроков ввода в эксплуатацию ГРЭС в значительной мере связан с нарушениями и недостатками, допущенными в ходе пробного пуска оборудования в октябре 2018 года, что привело к существенным повреждениям парового котла и потребовало его ремонта", - пояснил директор департамента Счетной палаты РФ Олег Чернявский.

Кроме того, как отметили в пресс-службе СП, "РусГидро" не соблюдает сроки строительства объектов внеплощадочной инфраструктуры, необходимых для нормального функционирования станции. Так, к настоящему времени не завершено строительство подъездной железной дороги (запуск был запланирован на 1 декабря 2018 года), по которой будет завозиться топливо.

Также выросла и стоимость проекта.

"При проектировании Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань не были учтены сейсмичность регионов, низкие температуры, наличие скальных грунтов и другие существенные условия. Дополнительным соглашением предельная оценочная стоимость строительства Советско-Гаванской ТЭЦ определена в сумме 33,5 млрд рублей. По СГРЭС-2 установлена стоимость дополнительных работ в сумме 9,3 млрд рублей", - сказал Чернявский.

В свою очередь руководство "РусГидро" обещает, что станция будет введена в эксплуатацию в июне.

"Готовность станции у нас оценена в 97%. Фактически в июне мы объект введем. Сейчас завершается комплексное опробование всего оборудования и работы по благоустройству", - в свою очередь заявил заместитель гендиректора "РусГидро" Николай Карпухин.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"