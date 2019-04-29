В поддержку мира

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Морская тренировка: корабли ТОФ прибыли в Китай на учения "Морское взаимодействие-2019"
 
 
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© РИА Новости. Виталий Аньков
Interfax-Russia.ru - Корабли Тихоокеанского флота прибыли в КНР для участия в российско-китайском учении "Морское взаимодействие-2019".

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с гвардейским крейсером "Варяг" 29 апреля прибыл в китайский порт Циндао для участия в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019".

"Рано утром (29 апреля - ИФ) объединенный российский отряд, в который помимо "Варяга" входят большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", большой десантный корабль "Ослябя" и спасательное судно "Игорь Белоусов" и средний морской танкер "Иркут", встретился с эскадренным миноносцем ВМС Китая "Харбин" и начал движение в гавань Циндао", – сообщила пресс-служба ТОФ.

Подходя к гавани, "Варяг" произвел 21 артиллерийский залп Салюта Наций (СН). Подразделение Китайской народной армии в свою очередь приветствовало российские корабли ответными залпами с берега. Затем, в порту Циндао состоялась торжественная церемония встречи российских моряков.

Как ранее сообщала "Интерфаксу" пресс-служба Восточного военного округа РФ, первый отряд кораблей Тихоокеанского флота России, в состав которого вошли корабли "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и танкер "Иркут", отправился в Поднебесную для участия в российско-китайских морских учениях еще 1 апреля. Затем, 23 апреля главную базу Тихоокеанского флота РФ с той же целью покинули спасательное судно "Игорь Белоусов" и корвет "Совершенный". Заключительная группа кораблей ТОФ, заявленных на учения в КНР, отправилась в порт Циндао 24 апреля. В этот день из Владивостока вышли ракетный крейсер "Варяг" и большой десантный корабль "Ослябя". Старшим похода стал заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

По пути в КНР экипажи кораблей уже отработали один из элементов предстоящих российско-китайских учений – операцию по досмотру судна-нарушителя.

"Две досмотровые группы морской пехоты ТОФ были доставлены на условное судно-нарушитель быстроходными лодками. Также с вертолета поддержку оказывала снайперская пара. В роли нарушителя выступало спасательное судно "Игорь Белоусов". Данный элемент включен в план предстоящих российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2019", – сказано в сообщении ТОФ, поступившем в "Интерфакс".

Также во время морского перехода моряки провели учения по спасению корабля. В частности, военные отработали нормативы по герметизации горящего отсека, устранили пробоины в корпусе корабля с помощью специального пластыря.

По пути в Китай первый отряд кораблей ТОФ зашел в порты Камрань (Вьетнам) и Манила (Филиппины). Основной целью этих визитов в пресс-службе ТОФ назвали "демонстрацию Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР".

По информации Минобороны России, активная фаза учений пройдет в китайском порту Циндао и в территориальных водах КНР с 29 апреля по 4 мая. В "тренировках" примут участие надводные корабли, подводные лодки, суда обеспечения и морская авиация двух стран. Во время учений российские и китайские моряки отработают эпизоды совместного маневрирования, организации связи, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также улучшат свои навыки по поисково-спасательному обеспечению.

В Минобороны РФ также напомнили, что российско-китайские военно-морские учения проводятся в различных акваториях Мирового океана с 2012 года. Так, предыдущие масштабные совместные военные тренировки двух стран прошли с 11 по 17 сентября 2018 года на территории российского Дальнего Востока. Результатами учений остались довольны и российские, и китайские военные.

"Мы с нашими китайскими коллегами показали, что мы способны совместно выполнить как учебно-боевые задачи, так, наверное, и боевые", – заявил прессе начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев.

В свою очередь замначальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Шо Юаньмин сообщил журналистам, что российско-китайские отношения вступают в новую эпоху на более высоком уровне взаимодействия и являются образцом для всего мира международных отношений нового типа.

"На данный момент, под совместным руководством глав двух государств, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают хорошую тенденцию: они вступают в новую эпоху более высокого уровня. Китай и РФ несут на себе большую ответственность в качестве мировых держав, а также показывают всему миру образец международных отношений нового типа в современном мире", – подчеркнул генерал.

По его словам, КНР и РФ играют важную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире. В последние годы как в двустороннем формате, а также в рамках ШОС, КНР и РФ много раз проводили совместные учения.

"В течение маневров китайские и российские военнослужащие плечом к плечу, вместе, на общем поле отрабатывали воинские навыки. Мы укрепили нашу дружбу и взаимодоверие, расширили реальное сотрудничество в обеспечении мира. Также мы повысили свои способности противостоять общим вызовам и обеспечения мира", – подвел итоги генерал.

Тем временем, 28 апреля с очередных морских учений в свои порты базирования (Астрахань и Махачкала) вернулась корабельная ударная группа Каспийской флотилии.

"Экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в район морского полигона, выполнили задачи по противоминной обороне с проводкой кораблей за тралами и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищённом рейде", – сообщили в Минобороны России.

Также во время учений военные моряки провели морской бой с надводными кораблями условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским и невидимым береговым целям, а также отработали ряд задач по противовоздушной обороне.

"В учении было задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный корабль "Татарстан", малые ракетные корабли "Углич" и "Великий Устюг", малый артиллерийский корабль "Волгодонск", ракетный катер "Ступинец", артиллерийские катера, базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер "П-351" проекта "Грачонок", а также суда гидрографической службы флотилии", – уточнили в Минобороны РФ.

Там же отметили, что для имитации воздушного противника были задействованы три звена бомбардировщиков Су-24 из состава 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, совершивших перелет с аэродрома базирования в Волгоградской области.

"Тактическое учение в море стало завершением боевой подготовки корабельных сил Каспийской флотилии в зимнем периоде обучения", – добавили в Минобороны.

Обозреватель Наталья Пономарева

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