26.04.19 16:44

© РИА Новости. Стрингер

Interfax-Russia.ru – Страны ЕС критикуют решение РФ упростить предоставление гражданства жителям Донбасса. В России настаивают на том, что это - гуманитарная мера, не противоречащая минским договоренностям.

Страны Европейского Союза, представленные в Совбезе ООН, раскритиковали решение России упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Подписание президентом России указа, предоставляющего жителям Донецка и Луганска право получить гражданство РФ в упрощенном порядке, подрывает суверенитет Украины", - говорится в заявлении, распространенном рядом европейских стран, в частности, Францией, Бельгией, Германией и Великобританией.

В нем указывается, что этот шаг российской стороны "противоречит целям и духу минских соглашений". "Мы поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины", - отмечается в заявлении стран ЕС - членов СБ ООН.

В ходе заседания СБ ООН постпред Франции при ООН Франсуа Делатр назвал это решение России провокационным. Он указал, что, по мнению Парижа, российская сторона "намеренно" подрывает минские договоренности.

Французский дипломат отметил, что упрощенная процедура выдачи паспортов жителям Донбасса не является решением конфликта на востоке Украины. "Решение кризиса - не в том, чтобы выдавать российские паспорта украинским гражданам, а в соблюдении обязательств в рамках минских договоренностей, чтобы положить конец конфликту", - добавил Делатр.

Постпред Франции при ООН также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией на востоке Украины, призвав стороны конфликта к конкретным действиям для решения этой проблемы.

Кроме того, Делатр указал на необходимость улучшения ситуации в области безопасности. "Режим прекращения огня по-прежнему не соблюдается сторонами, тяжелая техника также не отведена от линии соприкосновения", - сказал он.

Между тем, как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, решение России упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не угрожает международному миру и безопасности.

Россия сознательно берет на себя большую экономическую и социальную нагрузку, приняв решение упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, заявил постпред РФ при ООН.

"Никто ни у кого ничего не отбирает, наоборот, мы сознательно берем на себя большую экономическую и социальную нагрузку", - заявил Небензя на заседании СБ ООН по Украине, отметив, что данная инициатива РФ отвечает чаяниям многих тысяч людей.

Со своей стороны уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обращает внимание на то, что указ президента РФ об упрощенном получении гражданства стал для жителей ДНР и ЛНР своего рода гуманитарным коридором: "Он даст жителям возможность получить дополнительные меры социальной поддержки, благодаря ему они смогут реализовать свои права на труд, на образование, пенсионное обеспечение, медицину, свободу передвижения и т.д., закрепленные в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года".

Москалькова подчеркивает, что получение российского гражданства является добровольным решением каждого гражданина и не отменяет гражданства Украины. "Этим актом Россия не создает прецедента. Известно, что отдельным категориям украинских граждан в последние годы активно оформляют гражданство Венгрия и Румыния", - говорится в заявлении омбудсмена.

В нем отмечается, что указ "стал гуманитарным актом, которого долгих пять лет ждали жители непризнанных республик".

Москалькова рассказала, что ей поступали многочисленные обращения от жителей Донецкой и Луганской областей Украины, в которых люди просили помочь им в реализации неотъемлемых прав человека, поскольку военная и экономическая блокада, которую установили украинские власти на востоке страны, оставила большинство из них без работы, возможности получить качественное образование и медицинскую помощь.

Также омбудсмен обращает внимание на то, что на территории Донецкой и Луганской областей люди испытывают "огромные трудности при получении пенсий и социальных пособий".

"Не имея на руках признаваемых в других странах документов для выездов за границу, жители лишены права на свободу передвижения. При этом и ныне действующие, и только приходящие украинские власти не собираются отказываться от практики фактического установления кордонов на границе областей и продолжают практику изоляции населения, которая может привести к гуманитарной катастрофе", - говорится в заявлении.

При этом в Пенсионном фонде РФ (ПФР) разъяснили, что жители Донбасса, которые получат в упрощенном порядке российское гражданство, смогут претендовать на российские страховые пенсии по старости только в том случае, если сменят место жительства и переедут в Россию.

"При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", - сообщили в пресс-службе ПФР.

Там отметили, что в отношениях между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении от 13 марта 1992 года, и это соглашение основано на территориальном принципе. Согласно ему, пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек - вне зависимости от того, российский или украинский у него паспорт.

Тем временем в Луганской народной республике уже создают условия для выдачи российских паспортов. Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил министерству внутренних дел ЛНР обеспечить открытие пунктов приема документов для последующей выдачи российских паспортов жителям республики.

Также он поручил министерству юстиции не допустить увеличения стоимости услуг нотариусов и органов государственной регистрации актов гражданского состояния. Кроме того, Минюсту ЛНР совместно с министерством образования республики поручено обеспечить процесс перевода документов с украинского на русский язык.

Государственному банку ЛНР поручено организовать пункты оплаты услуг, связанных с получением паспорта Российской Федерации.

В свою очередь в МВД РФ "Интерфаксу" рассказали, что заявления у граждан ЛНР и ДНР будут принимать через уполномоченных лиц самопровозглашенных республик и рассматривать на территории Ростовской области, где для этого есть все необходимые условия, в том числе материально-технические ресурсы и бланки.

Предположительный срок рассмотрения заявления - до 3 месяцев, отметили в МВД. В случае положительного решения о приобретении гражданства на территории Ростовской области будут выдавать паспорта гражданин Российской Федерации.

Как сообщили в ведомстве, получившие российские паспорта граждане ДНР и ЛНР также смогут получить при желании документ, удостоверяющий личность гражданина за пределами России, то есть загранпаспорт.

Причем, подчеркнули в МВД, граждане ЛНР и ДНР вправе запросить российское гражданство без отказа от украинского.

Обозреватель Анастасия Николаева

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