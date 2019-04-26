Грязная нефть

26.04.19 17:28

© РИА Новости. Ю.Филимонов

Interfax-Russia.ru - Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Ранее транзит остановили Белоруссия и Польша.

Украинская нефтегазовая компания "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти по части нефтепровода "Дружба" на участке "Мозырь – Броды". Ранее прием сырья из России остановили Белоруссия и Польша.

"Укртранснафта" вынужденно приостановила работу магистрального нефтепровода "Мозырь – Броды" 25 апреля в 21:43", - сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе компании.

Как пояснили в пресс-службе, это решение компания приняла, "руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины".

Согласно условиям этого договора, "Укртранснафта" имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям.

"Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не сдержала выполнения своих обязанностей. Кроме того, "Укртранснафта" вынуждена прибегнуть к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке "Будковце" в Словакии и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке нефти "Фенешлитке" в Венгрии", - рассказали Interfax-Russia.ru в пресс-службе компании.

Проблемы с поставкой нефти из России начались на прошлой неделе. 19 апреля белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

"В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающих в десятки раз предельные значения по стандарту", – рассказала журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.

В "Транснефти" проблему признали и обнаружили источник загрязнения на участке нефтепровода Самара – Унеча.

В заявлении министерства энергетики РФ от 21 апреля говорилось, что качество нефти ухудшилось из-за технических проблем, которые будут устранены в ближайшее время.

"Ухудшение связано с превышением содержания органических хлоридов в нефти сверх норматива", - поясняли в Минэнерго.

23 апреля Белоруссия приостановила транзит российских нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует компенсацию.

По его словам, ущерб пока сложно оценить, так как некоторые последствия могут проявиться через некоторое время.

"Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", – подчеркнул глава концерна.

Спикер сообщил, что первым поступление нефти с серьезными отклонениями по качеству обнаружил Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

"Отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз. Опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы. Исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше", – пояснил Алексей Рыбаков.

По мнению экспертов, загрязнение возможно возникло из-за отсутствия контроля качества сырья.

"У нас контролируется плотность нефти, содержание в ней серы и механических примесей, но не содержание хлорорганических соединений. К тому же в 2012 году в России отменили запрет на использование хлорорганических соединений при добыче нефти. После этого компании могли сколько угодно закачивать ее в скважины, чтобы обеспечить извлечение сырья из месторождений", - рассказал Interfax-Russia.ru партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин.

По словам эксперта, исправить сложившуюся ситуацию будет проблематично.

"Это огромная и очень дорогая работа. В трубах нефтепровода сейчас находится до 4 тыс. тонн нефти с хлорорганическими соединениями. Прежде чем пустить по нефтепроводу чистую нефть, нужно каким-то образом избавиться от старого сырья. Другие страны отказываются ее принимать", - подчеркнул собеседник.

Михаил Крутихин отметил, что в ближайшее время России стоит ожидать штрафных санкций со стороны Белоруссии.

"Те потребители, которые вовремя отказались получать грязную нефть, никаких штрафных санкций, вероятно, предъявлять не будут. Санкции могут прийти из Минска, где уже пострадало оборудование завода. Самое дорогое оборудование, которое могут испортить такие соединения, это катализаторы", - уточнил спикер.

По мнению другого эксперта, Белоруссия будет использовать сложившуюся ситуацию в политическом контексте.

"Для Белоруссии важно не только получить какие-то деньги, но и поднять вопрос компенсаций за налоговый маневр", - пояснил Interfax-Russia.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Спикер отметил, что 25 апреля "Транснефть" заявила, что в Белоруссию поступает нефть нормального качества.

"Для Белоруссии эта проблема уже заканчивается. Дальше вопросы будут решаться по мере их возникновения. Польша фактически не пострадала, вовремя остановив поток этой нефти. Поляки заранее предусмотрели, что может произойти что-то негативное. До сих пор они исследуют вопрос, можно ли эту нефть переработать без ущерба оборудованию. Сейчас необходимо создавать многостороннюю комиссию, которая будет исследовать этот вопрос, проводить экспертизу, оценивать убытки", - рассказал Игорь Юшков.

По мнению спикера, Украина перекрыла транзит российской нефти по просьбе других стран. "На мой взгляд, такое решение Украина приняла не по собственному желанию. Она на этом участке выступает лишь транзистором, нефть должна была отправиться в Венгрию, Словакию и Чехию. Скорее всего, страны выразили опасения по этому поводу", - пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

Эксперт отмечает, что вопрос о том, что делать с нефтью дальше, остается открытым. "Что будут делать с нефтью, пока неясно. Дело в том, что на разных участках разная концентрация хлорорганических соединений. Чем дальше нефть уходит, тем меньше концентрация примесей. Большой вопрос, какая концентрация опасна, а какая нет", - добавил спикер.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что из России качественная нефть должна поступить по трубе в Белоруссию уже 29 апреля.

26 апреля в Минске по поводу сложившейся ситуации проходит четырехстороннее совещание с участием России, Белоруссии, Польши и Украины.

"В переговорах участвуют председатель концерна Андрей Рыбаков, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин, генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко, президент польской компании PERN Игорь Василевский, генеральный директор украинской АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко и другие представители компаний – операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из четырех стран", - пояснили Interfax-Russia.ru в пресс-службе Минэнерго.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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