Лес в огне

06.05.19 11:37

© РИА Новости. Анна Огородник

Interfax-Russia.ru – Несколько тысяч гектаров леса горит в Сибири и на Дальнем Востоке.

В Сибири и на Дальнем Востоке начался пожароопасный период.

Больше всего в СФО в начале мая от лесных пожаров пострадала Иркутская область. Так, по данным местных властей, за первые 5 дней нового месяца региональная лесоохрана насчитала в регионе 68 очагов возгорания. К настоящему времени все они ликвидированы.

"Накануне (5 мая) потушено 14 очагов на общей площади 1,13 тыс. га, покрытых лесом, и 1 тыс. га не лесной территории, в том числе три возгорания - в Тайшетском районе, по два – в Иркутском, Усольском и Нижнеудинском районах, по одному – в Зиминском, Аларском, Жигаловском, Усть-Удинском и Тулунском районах", - сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

В тушении пожаров принимали участие 21 пожарный-десантник, 267 сотрудников лесной охраны региона, а также 38 мобилизованных граждан. На борьбе с огнем было задействовано 92 единицы наземной техники.

"Авиамониторинг осуществляли три самолета Ан-2 и один легкомоторный самолет. В общей сложности они были в небе 12 часов 35 минут", – также добавили в пресс-службе областной администрации.

Вместе с тем, как сообщили в правительстве региона, по данным на утро 6 мая, в локализованном состоянии находятся семь лесных пожаров на общей площади 115 га. Действующими считаются четыре лесных пожара на общей площади 1,778 тыс. га. Как полагают синоптики, в связи с установившейся жаркой и сухой погодой количество пожаров в лесах региона будет расти.

"6 мая, местами в западных, северных и на большей части центральных, южных и верхнеленских районов ожидается высокая (четвертого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность лесов", – сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Напомним, что с 1 мая на территории всей Иркутской области действует особый противопожарный режим. Он предполагает ограничения на посещение лесов, разведение в них костров, а также сжигание мусора и сухой растительности.

Вместе с тем, ожесточенная борьба с огнем идет и в Республике Хакасия.

"5 мая пал травы в Усть-Абаканском районе перекинулся на лесную территорию заповедника "Хакасский". Степной пожар был зафиксирован на участке "Чазы". Его общая протяженность по фронту составила около 12 км", – сообщили в пресс-службе правительства региона.

На место возгорания оперативно прибыли пожарные из поселка Чарков. Бороться с огнем им помогали сотрудники заповедника и лесничие.

"В течение нескольких часов очаг возгорания был потушен, но в настоящее время еще продолжается ликвидация пожара, поскольку огонь представляет опасность для территории заповедника", – добавили в пресс-службе администрации республики.

По данным местных властей, в настоящее время в тушении пожара задействовано 11 пожарных и 2 единицы техники.

Также 6 мая в заповедник вылетели глава Хакасии Валентин Коновалов вместе с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Ареховым. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По данным местных властей, за минувшие выходные (4,5 мая) на территории республики пожарные потушили 20 степных пожаров и 18 палов травы. Всего же с 30 апреля по 5 мая в Хакасии было зарегистрировано семь лесных пожаров: в Абазе, Боградском, Усть-Абаканском, Таштыпском и Аскизском районах региона.

Также на майских праздниках не пришлось скучать и томским пожарным – они 100 раз выезжали на тушение палов травы.

"Общая площадь возгорания сухой растительности превысила 205 га. Самые крупные палы зафиксированы в районе села Богословка и деревни Шиняево Зырянского района (10 и 15 га соответственно), в окрестностях Зырянского (15 га), а также у деревни Городок и села Новомариинка Первомайского района (19 и 12 га), возле поселка Молодежный и Спасо-Яйское Томского района (по 10 га) и на 24-м км трассы Кожевниково-Тека (25 га)", – говорится в пресс-релизе правительства Томской области.

По данным местных властей, с 3 мая в 7 муниципалитетах региона – в Томске, а также Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском и Первомайском районах – действует особый противопожарный режим. В соответствии с ним гражданам категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам. Кроме того, нельзя жечь сухую траву, а также оставлять в лесу горящие спички, окурки и другие предметы, которые могу спровоцировать пожар.

Также из-за жаркой и сухой погоды количество пожаров увеличилось на майских праздниках и в Алтайском крае.

"Всего их зарегистрировано 136 (4 мая - 250). Более 90% от общего числа пожаров – палы прошлогодней травы, в нескольких случаях в результате пожара пострадали бесхозные садовые домики и постройки на окраинах населенных пунктов, однако в большинстве случаев пожарным удалось не допустить распространения огня", – сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, в Первомайском районе огонь, распространявшийся по сухой траве с поймы реки, удалось остановить возле оздоровительного лагеря. А в Новоалтайске на пустыре улицы Спасской чуть не сгорела маленькая часовня. Как отмечают в пресс-службе ведомства, первоначально подручными средствами огонь тушили сотрудники патрульной группы МЧС РФ и полиции, а также некоторые автомобилисты. Жители расположенных рядом коттеджей так и не вышли из домов, хотя стена огня двигалась прямо на них.

Как сообщалось, 1 мая в Алтайском крае был введен особый противопожарный режим. По данным регионального МЧС, в период с 6 по 8 мая в Кулундинском и Благовещенском районах Алтайского края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). Спасатели призывают местных жителей быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.

В свою очередь в Красноярском крае за минувшие сутки пожарные потушили 57 лесных пожаров – в Большемуртинском, Абанском, Канском, Иланском, Березовском, Балахтинском, Сухобузимском, Новоселовском, Манском, Саянском, Уярском, Рыбинском, Казачинском, Назаровском, Ужурском, Емельяновском, Дзержинском, Курагинском, Шушенском, Идринском, Краснотуранском, Минусинском, Каратузском и Ермаковском районах – на общей площади 735 га.

"В тушении принимали участие более 900 человек, были задействованы 179 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли около 20 воздушных судов. По предварительным данным, пожары возникли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения", – сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным на 6 мая, на территории Красноярского края действуют 19 лесных пожаров на площади 985 га. Очаги возгораний зафиксированы в Большемуртинском, Тасеевском, Нижнеингашском, Абанском, Канском, Балахтинском, Манском, Саянском, Партизанском, Идринском, Краснотуранском и Ермаковском районах.

"В авиационной труднодоступной зоне находится 8 пожаров, остальные – в наземной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. Силами лесных огнеборцев 5 пожаров на площади 239 га локализованы. В тушении задействованы более 230 человек и 43 единицы техники", – добавили в пресс-службе краевой администрации.

Вместе с тем, около 10 тыс. гектаров леса горит в настоящее время в Хабаровском крае.

"Специалисты уже несколько дней тушат природные пожары в национальном парке "Анюйский" и заповеднике "Болоньский", в общей сложности огнем охвачено около 10 тыс. га. На сегодняшний день один пожар полностью потушен, два - площадью более 400 га в Анюйском и около 9 тыс. га в Болоньском – локализованы. Пожары начались еще на первомайских праздниках, охватили, в основном, мари. Крупные животные не пострадали", – сообщил 6 мая агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель ФГБУ "Заповедное Приамурье".

По его словам, тушением пожаров занимаются сотрудники национального парка и заповедника, а также специалисты "Авиалесоохраны".

Обозреватель Наталья Пономарева

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