Три вулкана для туристов

07.05.19 13:31

© РИА Новости. Александр Пирагис

Interfax-Russia.ru – Туристический кластер по аналогии с "Розой Хутор" создадут на Камчатке. Инвестиции в проект составят почти 40 млрд рублей.

ООО "Роза Хутор" (автор и инвестор одноименного горнолыжного курорта в Сочи) построит на Камчатке туристический кластер "Три вулкана". Как уточнили в пресс-службе правительства края, новый парк появится в районе сопки Горячей. Здесь компания планирует построить горнолыжные трассы протяженностью 17 км с двумя канатными дорогами и гостиницу на 1 тыс. мест. Поднявшись на вершину горы, туристы смогут полюбоваться великолепным видом на вулканы Горелый, Мутновский и Вилючинский, а также на Южную долину гейзеров и лавовые пещеры.

"Многие годы мы говорим про то, что Камчатка является жемчужиной Российской Федерации, да и всего мира. Но Камчатка так и не стала доступной точкой притяжения для туристов из России и из-за рубежа в силу своей транспортной труднодоступности и отсутствия необходимой инфраструктуры", – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании по развитию туристического кластера на Камчатке 30 апреля.

Поэтому, по ее мнению, проект, предложенный командой "Розы Хутор", может стать для региона настоящим прорывом и открыть Камчатку как для жителей России, так и для граждан других государств.

"Для реализации подобных масштабных проектов нужна консолидация усилий на всех уровнях: федеральном и региональном. Федеральное агентство по туризму в части нас касающейся, безусловно, поддержит данный проект и окажет все необходимое содействие", – добавила она.

Вместе с тем, проект по созданию туристического парка "Три вулкана" поддержал и заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Камчатка – уникальная территория с точки зрения развития туризма. Уникальная не только на Дальнем Востоке России, но и в мировом масштабе. Тем не менее, для развития этого потенциала делается недостаточно. Есть некоторые проекты, но их общий потенциал с точки зрения приема туристов на порядки отличается от того объема, который Камчатка в состоянии принять. Для того чтобы это изменить, нужны большие якорные проекты. Первый такой проект – это как раз создание парка "Три вулкана", – сказал он.

Как в свою очередь рассказал генеральный директор "Розы Хутор" Сергей Бачин, также присутствовавший на совещании, общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд рублей, из них 15 млрд рублей готов вложить инвестор. Он также уточнил, что благодаря созданию парка в регионе появится около 1 тыс. новых рабочих мест.

По оценкам специалистов компании, через пять лет (к 2024 году) туристический кластер "Три вулкана" позволит ежегодно привлекать на Камчатку до 170 тыс. новых туристов. К 2037 году эта цифра увеличится до 460 тыс. Приток денег в экономику края с 2024 по 2037 год может составить порядка 135 млрд рублей.

По итогам совещания полпред президента РФ в ДФО дал поручение профильным федеральным ведомствам совместно с правительством Камчатского края разработать комплексный план реализации инвестиционного проекта "Три вулкана".

"Инвестору необходима помощь от правительства РФ, помощь большая. Всего на создание инфраструктуры необходимо 24,2 млрд рублей. Сейчас рассматривается целесообразность строительства порта в бухте Вилючинской (многие туристы прибывают на Камчатку на круизных лайнерах – ИФ). Но это не просто проект, это прорывной проект, потому что он открывает возможности массового туризма на Камчатке", – сказал Трутнев.

Как в свою очередь пояснил вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов, проект парка предполагает создание портовой зоны для приема круизных судов.

"Это позволит предусматривать операторам лайнеров семидневные программы пребывания на Камчатке туристов. Напомню, сейчас круизные суда заходят максимум на пару дней", – уточнил Алексей Войтов.

Вместе с тем, продолжается развитие и горнолыжного курорта "Горный воздух" на Сахалине. Здесь обустроена самая большая на Дальнем Востоке зона катания – на сегодняшний день общая протяженность горнолыжных трасс составляет 25 км. До 2021 года инвестор планирует увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще 6 канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры - гостиницы, рестораны, магазины и SPA-комплексы.

Так, в январе текущего года Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства пассажирской подвесной канатной дороги на горе Красная. Возвести этот объект планируется за 10 месяцев.

"Длина новой канатной дороги с шестиместными отцепляемыми креслами на горе Красная составит 2 тыс. 376,21 метров, пропускная способность - 2,8 тыс. человек в час. Между станциями по оси дороги будет установлено 19 опор", – сообщила пресс-служба ведомства.

Также в рамках проекта будут построены нижняя и верхняя станции и одноэтажная парковка для подвижного состава площадью 681,2 кв. м.

В целом же, как сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области, в 2019 году местные власти намерены вложить в развитие туристической отрасли региона почти 532 млн рублей (для сравнения: в прошлом году на эти цели из областного бюджета потратили 132,6 млн рублей). При этом основная часть этих средств пойдет на развитие горнолыжного курорта "Горный воздух".

"В новой туристической концепции центральное место отведено развитию горнолыжного курорта "Горный воздух". Также программа учитывает городскую среду города Южно-Сахалинска, природные достопримечательности Курильских островов, экологический туризм, спорт и активный отдых, гастрономический туризм и морепродукты. Развитие бальнеологического направления позволит привлекать гостей из других регионов и стран в течение целого года, а не только в разгар горнолыжного сезона", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Как заявил врио губернатора области Валерий Лимаренко, развитие туристической инфраструктуры позволит в быстрые сроки сделать более комфортными условия жизни на Сахалине и Курилах.

"Если у людей будет возможность в выходной день посмотреть хороший спектакль, покататься на горных лыжах или прогуляться по туристической тропе, это станет стимулом жить, работать и создавать семьи на островах. В такой регион будет легче привлечь инвесторов. Мы готовы оказывать поддержку предпринимателям, которые намерены развивать гостиничный и ресторанный сервис, сферу активного и культурного досуга", – сказал он.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"