Причины трагедии

06.05.19 15:44

© РИА Новости. Следственный комитет

Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.

Настоящая трагедия произошла вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево". Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в столицу вскоре после взлета. Лайнер ударился о взлетную полосу шасси, затем хвостом и загорелся. Бортпроводники помогали людям покинуть горящий самолет по надувным трапам, но спасти удалось не всех. Катастрофа обернулась гибелью 41 человека, включая одного члена экипажа и двоих детей. Всего на борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. Точную причину установит госкомиссия. Родственникам погибших выплатят страховое возмещение компании "АльфаСтрахование" и СОГАЗ.

К настоящему времени аварийно-спасательные работы на месте катастрофы в "Шереметьево" завершены. В Мурманской области объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой.

"На данный момент завершены аварийно-спасательные работы. Службы аэропорта начали проводить мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

По факту случившегося возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Следствие рассматривает три основные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Вместе с тем, представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов сообщил, что пассажиры Superjet эвакуировались за 55 секунд при нормативе в 90 секунд, а командир экипажа имел достаточный опыт полетов.

"Командир аварийного самолета имел достаточный опыт полетов на SSJ-100 - 1400 часов. Общий налет составляет 6800 часов", - отметил он.

По словам информационного источника, основной причиной гибели большого количества людей стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

"По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что перед вылетом экипаж любого самолета всегда инструктирует на этот счет пассажиров.

"Однако в экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них и для других", – сказал источник.

В свою очередь члены экипажа рассказали, что катастрофе предшествовала плохая погода.

"Мы взлетели, попали в тучу - был сильный град. В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро", - сказала в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) бортпроводница рейса SU1492 Татьяна Касаткина. По ее словам, после жесткого приземления "люди стали соскакивать с кресел, продвигаться (к выходу - ИФ), хотя самолет был еще на скорости".

"Самолет остановился, началась эвакуация сразу же. Я выталкивала (на аварийный трап) пассажиров", – рассказала журналистам бортпроводница.

Со своей стороны командир экипажа Денис Евдокимов сообщил, что из-за молнии произошла потеря радиосвязи и переход самолета на аварийный режим управления.

"Не было радиосвязи. Удалось ее восстановить через аварийную частоту радиостанции, но она была кратковременной и прерывистой после включения режима самого передатчика. Несколько слов получалось сказать, после этого она пропадала и нужно было снова подключать", – рассказал Денис Евдокимов.

Эксперты, опрошенные Interfax-Russia.ru, называют разные причины случившегося. Так, герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев связывает произошедшее с плохой подготовкой экипажа.

"Это рядовая ситуация, с которой вполне можно было справиться без таких потерь. Основной пожар возник от удара хвостом при посадке, хотя самолет можно было посадить спокойно. Дело в непрофессионализме всех служб, не стоит списывать трагедию на погодные условия. Мы должны учить летать этих летчиков, но авиакомпании летают сами по себе. Мы уже давно говорили с Росавивацией, предлагали помощь в подготовке летчиков, но это никому не нужно", – рассказал Магомед Толбоев.

Другие эксперты полагают, что катастрофа произошла из-за погодных условий.

"Я думаю, что все дело в погоде. По стечению обстоятельств, я был в тот вечер в районе аэропорта Шереметьево. Еще до наступления трагедии у меня возникло ощущение, что в воздухе много электричества (электронного потенциала, который образуется за счет движения воздушных масс). Я сам несколько раз сталкивался с подобными ситуациями, поэтому хорошо чувствую такие колебания погоды", – рассказал Interfax-Russia.ru генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

По словам собеседника, такие явления обычны для переходных времен года. Как правило, об этом летчиков предупреждают метеорологические службы.

"Сложность в том, что это очень сложно спрогнозировать, даже с помощью специальных датчиков. Поэтому, не стоит обвинять метеорологическую службу. Кроме того, на самолетах всегда есть специальные ограничители, токосъемники, не исключено, что они попросту не сработали, что привело к замыканию, а впоследствии и к пожару", – отметил он.

Несмотря на количество жертв, по мнению эксперта, экипаж действовал правильно и сделал все, что было в их силах.

"Экипаж действовал грамотно, они старались. Возможно, все закончилось куда более серьезной катастрофой, если бы пилот продолжил полет. Но он посадил самолет даже с полными баками. Да, дефицит времени в таких ситуациях бывает такой, что человек физически не успевает сделать все необходимое. Здесь все началось с погоды, она вызвала пожар, который привел к отказу техники", – отметил эксперт.

Также летчик отметил, что эвакуировать людей из горящего самолета очень сложно.

"Думаю, что большинство получило отравление газами. Авиационный материал при горении может даже не иметь специфического запаха, но он несет очень серьезные последствия для организма. Не исключено, что многие в панике дышали открытым ртом, получили ожоги верхних дыхательных путей", – рассказал эксперт.

Владимир Попов также отметил, что Sukhoi Superjet 100 не самый удобный в управлении самолет.

"На мой взгляд, не совсем верно сделана система управления на этом самолете. Ручка-штурвал у командира расположена на левой стороне. Тем, кто правша, очень проблематично так работать. Но конструкторы нас не слушают, к сожалению. Самолеты должны быть рассчитаны на линейного, рядового летчика", – отметил он.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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