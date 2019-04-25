Экстренное заседание

25.04.19 14:58

© РИА Новости. Нэнси Сисель

Interfax-Russia.ru – Россия готова к обсуждению в Совете безопасности ООН вопроса о выдаче паспортов жителям Донецкой и Луганской областей Украины.

Упрощенная паспортизация

Указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля. Как отмечается в тексте указа, такое решение было принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со ст.29 ФЗ N62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".

Процедура приема в гражданство указанных лиц предполагает рассмотрение соответствующих заявлений "в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов. Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Лица из числа постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, принятые в гражданство РФ, должны будут принести присягу гражданина Российской Федерации.

Сам президент РФ объяснил свое решение заботой о правах человека.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – заявил Путин на встрече с членами совета законодателей.

Он отметил, что жители этих областей не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

"Это вопрос чисто гуманитарного характера", – подчеркнул президент.

Со своей стороны глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил Российскую Федерацию за решение об упрощении получения гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

"Это выдающееся событие, которого давно ждали все граждане ЛНР!" - написал Пасечник на своей странице в Твиттере.

В свою очередь председатель Союза писателей ЛНР Глеб Бобров назвал подписанный президентом России указ "вынужденной мерой реагирования, направленной на защиту гражданского населения республик Донбасса".

По его словам, в нынешних условиях "возможность получения российского гражданства становится одной из немногих действенных возможностей защитить русскоязычное население нашей Республики".

Данное решение властей Российской Федерации является "закономерным и предсказуемым", считает Бобров. При этом он подчеркнул, что получение гражданами ЛНР и ДНР паспортов Российской Федерации "не означает массового выезда жителей из ЛНР".

"Вопрос российского гражданства – это не миграционный вопрос, а вопрос сопричастности к нашей культурно-исторической общности и способности защитить свой мировоззренческий выбор", – заявил глава Союза писателей ЛНР.

С жалобой в ООН

Между тем Украина в связи с введением упрощенного порядка приема в российское гражданство уже обратилась в Совет безопасности ООН.

"По поручению Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) уже обратились в Совет безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом безопасности Минским договоренностям!" - написал постпред Украины при Организации Владимир Ельченко в Твиттере, сопроводив свое сообщение статьей о решении Путина.

Украинские дипломаты также попросили по этому поводу созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта.

"Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", – написал министр.

Он назвал такое решение российских властей "новым этапом оккупации".

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", – подчеркнул он.

МИД Украины также выразил решительный протест в связи с указом президента РФ и призвал международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию.

"Подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса. Их цель – дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине после выборов – демонстрирует намерение России продолжать агрессию, свидетельствует об отсутствии заинтересованности в любой деэскалации", – заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш высказал мнение, что указ президента РФ подтверждает, что РФ является стороной конфликта с Украиной. По его мнению, подобные действия России направлены на эскалацию конфликта на востоке Украины, а не на его урегулирование.

В украинской Раде также считают паспортизацию Россией жителей Донбасса новым этапом "российской агрессии" против Украины.

"Если раньше это было понятно с точки зрения военной агрессии, а теперь это агрессия на государственном уровне, полностью легитимизированная (...) Факт выдачи паспортов – это легитимизация именно российской агрессии и без сомнения он будет иметь далеко идущие последствия", – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник предположил, что данный шаг России скажется на безопасности Украины.

В эфире телеканала "Прямой" он пояснил, что теперь "любые силовые действия по освобождению Донбасса или на линии разграничения стороны, если они будут совершены относительно людей с российским гражданством, будут расценены как смерть российского гражданина".

"И будьте уверенны, что найдутся мнения внутри российской Госдумы, которые скажут, что надо полноценно принуждать Украину к миру", – сказал Винник.

Опасения применения вооруженных сил РФ против Украины после упрощения приема жителей Донбасса в российское гражданство высказал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины (...) Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории", – отметил Турчинов.

Со своей стороны президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение президента РФ замедляет мирный процесс на Донбассе.

"Российская Федерация снова перешла "красные линии", открыто и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе", – сказал Порошенко, назвав решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

В окружении избранного президентом Украины Владимира Зеленского также подвергли резкой критике указ об упрощении приема в гражданство жителей Донбасса.

"Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи - прекращению огня", – говорится в распространенном заявлении команды Зеленского.

Авторы подчеркнули, что Украина "рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и усиление дипломатического и санкционного давления на РФ".

О введении президентом РФ упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украина проинформировала Совет Европы, ПАСЕ и генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда, сообщил постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба.

Украина также призвала партнеров в ЕС отреагировать на введение президентом РФ упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей Донбасса.

"Решение Кремля выдавать российские паспорта гражданам Украины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является неприемлемым и ужасающим. Мы призвали партнеров в ЕС реагировать оперативно и решительно", – написал в Твиттере постпред Украины при ЕС Николай Точицкий.

Международная реакция

Решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса уже осудили в ряде стран.

"Россия применяет "лучшие практики", проверенные в грузинских Абхазии и Южной Осетии. Это закончилось оккупацией 20% территории Грузии. Это также проявляется в виде лаборатории вопиющих нарушений международного права и введением нового термина - "паспортизация", наряду с "бордеризацией". Прискорбно", – написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в свою очередь отметил, что такое решение российских властей усугубляет нарушение территориальной целостности Украины и вредит имплементации минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины.

О том, что выдача паспортов РФ жителям Украины противоречит минским соглашениям, заявила и посол Франции на Украине Изабель Дюмон.

Решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям Донецка и Луганска назвали противоречащим минским соглашениями и в МИД ФРГ.

Посольство США в Киеве также осудило шаги Москвы по выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. США подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подрывом минских договоренностей назвал решение России по Донбассу и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Это решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и взято из "оккупационного плана", оно подрывает попытки имплементировать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины", – заявил он, подчеркнув, что "Донбасс – это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы".

Не повод для санкций

Вместе с тем директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков не видит рисков для усиления санкционного давления и обострения отношений с новым руководством Украины из-за упрощения выдачи российского гражданства жителям Донбасса. Как заявил Чеснаков "Интерфаксу", принятое решение не содержит негативного сигнала новому руководству Украины – это вынужденный гуманитарный шаг в условиях блокады Киевом региона.

"Это решение приобрело необратимый характер после того, как еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский дал понять, что не готов снимать с Донбасса блокаду, установленную уходящим главой государства. Украинские власти были неоднократно предупреждены: если эта блокада не будет снята, то у России, в конце концов, не останется других вариантов, кроме как упростить получение жителями региона российского гражданства", – сказал Чеснаков.

При этом эксперт считает, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса не имеет под собой оснований для введения новых санкций в отношении России и ухудшения двусторонних отношений с Киевом.

"Это решение не содержит в себе нарушений международного права", – уверяет он. По его словам, "Россия вправе упрощать порядок предоставления гражданства для любых категорий".

"Поэтому никаких поводов для усиления санкционного давления на Россию это решение не содержит", – уверен Чеснаков.

Что касается двусторонних отношений России с Украиной, то, по его словам, "киевские власти сами создали условия, при которых украинские граждане хотят принять российское гражданство".

"Давление на русский язык, попытки уничтожения Украинской православной церкви, язык ненависти по отношению к жителям Юго-Востока, наконец, та же блокада региона – все эти действия киевской власти привели к тому, что жители Донбасса не видят своего будущего на Украине", – заявил политолог.

По его словам, "чтобы изменить эту ситуацию, украинским властям нужно изменить свое поведение".

Со своей стороны генеральный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает введение упрощенного порядка приема в гражданство РФ сигналом украинским властям к диалогу о реализации минских соглашений.

"Конечно, данная мера преследует цель гуманитарного характера, поскольку позволит облегчить жизнь жителям ДНР и ЛНР. Но главным образом этот шаг связан с позицией Москвы по минским соглашениям, которые приняты достаточно давно. Все стороны говорят об их безальтернативности, но при этом по факту официальный Киев не принимает решения по их имплементации. В этой связи данное решение можно воспринимать, как приглашение Киеву к диалогу по реализации минских соглашений", - высказал Минченко свою точку зрения "Интерфаксу".

По его словам, украинская позиция будет зависеть не только от Зеленского после того, как он вступит в должность президента Украины.

"Важна позиция Верховной Рады потому, что Порошенко в качестве оправдания непринятия соответствующих законов, в частности, закона об автономии Донбасса, указывал на отсутствие большинства в парламенте. Нынешний состав Рады такие законы принимать не будет, и вопрос в том, как надолго это все затянется", – сказал собеседник агентства.

Готовы к диалогу

Россия готова обсудить вопрос выдачи паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Совете безопасности ООН.

"Пускай выносят, пообсуждаем", – заявил президент РФ на пресс-конференции.

При этом Путин обратил внимание на то, что аналогичные решения, которые принимались в других странах, не обсуждались на уровне СБ ООН.

"А здесь почему? Чем отличается эта ситуация? Да ничем. Только люди, проживающие на территории ЛНР и ДНР, находятся в гораздо более тяжелом положении", – отметил глава российского государства.

Он назвал странной негативную реакцию официального Киева на его указ, поскольку подобная практика давно существует в других странах, которые выдавали паспорта гражданам Украины.

"Польша вот уже много лет – чуть ли не десять лет – выдает карту поляка. То же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия, Румыния. Соответственно, венграм, румынам, полякам. И в этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств - родственных связей, смешанных браков и каких-то других соображений? Я не вижу здесь ничего необычного", – сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что жители ЛНР и ДНР находятся "в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на Украине".

"Потому что они лишены элементарных человеческих прав с точки зрения, например, получения образования. Им даже трудно передвигаться не на территории Украины или третьих стран, а даже на территории России или даже купить билет часто на самолет или на поезд", – отметил Путин, добавив, что это "вообще запредельная ситуация".

Заседание Совета безопасности ООН в связи с решением об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей запланировано на 25 апреля.

Обозреватель Анастасия Николаева

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