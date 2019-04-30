Последняя тренировка

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30.04.19 13:00

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Фото пресс-службы правительства Хабаровского края
Interfax-Russia.ru – Семьи летчиков, погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае, получат по 1 млн рублей.

Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн рублей семьям летчиков, погибших при крушении самолета ЯК-18 под аэродромом Калинка в Хабаровском районе региона.

"Губернатор края поручил подготовить все необходимые документы и произвести перевод средств муниципалитету, после чего деньги будут перечислены родственникам погибших", – сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Деньги выделят из резервного фонда правительства региона.

"В связи с авиакатастрофой в Хабаровском районе введен режим ЧС", – добавили в пресс-службе краевой администрации.

Легкомоторный самолет Як-18 разбился на аэродроме Калинка под Хабаровском днем 27 апреля. В момент ЧП в кабине находились президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока, организатор акции "Бессмертная эскадрилья" Владимир Левшин и предприниматель Сергей Ланкин. Оба погибли.

По факту авиакатастрофы с Як-18 следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Для расследования причин крушения в Хабаровск прибыли специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"По имеющимся данным, авиационный инцидент произошел около 15 часов 10 минут (местное время) после взлета самолета с посадочной площадки "Калинка" вблизи села Калинка Хабаровского района. К настоящему времени следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли документацию на воздушное судно, образцы топлива, а также допросили свидетелей случившегося", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили специалисты ведомства, разбивший самолет является единичным экземпляром воздушного судна авиации общего назначения "Тунгус". Воздушное судно принадлежало Сергею Ланкину.

"В настоящее время отрабатываются две основные версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна", – уточнили также в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Как в свою очередь сообщили журналистам в министерстве культуры края, в день трагедии летчики, по всей видимости, тренировались перед выступлением 9 мая.

"Владимир Левшин и Сергей Ланкин выступали одним экипажем три года подряд. Возможно, 27 апреля они как раз репетировали перед полетами непосредственно в День Победы", – рассказал представитель Минкультуры края агентству "Интерфакс-Дальний Восток".

29 апреля на сайте аэродрома "Калинка" появилось сообщение об отмене акции "Эскадрилья героев".

"В связи с трагической гибелью начальника посадочной площадки "Калинка" Владимира Левшина отменяются ранее проанонсированные на май мероприятия - соревнования на точность приземления "Открытый кубок Федерации самолетного спорта Хабаровского края" и пролет воздушных судов 9 мая в рамках акции "Эскадрилья героев", – говорится в пресс-релизе.

Данную информацию позднее подтвердили и в Минкультуры края. Там отметили, что в связи с трагической гибелью руководителя воздушной эскадрильи Владимира Левшина краевая патриотическая акция не состоится.

"Это тяжелая утрата для региональной федерации самолетного спорта и всего Хабаровского края – потеря ребят-патриотов, преданных своему делу", – заявил и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам – министр культуры Александр Федосов.

Также соболезнования родным и близким погибших выразили и в руководстве аэродрома "Калинка".

"Мы скорбим, потеря просто невосполнима. Соболезнуем родным и близким ребят. Душа отказывается принимать, что снова забрали лучших. Светлая память... ", – говорится на сайте аэродрома.

Авиа-парад "Эскадрилья героев" проходит в Хабаровском крае с 2017 года. В рамках этой акции в День победы в небо над Хабаровском поднимаются самолеты, на фюзеляжах которых размещены портреты военных летчиков, сражавшихся на фронте в годы Великой отечественной войны (ВОВ). Таким образом, как утверждают организаторы акции, они чтят память летчиков-героев, отдавших свою жизнь ради мира и процветания нашей страны.

"Мы чтим их память, преклоняемся перед их подвигами и мужеством", – говорится в сообщении, размещенном на сайте аэродрома "Калинка".

Как сообщалось, в конце марта в авиакатастрофе также погибла совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева. Самолет Epic-LT, в котором находилась 55-летняя женщина, разбился при заходе на посадку в немецкий аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). При крушении воздушное судно полностью сгорело. Самолетом управлял пилот Андрей Дикун. Помимо Филевой на борту разбившегося бизнес-джета находился ее отец Валерий Карачев. По факту авиакатастрофы российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

"По факту крушения частного самолета в Федеративной Республике Германии, в результате которого, по предварительным данным, погибли граждане РФ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

Причины трагедии пока ни российская, ни немецкая сторона не называют. Тем не менее, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования, авиакатастрофа могла произойти из-за внезапной потери скорости.

"Группа расследователей (расследование ведут немецкие специалисты - ИФ) предполагает, что критическая ситуация начала развиваться на четвертом развороте при заходе на посадку. Он выполнялся в необычных условиях: на низкой высоте, всего порядка 200-400 метров, и небольшом расстоянии от торца полосы. В то время как для пассажирских самолетов в коммерческих аэропортах эти нормы почти вдвое выше. Внезапно в процессе маневрирования скорость упала ниже допустимых значений в крене, в который самолет неизбежно входит для того, чтобы выполнить разворот", - рассказал собеседник агентства.

Между тем, данные авионики, на которые опираются расследователи, говорят о том, что в момент столкновения с землей автопилот был отключен.

"Предположительно пилот мог взять управление самолетом на себя в критической ситуации, однако из-за ее стремительного развития ничего предпринять не успел. К моменту столкновения с землей вертикальная скорость снижения могла составлять до 15 м/c. Для высоты 200-400 м ситуация оказалась фатальной, и у пилота на этом витке уже не было шансов ее исправить", - сказал источник.

Обозреватель Наталья Пономарева

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