Посылка с процентом

30.04.19 16:56

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru – Пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах могут заменить на единый сбор в 15%, чтобы уровнять условия работы зарубежных и российских компаний.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на единый сбор в 15% вне зависимости от цены товаров. Предложение уже направлено в Минкомсвязи.

Ранее ассоциация неоднократно жаловалась на разные условия, в которых работают российские и зарубежные интернет-магазины: последние, по ее мнению, не платят НДС, не несут расходы на сервисное и гарантийное обслуживание, сертификацию и т.д.

"Сбор в размере 15% иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей. Далее эта сумма замораживается на специальном счету уполномоченного оператора и направляется в бюджет после того, как покупатель получил товар. Никаких беспошлинных порогов не должно быть совсем. Конкурировать с глобальными компаниями, имеющими капитализацию, превышающую в десятки раз бюджет РФ, в текущей ситуации невозможно", – рассказали Interfax-Russia.ru в пресс-службе АКИТ.

Оператором АКИТ предлагает назначить "Почту России" или любую логистическую компанию, которая отвечает определенным требованиям.

"Для включения в этот перечень необходимо будет предоставить документы по уплате таможенных пошлин и налогов в размере суммы, эквивалентной не менее 1 млн евро. Также необходимо, чтобы экспресс-оператор находился в реестре таможенных исполнителей не менее 2 лет непрерывно. И если сейчас оплата пошлин лежит полностью на физических лицах, то в будущем эти платежи смогут осуществлять логистические компании", – отметили специалисты пресс-службы АКИТ.

По мнению специалистов ассоциации, инициатива не приведет к росту цен для конечного потребителя.

"Цены не вырастут. Усиление конкуренции на рынке еще никогда не приводило к росту цен. Сто продавцов повысят цены, еще сто сохранят цены на прежнем уровне, а последние сто – наоборот, снизят. К кому вы пойдете покупать? Только равноправная прозрачная конкуренция может создать рынок с качественными товарами, адекватными ценами и сервисом", – добавили в пресс-службе.

В ближайшее время инициативу изучат Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара и "Почта России".

В свою очередь кабмин пока не принял решения по дополнительным сборам на посылки из-за рубежа.

"Предложение АКИТ в правительство поступило, однако новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось", - сказал журналистам Илья Джус, представитель вице-премьера Дмитрия Козака (курирует в правительстве отрасль торговли).

По его словам, в марте Дмитрий Козак встречался с представителями компаний интернет-торговли, по итогам встречи в правительство поступило обращение АКИТ, "содержащее конкретные предложения по развитию данного сегмента рынка и выравниванию условий работы зарубежных и российских компаний интернет-торговли".

Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть эти предложения в рамках ранее данных поручений президента по этой теме.

Однако некоторые эксперты отмечают, что нельзя облагать все посылки единым сбором.

"Это неправильно. Все равно, что все перечисления на карту обложить налогом – просто, но несправедливо. Я не поддерживаю это предложение и не считаю, что нужно без разбора все посылки облагать сбором. Это слишком упрощенный подход. Бывают очень разные посылки. Родственники друг другу посылают какие-то вещи. За рубежом проживают не меньше 10 млн выходцев из Советского Союза", - рассказал Interfax-Russia.ru президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

По мнению спикера, такой подход приведет к недовольству россиян.

"Если инициатива будет принята, недовольства граждан не избежать, ведь им придется платить на 15% больше. Уже принят закон о снижении беспошлинного ввоза. Он предусматривает постепенное снижение этого порога, при котором не взимается таможенный сбор. И здесь понятен подход – крупные покупки облагаются ввозной пошлиной, а мелкие не облагаются. С учетом того, что мелкие покупки, как правило, используются для личного потребления, а крупные – часто для перепродажи, это оправданный подход. Но облагать все – это неправильно", – добавил собеседник.

В свою очередь юристы считают, что единый сбор может благоприятно отразиться на экономике страны. Так, в беседе с Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова отметила, что подобная инициатива уже предлагалась, но была отклонена в 2018 году.

"Мера по поднятию сбора позволит существенно увеличить российский бюджет, что может благоприятно отразиться на экономике, но ударить по карману простых россиян. Инициатива была отклонена в 2018 году, но вполне допустимо, что позже к этому вопросу вернутся снова. Пока нет жестких ограничений, стоит пользоваться возможностью ввозить и заказывать из интернет-магазинов товары, не облагаемые пошлиной", – отметила юрист.

Также собеседница подчеркнула, что общество, несомненно, воспримет инициативу в штыки.

"Для многих россиян в настоящее время есть хоть какая-то возможность что-либо купить из заграничных товаров, будь хоть это копеечный китайский аналог. Увеличение сборов может окончательно закрыть и этот небольшой ручеек возможностей", – добавила она.

Евразийский экономический союз с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования. Это коснулось и покупок в зарубежных интернет-магазинах. Ранее в России пошлинами не облагались посылки, общая стоимость которых за месяц составляла максимум 1 тыс. евро, а вес – 31 кг. Страны ЕАЭС договорились постепенно снижать максимальную сумму: с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года – до 200 евро.

С критикой инициативы АКИТ ввести единый сбор на все зарубежные посылки уже выступила Mail.ru Group.

"Трансграничная торговля не конкурирует с российским ритейлом, поскольку, с одной стороны, потребитель боится покупать дорогостоящие, требующие проверки работоспособности и качества товары за рубежом, а с другой стороны, ассортимент маркетплейсов трансграничной торговли порядково превышает ассортимент всего российского ритейла в целом и составляет более 80 млн товарных позиций", – заявил вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян, которого цитирует пресс-служба.

В то же время он не исключает, что инициатива АКИТ направлена не на защиту отечественного бизнеса, а на разрушение бизнеса компаний новой экономики.

"Это дает основание сделать выводы о том, что АКИТ и его члены не пытаются защитить свой текущий бизнес, а хотят разрушить бизнес компаний новой экономики. Что касается налоговой пользы для страны, то экономический эффект, по нашим оценкам, будет сравним со стоимостью администрирования данных пошлин", – заявил Габриелян.

Обозреватель: Кристина Бочарникова

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