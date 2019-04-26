Продуктивная беседа

26.04.19 16:03

Interfax-Russia.ru – Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили расширение сотрудничества РФ и КНДР, ситуацию на Корейском полуострове. При этом обе стороны остались довольны результатами переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время переговоров во Владивостоке обсудили вопросы дальнейшего расширения и развития двустороннего сотрудничества двух стран.

"Лидеры двух стран обсудили вопросы активизации визитов на высоком уровне, включая встречи и контакты, а также развитие сотрудничества, обменов и взаимодействия между правительствами, парламентами, регионами и организациями двух стран в различных формах", - сообщает Северокорейское центральное телеграфное агентство ЦТАК.

Так, в частности, по информации агентства, стороны договорились принять "позитивные меры в ряде областей с целью дальнейшей активизации работы Межправительственного комитета КНДР - Россия по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники и вывода на более высокий уровень одинаково выгодных торгово-экономических отношений между двумя странами".

Кроме того, лидеры двух стран проанализировали и оценили развитие ситуации на Корейском полуострове. При этом Ким Чен Ын заявил, что безопасность Корейского полуострова во многом зависит от последующего подхода в США в переговорах по денуклеаризации.

"Мир и безопасность Корейского полуострова полностью зависят от последующего подхода США, и КНДР будет готова ко всяким обстоятельствам", - цитирует агентство северокорейского лидера.

Так, по словам Ким Чен Ына, "США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и Америки, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе находится на мертвой точке и даже добралась до опасной грани, чреватой возвратиться к начальной точке".

Разногласия между президентом Соединенных штатов Америки Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыным возникли на втором саммите США – КНДР, прошедшем в Ханое в конце февраля. В результате стороны не подписали итогового соглашения, также не было и традиционной совместной пресс-конференции лидеров двух стран. Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

К счастью, встреча Путина и Ким Чен Ына прошла куда более плодотворно. Как отмечает ЦТАК, лидеры КНДР и России, обсудив ситуацию на Корейском полуострове, договорились усилить стратегическое содействие для обеспечения мира и безопасности в регионе.

"Высшие руководители КНДР и РФ единодушно оценили, что нынешняя встреча и переговоры стали полезным моментом, который имеет большое значение в устойчивом и здоровом развитии дружественных отношений между двумя странами, имеющих давнюю историю и традицию дружбы, и в стратегическом поддерживании и урегулировании нестабильной обстановки на Корейском полуострове после второго саммита глав КНДР и США", - сообщает северокорейское информагентство.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, лидер Северной Кореи разделяет позицию по нераспространению по планете ядерного оружия.

"У меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения (о снижении угрозы ядерных конфликтов - ИФ). КНДР просто нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета", - сказал президент РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером.

В продолжение своих слов Путин предложил подумать над такими гарантиями.

"КНДР нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета. Какие это могут быть гарантии, кроме международно-правовых? Можно подумать, наверное, о международных гарантиях, но они тоже лежат в сфере международного права. Нужно сделать первые шаги к повышению доверия и, мне кажется, что в целом, в конечном итоге, это возможно", - сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что нужно "двигаться постепенно, с уважением относясь к интересам друг друга, имея в виду все вовлеченные стороны в решение северокорейской проблемы и денуклеаризации Корейского полуострова".

"Если мы будем двигаться аккуратно, относясь с уважением другу к другу, и интересам друг друга, то добиться этой цели можно ", - сказал Путин.

Также, как рассказал российский президент, в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном он обсудил возможность реализации совместных транскорейских проектов по различным направлениям, в том числе в сфере энергетики.

"Мы уже говорим об этом не первый год. Это и прямое железнодорожное сообщение между югом Корейского полуострова, севером России с выходом на Транссиб, это и возможность прокладки трубопроводного транспорта. Можно и о нефти говорить, и о газе. Это и возможное создание новых линий электропередачи. Все это возможно", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров.

Он отметил, что все эти проекты и в интересах КНДР.

"На мой взгляд, если бы эти проекты и подобные им были бы реализованы, то это создавало бы необходимые условия для повышения доверия, которое так необходимо для решения кардинальных проблем", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что реализация этих проектов зависит от суверенитета КНДР при принятии каких-либо решений.

"Есть, видимо, дефицит суверенитета при принятии окончательных решений, есть какие-то союзнические обязательства у Республики Корея перед Соединенными Штатами. В какой-то момент все останавливается", - сказал Владимир Путин.

В целом же, как заявил глава государства, он доволен итогами переговоров с Ким Чен Ыном.

"Итогами переговоров мы все довольны - я и мои коллеги. Председатель Ким Чен Ын человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня - и по двусторонним отношениям, по вопросам, связанным с санкционными делами, с Организацией Объединенных Наций, со своими отношениями с Соединенными Штатами и, конечно, по главной теме - по денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил Путин.

По его словам, эти проблемы обсуждались очень подробно, с разных сторон.

"Могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник", - сказал президент РФ.

Также положительным исход первого визита лидера КНДР в Россию назвал и глава региона, принимавшего высоких гостей, Олег Кожемяко.

"Мы договорились о культурных обменах наших ансамблей, наших коллективов. Я думаю, жители Приморья смогут видеть здесь и корейские народные ансамбли. (…) Это новый импульс взаимоотношений. Он очень нужен нашим народам, которые живут добрососедскими отношениями на протяжении многих десятилетий", - заявил губернатор Приморья после встречи с Ким Че Ыном.

Также, по его словам, стороны обсудили и перспективы развития международного туризма. В частности, речь шла об упрощении визового режима (введении электронной визы) для россиян, посещающих Северную Корею.

"Мы говорили об упрощении визового обмена. Сейчас мы привыкли в электронном виде подать заявки, чтобы обратно пришел документ, чтобы не ходить по консульствам. Это удобно, быстро. Все уже сейчас работают в этом направлении. Наверное, это и будет основным, что мы должны решить", - пояснил Кожемяко.

Глава Приморья напомнил, что раньше, во времена СССР, и приморцы, и жители других регионов Дальнего Востока часто ездили на курорты КНДР.

Вместе с тем, как рассказал Олег Кожемяко, лидеру Северной Кореи понравился Владивосток, и он пообещал посетить его вновь.

"Сегодня (26 апреля – ИФ) был прием от имени губернатора в ресторане "Лесная заимка", где в 2002 году был его отец (Ким Чен Ир - ИФ). Меню было представлено то же самое. Это русская кухня - кухня, которую он уважает", - отметил губернатор Приморья.

Обед проходил под традиционные русские песни: "Катюша", "Вечер на рейде", "Миллион алых роз".

"На приеме в честь Ким Чен Ына исполнялись песни "Катюша", "Вечер на рейде", "Миллион алых роз", которые гости прекрасно знают и поют. По пути я показал лидеру КНДР ресторан, который открывал его дедушка – Ким Ир Сен. Ким Чен Ын пообещал там побывать во время следующего приезда во Владивосток. Наш город произвел на него хорошее впечатление, он отметил, что всегда будет рад сюда возвращаться", - сказал Кожемяко.

До этого Ким Чен Ын торжественно возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Боевая слава ТОФ". Точно так же почти 20 лет назад память советских героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтил и отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир.

В целом, как отметил Олег Кожемяко, руководителей КНДР – Ким Чен Ира и Ким Чен Ына – отличают радушие, гостеприимство и дружелюбное отношение к своему самому ближайшему соседу – России и, в частности, к Приморью.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем личном бронепоезде 24 апреля для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке. На следующий день лидер КНДР завершил визит в Россию – днем 26 апреля его бронепоезд покинул вокзал Владивостока.

Вопрос визита Ким Чен Ына в Россию обсуждали последние пару лет. Соответствующее приглашение лидеру Северной Кореи передавали еще в 2017 году. В мае 2018 года Пхеньян посещал глава МИД России Сергей Лавров. Вскоре после этого северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР и глава МИД России наконец договорились о проведении встречи на высшем уровне.

Предыдущий руководитель КНДР, отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир трижды посещал Россию. В 2001 году состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ира в Москве, а в 2002 году - во Владивостоке. Последние переговоры на высшем уровне между Россией и КНДР состоялись в 2011 году, когда с Ким Чен Иром в Улан-Удэ встречался президент РФ Дмитрий Медведев.

Состоявшиеся 25 апреля переговоры назвал позитивными ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

"С одной стороны, саммит носил рабочий характер, и не делалось каких-либо заявлений и не подписывались документы. С другой стороны, Москва и Пхеньян вполне остались довольны друг другом. Что касается повестки саммита, то можно обратить внимание на то, какие именно чиновники и из каких ведомств присутствовали на переговорах. Это может дать серьезную информацию для размышления о том, что было в повестке встречи Путина и Кима", - заявил Асмолов "Интерфаксу".

По его оценке, в целом, "на данный момент диалог между Россией и Северной Кореей переживает подъем".

"Сам факт проведения саммита тому подтверждение. Полагаю, что этот тренд будет продолжен", - сказал собеседник агентства.

По мнению эксперта, в Вашингтоне и Сеуле еще не полностью избавились от иллюзии, что российская сторона будет работать на северокорейском направлении для того, чтобы вынудить Пхеньян принять аргументы США и Южной Кореи.

"Похоже, что каждая сторона придумывает что-то свое. Например, в Сеуле позиции Москвы по поддержанию межкорейского диалога почему-то восприняли как попытку России подтолкнуть Ким Чен Ына вести себя более активно и слушаться Трампа и Муна (Мун Чже Ин, президент Южной Кореи). Пример того, как представители Вашингтона и Сеула ищут скрытый смысл там, где его нет", - сказал Асмолов.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"