Долги полетам не помеха

30.04.19 14:06

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Аудиторы авиакомпании Utair на основании финотчетности допустили возможность прекращения полетов. В компании намерены совершать все полеты по расписанию.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот" , S7 и "Уральских авиалиний". В группу Utair входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута и пр. В парке перевозчика 50 магистральных судов Boeing и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры – созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

В 2018 году авиакомпания перевезла 7 млн 900 тыс. пассажиров. Вместе с тем в настоящее время Utair испытывает финансовые трудности. Общий долг компании перед кредиторами составляет 75 млрд 800 млн рублей. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие – "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 39 млрд 100 млн рублей.

По одному из кредитов в декабре 2018 года Utair допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации. В марте газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что в рамках новой финансовой модели, которая почти полгода разрабатывалась совместно с Райффайзенбанком, авиакомпания попросила кредиторов списать 31 млрд 400 млн рублей долгов.

Так, предлагалось полностью списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего: по состоянию на середину февраля 2019 года по ним компания была должна 23 млрд 700 млн рублей и 15 млрд 400 млн рублей соответственно. Впрочем, официально эта информация не подтверждалась, а глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в любом случае не планирует списывать задолженность авиакомпании, которая "хорошо обеспечена".

В начале апреля Utair сообщила, что ее дочернее "Финанс-Авиа" также планирует реструктуризацию двух выпусков облигаций общим объемом около 13 млрд 300 млн рублей. Согласно предварительным условиям, держателям бондов предложат погасить в течение года 20% выпуска размером 4 млрд 100 млн рублей и 6% выпуска размером 9 млрд 200 млн рублей. Таким образом, авиакомпания готова погасить в течение года 1 млрд 500 млн рублей, а выплату остальных 11 млрд 800 млн рублей хочет отложить на 35 лет с момента реструктуризации.

Помимо этих займов, 17 млрд 400 млн рублей авиакомпания должна отдельно Сбербанку, 6 млрд рублей – структурам "Сургутнефтегаза".

Именно из-за долгов компания Ernst&Young, которая была аудитором бухотчетности Utair за 2018 год, допустила риск прекращения деятельности авиакомпании.

"Общество имеет значительную задолженность, которую оно не сможет погасить без ее рефинансирования или реструктуризации, и в 2018 году общество не выполнило некоторые ограничительные условия по кредитным договорам. Данные события и условия, наряду с прочими обстоятельствами, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность", – говорится в заключении E&Y.

Согласно консолидированной финансовой отчетности, авиакомпания в 2018 году понесла чистый убыток в размере почти 22 млрд рублей, а ее краткосрочные обязательства превысили оборотные активы на 75 млрд рублей, тогда как чистые активы находятся в минусе на 30 млрд 600 млн рублей.

Более того, по состоянию на 31 декабря 2018 года компания имеет краткосрочную задолженность перед кредиторами в размере 67 млрд 800 млн рублей, которая подлежит рефинансированию или реструктуризации, и финансовые расходы в размере более 23 млрд 500 млн рублей в связи с изменением классификации кредитов и займов.

Как уточняет Ernst&Young, именно этот вопрос оказывает существенный отрицательный эффект на непрерывность деятельности Utair.

"В качестве мер по улучшению состояния чистых активов группа компаний приступила к комплексной реструктуризации долговых обязательств. Группа обновила финансовую модель и видит необходимость изменения графиков обслуживания долгов. Новые графики должны учитывать возможности группы в текущих экономических реалиях. Оптимизация долговой нагрузки позволит улучшить состояние чистых активов и ликвидности", – в то же время отмечается в отчете.

Между тем президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков опроверг слухи о возможном прекращении деятельности компании.

"Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам", – отмечает Пермяков.

Он обратил внимание на то, что компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности.

"Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершен на 31 декабря 2018 года", – пояснил президент "Utair - Пассажирские авиалинии".

Росавиация также не видит рисков прекращения операционной деятельности авиакомпании Utair.

"Мы мониторим постоянно ситуацию с Utair – она достаточно стабильная. То есть рисков прекращения операционной деятельности мы пока не отмечаем. Да, у них есть большая задолженность, но компания ведет работу по ее реструктуризации, работает с банковскими, с кредитными организациями, но... летает", – заявил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в кулуарах отраслевой премии "Крылья России".

В свою очередь ранее замминистра транспорта РФ Александр Юрчик заявлял, что текущая операционная задолженность авиакомпании Utair находится "в рамках допустимых отклонений".

"Мне пришли недавно справки по всем авиакомпаниям, по их финансово-экономическому состоянию – вы знаете, что Росавиация мониторит это, а мы за этим внимательно наблюдаем – у Utair нет больших задолженностей, есть текущие операционные, в рамках допустимых отклонений, перед контрагентами. Но критической задолженности нигде нет", – отмечал в феврале замминистра.

Он также считает, что единственное, что сейчас можно предпринять в отношении авиакомпании, – "найти взаимоприемлемое для них (кредиторов – ИФ) решение по финансовой модели, которую разрабатывает авиакомпания".

"Изучив ее, кредиторы будут принимать свое решение о возможности реструктуризации долгов", – сказал Юрчик.

Обозреватель Анастасия Николаева

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