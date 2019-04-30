Парады Победы

30.04.19 10:22

© РИА Новости. Михаил Климентьев

Interfax-Russia.ru – Военные парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 29 городах России. В них примут участие более 57 тыс. человек и более 1,5 тыс. единиц вооружения и техники.

Военные парады в честь Дня Победы 9 мая пройдут на территории всех военных округов и в зоне ответственности Северного флота. По данным министерства обороны РФ, участие в парадах по всей России примут 57 тыс. 452 человека, 1 тыс. 517 единиц техники и 139 самолетов и вертолетов.

Традиционно парад пройдет во всех российских городах-героях: Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Смоленске, Туле, Мурманске, Волгограде, Керчи и Севастополе.

Так, на Красной площади в Москве будет задействовано более 130 единиц колесной и гусеничной техники, а возглавит механизированную колонну один из символов победы в Великой Отечественной войне – танк Т-34.

Вслед за ним зрители смогут увидеть автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", ракетные комплексы "Ярс". Также будут представлены перспективные образцы новой техники: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг".

В воздушной части парада, если позволит погода, примут участие 74 самолета и вертолета – по числу "победных" лет. Откроют воздушную часть парада вертолеты, за ними пройдут 12 групп самолетов всех родов авиации ВКС. Завершат воздушную часть парада штурмовики Су-25.

Общая численность личного состава, задействованного в военном параде на Красной площади, превышает 13 тыс. 600 военнослужащих. Из них в составе механизированной колонны – более 400 человек, а в парадном строю авиации – более 170 летчиков.

В составе парадных расчетов пешей колонны – офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ министерства обороны, а также представители других силовых ведомств.

В этом году впервые в состав пешего парадного расчета включены батальон Московского университета МВД РФ имени В.Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Г.К.Жукова (Тверь) и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского (Москва). Кроме того, впервые в состав роты Почетного караула включен взвод, состоящий из девушек-военнослужащих.

В городе-герое Туле в военном параде в День Победы примут участие более 70 единиц военной техники, среди которых образцы вооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Механизированная колонна в этом году будет расширена на 20 единиц техники – по главной площади города пройдет техника Сил специальных операций. В параде примут участие порядка 1 тыс. 200 человек. В пешей колонне традиционно пройдут военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сотрудники МЧС, судебные приставы, тульские суворовцы и кадеты, юнармейцы, участники военно-патриотических объединений.

Город-герой Севастополь в этом году 9 мая отмечает две даты: 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В параде Победы в Севастополе примут участие восстановленные музейные экспонаты: два советских танка - Т-34 и ИС-2, самоходная артиллерийская установка и бронемашина. Всего в параде примет участие свыше 50 единиц военной техники.

Восстановленный Т-34 уже принимал участие в севастопольском параде в прошлом году, 46-тонный ИС-2 (аббревиатура означает "Иосиф Сталин") был поставлен на ход несколько месяцев назад, рассказал агентству "Интерфакс-Юг" директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

"Эта наша боевая техника, которая 60 лет стояла в открытой экспозиции мемориального комплекса на Сапун-горе. Год их выпуска - 1944 год. Конечно, они принимали участие в боях", – уточнил он.

Всего на Крымском полуострове в военных парадах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, примут участие порядка 5 тыс. военнослужащих министерства обороны и других силовых министерств и ведомств РФ.

Помимо Севастополя 9 мая парады пройдут в городе-герое Керчь и в столице Крыма - Симферополе.

В составе парадных рот и батальонов пройдут военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав морской авиации и ПВО ЧФ, военнослужащие подразделений армейского корпуса, истребительного авиационного и зенитного ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты-нахимовцы, парадные расчеты подразделений Росгвардии и МЧС.

В механизированной части парада будет задействовано около 100 единиц боевой техники, в частности, пусковые установки зенитных ракетных систем С-400, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", береговой ракетный комплекс "Бастион", танки Т-72БЗ, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал".

Военные парады 9 мая пройдут на Юге и на Дальнем Востоке: в Воронеже, Астрахани, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Уссурийске, Белогорске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Новинкой на параде Победы в Воронеже станет комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин", поступивший в 20-ую общевойсковую армию Западного военного округа. Первый в Вооруженных силах РФ комплекс "Палантин" включен в расчет механизированной колонны парада.

Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Комплекс наделен системообразующей функцией, способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.

В свою очередь в Хабаровске в этом году 9 мая впервые состоится парад армейской авиации. В мероприятии примут участие вертолеты армейской авиации, в частности Ми-26, четыре транспортно-штурмовых вертолета Ми-8амтш "Терминатор", четыре ударных Ка-52 "Аллигатор". Кроме того, в параде будут участвовать истребители поколения 4++ Су-35С, многоцелевые бомбардировщики Су-34, а также Су-24М2.

В Поволжье, на Урале и в Сибири парады пройдут в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Улан-Удэ и Чите.

Так, в Екатеринбурге в параде Победы примет участие колонна мотоциклов М-72 под управлением байкеров из уральского клуба "Черные ножи". Колонна байкеров пройдет вслед за легендарным танком Т-34 в исторической части колонны. Мотоциклы, участвующие в параде, были отреставрированы и покрашены в защитный цвет.

Дело в том, что серийное производство специального армейского мотоцикла М-72 совпало с началом Великой Отечественной войны. За время эксплуатации было выпущено более 8 тыс. 500 единиц. В годы войны они доказали свою пригодность и широко использовались в военных действиях.

Также для участия в параде сформирована "коробка" из образцов военной техники и вооружения, выполнявших специальные задачи в Сирии. Возглавит "сирийскую коробку" бронеавтомобиль "Тигр", за ними – мотовездеходы, "УАЗ-Пикапы" с минометами, крупнокалиберными пулеметами и беспилотниками "Орлан-10", установленными на них. Замыкать коробку будут "Уралы" с 23-миллиметровыми зенитными установками.

Еще в параде будут задействованы танки Т-72Б3, самоходные установки "Мста-С", реактивные установки "Град", огнеметные системы "Солнцепек", квадроциклы, снегоходы, ремонтно-эвакуационные машины и машины радиоэлектронной борьбы – всего 102 единицы техники.

Помимо этого, парады запланированы в самом западном регионе России – Калининграде, и на главной базе Северного флота – Североморске.

Российские военнослужащие 9 мая пройдут в составе парадных расчетов и в Южной Осетии. В составе механизированной колонны на площади Свободы в Цхинвале также пройдут реактивные системы залпового огня "Град", КамАЗы с буксируемыми пушками и бронетранспортеры БТР-80.

Обозреватель Анастасия Николаева

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