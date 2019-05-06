Производственный инцидент

06.05.19 15:59

Interfax-Russia.ru – Взрыв во время ремонтных работ на пермском химзаводе унес жизни трех человек.

Взрыв в одном из цехов ОАО "УПК Уралхим" филиала "Азот" в Березниках (Пермский край) произошел рано утром 6 мая. Как сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС, инцидент произошел при производстве ремонтных работ в цехе по производству аммиака.

"Горения на территории цеха не было. Угрозы населению нет", – уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем в результате происшествия погибли три человека. Еще один рабочий предприятия пострадал. С травмами он был доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавшего работника, по данным министерства здравоохранения региона, оценивается как средней степени тяжести.

"Состояние пострадавшего средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, врачи оказывают ему всю необходимую помощь в полном объеме. Серьезных травм у пациента не отмечается, он находится в состоянии стресса, очень переживает за своих коллег, сейчас с ним работает психолог. Пострадавший в сознании, контактен, врачи наблюдают за его состоянием", – рассказала "Комсомольской правде" руководитель пресс-центра краевой больницы им.Вагнера в Березниках Екатерина Кравцова.

Специалисты проводят мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия. Проверкой инцидента занимается управление Ростехнадзора.

На месте аварии работают службы Ростехнадзора, прокуратуры, Следственного комитета и МЧС.

По факту гибели трех человек следственные органы СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Сейчас следователи работают на месте происшествия: проводят осмотр, допрашивают свидетелей, производят выемку технической документации, видеозаписи камер наблюдения для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз.

Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.

По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, выбросов опасных веществ нет.

На месте работают все профильные службы. Предприятие оказывает содействие органам в расследование инцидента. Предварительные причины инцидента устанавливается. В компании также создан штаб для расследования происшествия.

По поручению губернатора региона Максима Решетникова на место инцидента выехал министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов. Краевые власти оказывают необходимую поддержку в устранении инцидента.

В министерстве уточняют, что происшествие случилось во время сварочных работ.

На предприятии рассказали, что взрыв произошел в результате попадания искры в процессе сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства.

"За всю историю компании – это первый инцидент с гибелью работников, не занятых в основном производственном процессе", – отметили на "Уралхиме".

По результатам расследования причин аварии в компании пообещали провести полную переаттестацию службы обеспечения промышленной безопасности, дополнительное обучение всех сотрудников, работающих в компании с целью недопущения повторения подобных ситуаций.

"Мы разбираемся в произошедшем. Начата внутренняя проверка. К сожалению, приходится констатировать – трагедия стала возможной из-за стечения целого ряда непрогнозируемых факторов", – заявил заместитель генерального директора "Уралхима" Ринат Гизатулин.

По его словам, компания "предоставила полный доступ сотрудникам правоохранительных и контрольно-надзорных органов ко всем технологическим объектам и документации, регламентирующей порядок проведения указанных работ".

Если будет установлена вина высших должностных лиц компании, они понесут всю предусмотренную законом ответственность, пообещали на предприятии.

Как сообщили агентству в пресс-службе завода, на работу предприятия инцидент не повлиял.

"В компании "Уралхим" создан штаб для внутреннего расследования, по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент и причинах произошедшего. Руководство предприятия оказывает полное содействие в расследовании инцидента. На "Азот" в Березники выехал технический директор компании", – отметили в пресс-службе.

На "Уралхиме" пояснили, что авария не связана с основным производственным процессом по выпуску удобрений и других химических веществ. Поэтому инцидент не оказал никакого воздействия на здоровье и безопасность жителей Березников, а также окружающую природную среду.

Березниковский "Азот" производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, кристаллический нитрит натрия. В состав производственных активов АО "ОХК "Уралхим" входят филиал "Азот" в Березниках, филиал "ПМУ" (ранее "Пермские минеральные удобрения") в Перми, филиал КЧХК (ранее завод минеральных удобрений "Кирово-Чепецкий химический комбинат") и АО "Воскресенские минеральные удобрения".

Компания выразила глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате аварии и пообещала выплатить дополнительную материальную помощь их семьям дополнительно к страховым выплатам, предусмотренным коллективным договором. Кроме того, "Уралхим" возьмет на себя затраты на лечение пострадавшего, который находится в больнице.

Обозреватель Анастасия Николаева

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