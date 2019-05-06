Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарной выдаче паспортов жителям Донбасса
  
Взрыв на заводе: три человека погибли во время ремонтных работ
   
Новые пошлины: к покупкам россиян в зарубежных интернет-магазинах могут добавить 15% пошлины
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Точка зрения
06.05.19 11:37

Лес в огне

© РИА Новости. Анна Огородник
Interfax-Russia.ru – Несколько тысяч гектаров леса горит в Сибири и на Дальнем Востоке.

В Сибири и на Дальнем Востоке начался пожароопасный период.

Больше всего в СФО в начале мая от лесных пожаров пострадала Иркутская область. Так, по данным местных властей, за первые 5 дней нового месяца региональная лесоохрана насчитала в регионе 68 очагов возгорания. К настоящему времени все они ликвидированы.

"Накануне (5 мая) потушено 14 очагов на общей площади 1,13 тыс. га, покрытых лесом, и 1 тыс. га не лесной территории, в том числе три возгорания - в Тайшетском районе, по два – в Иркутском, Усольском и Нижнеудинском районах, по одному – в Зиминском, Аларском, Жигаловском, Усть-Удинском и Тулунском районах", - сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

В тушении пожаров принимали участие 21 пожарный-десантник, 267 сотрудников лесной охраны региона, а также 38 мобилизованных граждан. На борьбе с огнем было задействовано 92 единицы наземной техники.

"Авиамониторинг осуществляли три самолета Ан-2 и один легкомоторный самолет. В общей сложности они были в небе 12 часов 35 минут", – также добавили в пресс-службе областной администрации.

Вместе с тем, как сообщили в правительстве региона, по данным на утро 6 мая, в локализованном состоянии находятся семь лесных пожаров на общей площади 115 га. Действующими считаются четыре лесных пожара на общей площади 1,778 тыс. га. Как полагают синоптики, в связи с установившейся жаркой и сухой погодой количество пожаров в лесах региона будет расти.

"6 мая, местами в западных, северных и на большей части центральных, южных и верхнеленских районов ожидается высокая (четвертого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность лесов", – сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Напомним, что с 1 мая на территории всей Иркутской области действует особый противопожарный режим. Он предполагает ограничения на посещение лесов, разведение в них костров, а также сжигание мусора и сухой растительности.

Вместе с тем, ожесточенная борьба с огнем идет и в Республике Хакасия.

"5 мая пал травы в Усть-Абаканском районе перекинулся на лесную территорию заповедника "Хакасский". Степной пожар был зафиксирован на участке "Чазы". Его общая протяженность по фронту составила около 12 км", – сообщили в пресс-службе правительства региона.

На место возгорания оперативно прибыли пожарные из поселка Чарков. Бороться с огнем им помогали сотрудники заповедника и лесничие.

"В течение нескольких часов очаг возгорания был потушен, но в настоящее время еще продолжается ликвидация пожара, поскольку огонь представляет опасность для территории заповедника", – добавили в пресс-службе администрации республики.

По данным местных властей, в настоящее время в тушении пожара задействовано 11 пожарных и 2 единицы техники.

Также 6 мая в заповедник вылетели глава Хакасии Валентин Коновалов вместе с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Ареховым. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По данным местных властей, за минувшие выходные (4,5 мая) на территории республики пожарные потушили 20 степных пожаров и 18 палов травы. Всего же с 30 апреля по 5 мая в Хакасии было зарегистрировано семь лесных пожаров: в Абазе, Боградском, Усть-Абаканском, Таштыпском и Аскизском районах региона.

Также на майских праздниках не пришлось скучать и томским пожарным – они 100 раз выезжали на тушение палов травы.

"Общая площадь возгорания сухой растительности превысила 205 га. Самые крупные палы зафиксированы в районе села Богословка и деревни Шиняево Зырянского района (10 и 15 га соответственно), в окрестностях Зырянского (15 га), а также у деревни Городок и села Новомариинка Первомайского района (19 и 12 га), возле поселка Молодежный и Спасо-Яйское Томского района (по 10 га) и на 24-м км трассы Кожевниково-Тека (25 га)", – говорится в пресс-релизе правительства Томской области.

По данным местных властей, с 3 мая в 7 муниципалитетах региона – в Томске, а также Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском и Первомайском районах – действует особый противопожарный режим. В соответствии с ним гражданам категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам. Кроме того, нельзя жечь сухую траву, а также оставлять в лесу горящие спички, окурки и другие предметы, которые могу спровоцировать пожар.

Также из-за жаркой и сухой погоды количество пожаров увеличилось на майских праздниках и в Алтайском крае.

"Всего их зарегистрировано 136 (4 мая - 250). Более 90% от общего числа пожаров – палы прошлогодней травы, в нескольких случаях в результате пожара пострадали бесхозные садовые домики и постройки на окраинах населенных пунктов, однако в большинстве случаев пожарным удалось не допустить распространения огня", – сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, в Первомайском районе огонь, распространявшийся по сухой траве с поймы реки, удалось остановить возле оздоровительного лагеря. А в Новоалтайске на пустыре улицы Спасской чуть не сгорела маленькая часовня. Как отмечают в пресс-службе ведомства, первоначально подручными средствами огонь тушили сотрудники патрульной группы МЧС РФ и полиции, а также некоторые автомобилисты. Жители расположенных рядом коттеджей так и не вышли из домов, хотя стена огня двигалась прямо на них.

Как сообщалось, 1 мая в Алтайском крае был введен особый противопожарный режим. По данным регионального МЧС, в период с 6 по 8 мая в Кулундинском и Благовещенском районах Алтайского края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). Спасатели призывают местных жителей быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.

В свою очередь в Красноярском крае за минувшие сутки пожарные потушили 57 лесных пожаров – в Большемуртинском, Абанском, Канском, Иланском, Березовском, Балахтинском, Сухобузимском, Новоселовском, Манском, Саянском, Уярском, Рыбинском, Казачинском, Назаровском, Ужурском, Емельяновском, Дзержинском, Курагинском, Шушенском, Идринском, Краснотуранском, Минусинском, Каратузском и Ермаковском районах – на общей площади 735 га.

"В тушении принимали участие более 900 человек, были задействованы 179 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли около 20 воздушных судов. По предварительным данным, пожары возникли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения", – сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным на 6 мая, на территории Красноярского края действуют 19 лесных пожаров на площади 985 га. Очаги возгораний зафиксированы в Большемуртинском, Тасеевском, Нижнеингашском, Абанском, Канском, Балахтинском, Манском, Саянском, Партизанском, Идринском, Краснотуранском и Ермаковском районах.

"В авиационной труднодоступной зоне находится 8 пожаров, остальные – в наземной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. Силами лесных огнеборцев 5 пожаров на площади 239 га локализованы. В тушении задействованы более 230 человек и 43 единицы техники", – добавили в пресс-службе краевой администрации.

Вместе с тем, около 10 тыс. гектаров леса горит в настоящее время в Хабаровском крае.

"Специалисты уже несколько дней тушат природные пожары в национальном парке "Анюйский" и заповеднике "Болоньский", в общей сложности огнем охвачено около 10 тыс. га. На сегодняшний день один пожар полностью потушен, два - площадью более 400 га в Анюйском и около 9 тыс. га в Болоньском – локализованы. Пожары начались еще на первомайских праздниках, охватили, в основном, мари. Крупные животные не пострадали", – сообщил 6 мая агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель ФГБУ "Заповедное Приамурье".

По его словам, тушением пожаров занимаются сотрудники национального парка и заповедника, а также специалисты "Авиалесоохраны".

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.05.19 15:44
Причины трагедии
Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.
.
  29.04.19 16:21
Недетский скандал
Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.
.
  11.04.19 17:01
Освободили из СИЗО
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
  08.04.19 16:52
Сменил арест на подписку
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
  11.03.19 17:46
За закрытой дверью
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
  26.02.19 17:11
Узнать в лицо
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
  25.02.19 14:46
Космические планы
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
  18.02.19 14:52
Арест инвестора
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
  18.02.19 14:10
Очки для полиции
Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.
.
  07.02.19 16:54
Сумма прошлого
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Главные события
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket